ПАРТИЯ АЛЖИРСКОГО НАРОДА
ПАРТИЯ АЛЖИРСКОГО НАРОДА. Основана в 1937 году на базе запрещённой французскими властями партии «Североафриканская звезда» (САЗ).
Стояла на позициях радикального национализма, требовала предоставления независимости Алжиру. Возглавлялась бывшим руководителем САЗ Мессали Хаджем. В 1939 году запрещена французскими властями, действовала в подполье. В 1943 году выработала «Манифест алжирского народа», способствовавший сплочению различных политических сил страны. В мае 1945 года активно участвовала в восстании в Алжире против французского колониального господства. После разгрома восстания продолжала действовать в подполье. В 1946 году на основе ППА создана легальная партия Движение за торжество демократических свобод (МТЛД; Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques; MTLD), которая с 1947 года располагала также законспирированным военным крылом (Специальная организация - Organisation speciale; ОС). В конце 1940-х - начала 1950-х годов пережила кризис, вызванный острой борьбой между различными внутренними группировками. В 1953 году на базе МТЛД создан Революционный комитет, начавший подготовку вооруженного восстания против колониальных властей. В 1954 году на совещании ОС, фракций МТЛД и командиров партизанских отрядов, действовавших в Алжире, сформирован Национальный совет революции, объединивший все подчинённые ему вооруженные формирования в Армию национального освобождения и все поддерживавшие его организации во Фронт национального освобождения, возглавивший с ноября того же года борьбу за независимость Алжира.