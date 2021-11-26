ПАЛЕСТИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ - собирательное название военизированных палестинских организаций, участвовавших в 1960-х - первой половине 1980-х годов в различных формах вооружённой борьбы против Израиля с целью реализации права арабов-палестинцев на национальное самоопределение на территории Палестины.
ПДС, наряду с ООП, заложило основу палестинского движения в его современном виде.
Антиизраильские военные акции с территории сопредельных Израилю государств, в т. ч. из сектора Газа, находившегося под контролем Египта, и с Западного берега реки Иордан (ЗБРИ), аннексированного Иорданией, проводились с начала 1950-х годов. Они, как правило, осуществлялись под контролем и при поддержке отдельных арабских правительств силами бывших палестинских добровольческих формирований, участвовавших в Палестинской войне 1948-1949 годов (смотрите Арабо-израильские войны).
Начало самостоятельному палестинскому вооруженному сопротивлению под национальными лозунгами положила деятельность ФАТХ во главе с Я. Арафатом. Первый антиизраильский рейд военизированного крыла ФАТХ был предпринят 01.01.1965 года (этот день отмечается Государством Палестина как День Палестинской революции).
С 1966 года в рамках ПДС создавались новые организации, в частности Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), Демократический фронт освобождения Палестины (ДФОП), Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование, «Ас-Саика», Палестинский фронт народной борьбы (ПФНБ) и др. Чёткой организационной структуры или постоянного единого военного руководства в ПДС не было. На роль его центрального звена претендовал ФАТХ, неформальным лидером являлся Я. Арафат.
У участников ПДС была общая стратегическая цель - отвоевание территории исторической Палестины, однако по тактическим, политическим и идеологическим вопросам между ними существовали значительные разногласия. Отдельные организации и их лидеры конкурировали друг с другом; военные операции часто проводились отдельно каждой группировкой.
До 1969 года ПДС действовало независимо от Организации освобождения Палестины (ООП). Оно опиралось на палестинскую диаспору и при необходимости самостоятельно устанавливало связи с правительствами арабских стран в обход ООП. В военном отношении участники ПДС следовали примеру алжирского Фронта национального освобождения, руководствовались опытом партизанской борьбы на Кубе и во Вьетнаме.
Значение ПДС значительно возросло после поражения армий арабских государств и Армии освобождения Палестины (АОП), контролировавшейся ООП, в войне с Израилем 1967 года и израильской оккупации всей территории исторической Палестины. В 1968 году ПДС набрало ещё больший политический вес и получило широкое общеарабское признание после успешной оборонительной операции (совместно с иорданскими регулярными войсками) против израильской армии в районе иорданской деревни Караме (Эль-Карама).
После войны 1967 года ПДС предпринимало попытки создания партизанских баз на оккупированных палестинских землях, однако они были пресечены Израилем (смотрите Палестина). В дальнейшем ПДС было вынуждено действовать только с территории соседних стран, прежде всего Иордании (до 1970 года) и Ливана. Отдельные течения ПДС, кроме непосредственных боевых операций в Израиле и на оккупированных территориях, совершали нападения на израильских граждан, захваты заложников (в т. ч. на борту пассажирских самолётов) и др. антиизраильские акции за пределами Ближнего Востока. В ответ на это израильтяне осуществляли военные вторжения и обстрелы территорий сопредельных государств с целью нанесения прямого урона силам ПДС и их дискредитации в глазах местного населения, проводили ликвидации палестинских эмиссаров и активистов в различных государствах мира.
В 1968-1969 годах к ПДС перешло руководство ООП. В последующие годы активисты военизированных организаций, прежде всего ФАТХ под руководством Я. Арафата, составили кадровый костяк ООП и перенаправили её деятельность на ведение вооруженной борьбы против Израиля под национальными лозунгами, совместив это с публичной политико-дипломатической активностью ООП.
В 1969 году в рамках ООП было создано единое военное командование для группировок из состава ПДС, однако в силу внутренних противоречий взаимодействие между ними носило формальный характер. Арафат и ФАТХ сохраняли центральное положение в рамках ПДС, однако их влияние на другие, более или менее крупные организации оставалось ограниченным. На деятельность ПДС пытались влиять некоторые арабские страны, прежде всего Сирия и Ливия.
С наибольшим размахом антиизраильские операции велись с территории Ливана в 1969-1982 годах. Наряду с партизанскими отрядами, в Ливане были расквартированы регулярные части АОП, которые к тому времени также перешли под руководство Арафата и имели в своём распоряжении артиллерию и бронетехнику. В Ливане была создана разветвлённая военная и политическая инфраструктура, усовершенствована координация внутри ПДС, налажено взаимодействие с местными левыми и мусульм. организациями. Палестинцы совершали рейды в северные районы Израиля и на его побережье. После израильского вторжения в Ливан в 1982 году и уничтожения существовавшей там сети ООП палестинцы лишились плацдарма для трансграничных операций против Израиля, военная активность ПДС значительно снизилась.
Руководство ООП активизировало усилия по политико-дипломатическому решению палестинской проблемы. В 1983 году в Тунисе эвакуированные из Ливана отряды ПДС и АОП были объединены в Палестинскую национальную освободительную армию (ПНОА), находившуюся под контролем ФАТХ и Я. Арафата. После создания в 1994 году Палестинской национальной администрации подразделения ПНОА составили основу её силовых структур.