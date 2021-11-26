ПАЛЕСТИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ПАЛЕСТИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ - со­би­ра­тель­ное на­зва­ние вое­ни­зи­ро­ван­ных па­ле­стин­ских ор­га­ни­за­ций, уча­ст­во­вав­ших в 1960-х - первой половине 1980-х годов в раз­лич­ных фор­мах воо­ру­жён­ной борь­бы про­тив Из­раи­ля с це­лью реа­ли­за­ции пра­ва ара­бов-па­ле­стин­цев на на­цио­наль­ное са­мо­оп­ре­де­ле­ние на тер­ри­то­рии Па­ле­сти­ны.

ПДС, на­ря­ду с ООП , за­ло­жи­ло ос­но­ву па­ле­стин­ско­го дви­же­ния в его современном ви­де.

Ан­ти­из­ра­иль­ские во­енные ак­ции с тер­ри­то­рии со­пре­дель­ных Из­раи­лю го­су­дарств, в т. ч. из сек­то­ра Га­за, на­хо­див­ше­го­ся под кон­тро­лем Егип­та, и с Западного бе­ре­га реки Иор­дан (ЗБРИ), ан­нек­си­ро­ван­но­го Иор­да­ни­ей, про­во­ди­лись с начала 1950-х годов. Они, как пра­ви­ло, осу­ще­ст­в­ля­лись под кон­тро­лем и при под­держ­ке отдельных арабских пра­ви­тельств си­ла­ми бывших па­ле­стин­ских доб­ро­вольческих фор­ми­ро­ва­ний, уча­ст­во­вав­ших в Па­ле­стин­ской вой­не 1948-1949 годов (смотрите Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны).

На­ча­ло са­мо­сто­ятельному па­ле­стин­ско­му во­оруженному со­про­тив­ле­нию под национальными ло­зун­га­ми по­ло­жи­ла дея­тель­ность ФАТХ во гла­ве с Я. Ара­фа­том. Пер­вый ан­ти­из­ра­иль­ский рейд вое­ни­зи­рованного кры­ла ФАТХ был пред­при­нят 01.01.1965 года (этот день от­ме­ча­ет­ся Го­су­дар­ст­вом Па­ле­сти­на как День Па­ле­стин­ской ре­во­лю­ции).

С 1966 года в рам­ках ПДС соз­да­ва­лись но­вые ор­га­ни­за­ции, в ча­ст­но­сти Народный фронт ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (НФОП), Де­мо­кра­тический фронт ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (ДФОП), Народный фронт ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны - Главное ко­ман­до­ва­ние, «Ас-Саи­ка», Па­ле­стин­ский фронт народной борь­бы (ПФНБ) и др. Чёт­кой ор­га­ни­зационной струк­ту­ры или по­сто­ян­но­го еди­но­го во­енного ру­ко­во­дства в ПДС не бы­ло. На роль его центрального зве­на пре­тен­до­вал ФАТХ, не­фор­маль­ным ли­де­ром яв­лял­ся Я. Ара­фат .

У уча­ст­ни­ков ПДС бы­ла об­щая стра­те­гическая цель - от­вое­ва­ние тер­ри­то­рии ис­то­рической Па­ле­сти­ны, од­на­ко по так­тическим, по­ли­тическим и идео­ло­гическим во­про­сам ме­ж­ду ни­ми су­ще­ст­во­ва­ли зна­чительные раз­но­гла­сия. Отдельные ор­га­ни­за­ции и их ли­де­ры кон­ку­ри­ро­ва­ли друг с дру­гом; во­енные опе­ра­ции час­то про­во­ди­лись от­дель­но ка­ж­дой груп­пи­ров­кой.

До 1969 года ПДС дей­ст­во­ва­ло не­за­ви­си­мо от Ор­га­ни­за­ции ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (ООП). Оно опи­ра­лось на па­ле­стин­скую ди­ас­по­ру и при не­об­хо­ди­мо­сти са­мо­стоя­тель­но ус­та­нав­ли­ва­ло свя­зи с пра­ви­тель­ст­ва­ми арабских стран в об­ход ООП. В во­енном от­но­ше­нии уча­ст­ни­ки ПДС сле­до­ва­ли при­ме­ру алжирского Фрон­та на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния, ру­ко­во­дство­ва­лись опы­том пар­ти­зан­ской борь­бы на Ку­бе и во Вьет­на­ме.

Зна­че­ние ПДС зна­чи­тель­но воз­рос­ло по­сле по­ра­же­ния ар­мий арабских го­су­дарств и Ар­мии ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (АОП), кон­тро­ли­ро­вав­шей­ся ООП, в вой­не с Из­раи­лем 1967 года и из­ра­иль­ской ок­ку­па­ции всей тер­ри­то­рии ис­то­рической Па­ле­сти­ны. В 1968 году ПДС на­бра­ло ещё боль­ший по­ли­тический вес и по­лу­чи­ло ши­ро­кое об­ще­араб­ское при­зна­ние по­сле ус­пеш­ной обо­ро­нительной опе­ра­ции (совместно с иор­дан­ски­ми ре­гу­ляр­ны­ми вой­ска­ми) про­тив из­ра­иль­ской ар­мии в рай­оне иор­дан­ской деревни Ка­ра­ме (Эль-Ка­ра­ма).

По­сле вой­ны 1967 года ПДС пред­при­ни­ма­ло по­пыт­ки соз­да­ния пар­ти­зан­ских баз на ок­ку­пи­рованных па­ле­стин­ских зем­лях, од­на­ко они бы­ли пре­се­че­ны Из­раи­лем (смотрите Па­ле­сти­на). В даль­ней­шем ПДС бы­ло вы­ну­ж­де­но дей­ст­во­вать толь­ко с тер­ри­то­рии со­сед­них стран, пре­ж­де все­го Иор­да­нии (до 1970 года) и Ли­ва­на. Отдельные те­че­ния ПДС, кро­ме не­по­сред­ст­вен­ных бое­вых опе­ра­ций в Из­раи­ле и на ок­ку­пи­рованных тер­ри­то­ри­ях, со­вер­ша­ли на­па­де­ния на из­ра­иль­ских гра­ж­дан, за­хва­ты за­лож­ни­ков (в т. ч. на бор­ту пас­са­жир­ских са­мо­лё­тов) и др. ан­ти­из­ра­иль­ские ак­ции за пре­де­ла­ми Ближ­не­го Вос­то­ка. В от­вет на это из­ра­иль­тя­не осу­ще­ст­в­ля­ли во­енные втор­же­ния и об­стре­лы тер­ри­то­рий со­пре­дель­ных го­су­дарств с це­лью на­не­се­ния пря­мо­го уро­на си­лам ПДС и их дис­кре­ди­та­ции в гла­зах ме­ст­но­го на­се­ле­ния, про­во­ди­ли ли­к­ви­да­ции па­ле­стин­ских эмис­са­ров и ак­ти­ви­стов в различных го­су­дар­ст­вах ми­ра.

В 1968-1969 годах к ПДС пе­ре­шло ру­ко­во­д­ство ООП. В по­сле­дую­щие го­ды ак­ти­ви­сты вое­ни­зи­рованных ор­га­ни­за­ций, пре­ж­де все­го ФАТХ под руководством Я. Ара­фа­та, со­ста­ви­ли кад­ро­вый кос­тяк ООП и пе­ре­на­пра­ви­ли её дея­тель­ность на ве­де­ние во­оруженной борь­бы про­тив Из­раи­ля под национальными ло­зун­га­ми, со­вмес­тив это с пуб­лич­ной по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­тической ак­тив­но­стью ООП.

В 1969 году в рам­ках ООП бы­ло соз­да­но еди­ное во­енное ко­ман­до­ва­ние для груп­пи­ро­вок из со­ста­ва ПДС, од­на­ко в си­лу внутренних про­ти­во­ре­чий взаи­мо­дей­ст­вие ме­ж­ду ни­ми но­си­ло фор­маль­ный ха­рак­тер. Ара­фат и ФАТХ со­хра­ня­ли центральное по­ло­же­ние в рам­ках ПДС, од­на­ко их влия­ние на дру­гие, бо­лее или ме­нее круп­ные орга­ни­за­ции ос­та­ва­лось ог­ра­ни­чен­ным. На дея­тель­ность ПДС пы­та­лись вли­ять не­ко­то­рые арабские стра­ны, пре­ж­де все­го Си­рия и Ли­вия.

С наи­боль­шим раз­ма­хом ан­ти­из­ра­иль­ские опе­ра­ции ве­лись с тер­ри­то­рии Ли­ва­на в 1969-1982 годах. На­ря­ду с пар­ти­зан­ски­ми от­ря­да­ми, в Ли­ва­не бы­ли рас­квар­ти­ро­ва­ны ре­гу­ляр­ные час­ти АОП, ко­то­рые к то­му вре­ме­ни так­же пе­ре­шли под руководство Ара­фа­та и име­ли в сво­ём рас­по­ря­же­нии ар­тил­ле­рию и бро­не­тех­ни­ку. В Ли­ва­не бы­ла соз­да­на раз­ветв­лён­ная во­енная и по­ли­тическая ин­фра­струк­ту­ра, усо­вер­шен­ст­во­ва­на ко­ор­ди­на­ция внут­ри ПДС, на­ла­же­но взаи­мо­дей­ст­вие с ме­ст­ны­ми ле­вы­ми и му­сульм. ор­га­ни­за­ция­ми. Па­ле­стин­цы со­вер­ша­ли рей­ды в северные рай­оны Из­раи­ля и на его по­бе­ре­жье. По­сле из­раиль­ско­го втор­же­ния в Ли­ван в 1982 году и унич­то­же­ния су­ще­ст­во­вав­шей там се­ти ООП па­ле­стин­цы ли­ши­лись плац­дар­ма для транс­гра­нич­ных опе­ра­ций про­тив Из­раи­ля, во­енная ак­тив­ность ПДС зна­чи­тель­но сни­зи­лась.

Ру­ко­во­дство ООП ак­ти­ви­зи­ро­ва­ло уси­лия по по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­тическому ре­ше­нию па­ле­стин­ской про­бле­мы. В 1983 году в Ту­ни­се эва­куи­ро­ван­ные из Ли­ва­на от­ря­ды ПДС и АОП бы­ли объ­е­ди­не­ны в Па­ле­стин­скую национальную ос­во­бо­дительную ар­мию (ПНОА), на­хо­див­шую­ся под кон­тро­лем ФАТХ и Я. Ара­фа­та. По­сле соз­да­ния в 1994 году Па­ле­стин­ской на­цио­наль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции под­раз­де­ле­ния ПНОА со­ста­ви­ли ос­но­ву её си­ло­вых струк­тур.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)