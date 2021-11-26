ПАРТИЯ АРАБСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

ПАРТИЯ АРАБСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ - общеарабская политическая партия; название правящих партий в Ираке и Сирии.

Об­ще­араб­ская ПАСВ ос­но­ва­на в городе Да­маск в 1947 году М. Аф­ля­ком, С. ад-Ди­ном Би­та­ром и З. Ар­су­зи. До слия­ния с Арабской со­циа­ли­стической пар­ти­ей в 1953 году но­си­ла название «Пар­тия арабского воз­ро­ж­де­ния» (Хизб аль-Ба­ас аль-Ара­би). Пер­вый и по­след­ний гла­ва об­ще­араб­ско­го ру­ково­дства пар­тии - М. Аф­ляк. ПАСВ ста­ви­ла сво­ей главной за­да­чей по­ли­тическое и куль­тур­ное объ­еди­не­ние ара­бов. Ис­лам вос­при­ни­мал­ся как од­на из форм арабского дви­же­ния. В эко­но­мической сфе­ре пар­тия при­дер­жи­ва­лась со­циа­ли­стических взгля­дов.

В феврале - мар­те 1963 года ПАСВ при­шла к вла­сти в Ира­ке и Си­рии (в Ира­ке бы­ла сверг­ну­та в хо­де пе­ре­во­ро­та в но­ябре 1963 года). В ре­зуль­та­те обо­ст­ре­ния борь­бы за влия­ние в Си­рии по­сле рас­па­да Объ­е­ди­нён­ной Араб­ской Рес­пуб­ли­ки груп­па во­ен­ных во гла­ве с С. Джа­ди­дом в 1966 году уст­ра­ни­ла от вла­сти М. Аф­ля­ка и его сто­рон­ни­ков. По­сле это­го об­ще­араб­ское ру­ко­во­дство ПАСВ фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ло су­ще­ст­во­вать, и 2 пар­тии с иден­тич­ны­ми на­зва­ния­ми и па­рал­лель­ны­ми ор­га­ни­зациями струк­ту­ра­ми об­ра­зо­ва­лись в Си­рии и Ира­ке.

В 1970 году к вла­сти в Си­рии при­шло ле­вое кры­ло ПАСВ во гла­ве с Х. Аса­дом (ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ПАСВ до 2000 года). В со­от­вет­ст­вии с кон­сти­ту­ци­ей 1973 года за­кре­п­ля­лась ли­ди­рую­щая роль ПАСВ в сирийском об­ще­ст­ве и го­су­дар­ст­ве. С 2000 года пост гла­вы сирийской ПАСВ за­ни­ма­ет пре­зи­дент Си­рии Б. Асад. Вес­ной 2011 года в Си­рии на­ча­лись мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния оп­по­зи­ции, ко­то­рые под­толк­ну­ли пра­ви­тель­ст­во к ре­фор­ме по­ли­тической сис­те­мы, в том числе к изъ­я­тию из про­ек­та но­вой кон­сти­ту­ции по­ло­же­ния о ли­ди­рую­щей ро­ли ПАСВ. Ре­гио­наль­ные от­де­ле­ния сирийской ПАСВ дей­ст­ву­ют в Ли­ва­не, Па­ле­сти­не, Су­да­не и других. (июнь 2012).

Иракская ПАСВ при­шла к вла­сти в 1968 году. В 1979 году гла­вой пар­тии стал С. Ху­сейн. Од­но­вре­мен­но в стра­не дей­ст­во­ва­ло иракское от­де­ле­ние сирийской ПАСВ (Кутр аль-Ирак). Его ли­де­ры (М. аш-Шейх Ра­зи, Ф. ар- Ра­уи, М. Шам­са) вы­сту­па­ли про­тив на­цио­на­ли­стической на­прав­лен­но­сти по­ли­ти­ки С. Ху­сей­на, в том числе в курд­ском во­про­се, осу­ж­да­ли ира­но-ирак­скую вой­ну 1980-1988 годы. В 2003 в свя­зи с втор­же­ни­ем в Ирак ме­ж­ду­народных коа­ли­ци­он­ных войск всё ру­ко­во­дство ПАСВ уш­ло в под­по­лье. В 2005 году в со­от­вет­ст­вии с но­вой кон­сти­ту­ци­ей в стра­не был за­кре­п­лён прин­цип «де­ба­а­си­за­ции» вла­сти, за­пре­щаю­щий чле­нам ПАСВ за­ни­мать выс­шие долж­но­сти в го­су­дар­ст­ве. С 2007 года гла­ва иракской ПАСВ - И. И. ад-Дау­ри; ре­гио­наль­ные от­де­ле­ния пар­тии про­дол­жа­ют дей­ст­во­вать в Бах­рей­не, Ли­ва­не и других арабских стра­нах. Иракское от­де­ле­ние сирийской ПАСВ на­хо­дит­ся в Си­рии и до­би­ва­ет­ся раз­ре­ше­ния на ле­га­ли­за­цию сво­ей дея­тель­но­сти в Ира­ке. На тер­ри­то­рии Си­рии дей­ст­ву­ет так­же от­де­ле­ние ирак. ПАСВ.

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