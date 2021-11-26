ОПЕРАЦИЯ «РИМОН-20»

Боевое столкновение между советскими и израильскими ВВС, произошедшее 30 июля 1970 года в небе над Суэцким каналом в ходе «Войны на истощение». Крупнейшее воздушное сражение отечественных ВВС после Корейской войны.

Предпосылки

Несмотря на заключение договоренности о прекращении огня, формально завершившей «Шестидневную войну», столкновения между Египтом и Израилем через некоторое время продолжились. Боевые действия отличал позиционный характер, в основном они состояли из артиллерийских обстрелов территории противника, авианалетов и диверсионных операций египетских и израильских «Коммандос». Противостояние приобрело наиболее ожесточенный характер с марта 1969 года по август 1970 год. В историографии данные события получили название «Война на истощение».

После того как из-за израильского превосходства в воздухе война приобрела неблагоприятный для Египта характер, президент Насер обратился к советскому руководству за помощью. В марте 1970 году в Египет прибыли первые советские зенитчики. В республике была развернута специально созданная для этих целей 18-я особая зенитно-ракетная дивизия. Общая численность советского воинского контингента составляла около 15 тыс. человек.

Участие советских противовоздушных сил в войне

Летом 1970 года возобновились израильские авианалеты на территорию Египта, на этот раз из-за противодействия советских ПВО, отличавшиеся существенно меньшей эффективностью. В период до 30 июля израильские ВВС потеряли по израильским данным 5, а по советским 9 самолетов. После успеха советских ракетчиков, командование ВВС решило более активно использовать авиацию, которой до этого было приказано не вступать в воздушные бои с израильскими самолетами.

В конце июля командование израильских ВВС решило спровоцировать советскую авиацию на прямое столкновение. По плану, разработанному израильской стороной, четверка истребителей «Dassault Mirage III», изображающая самолеты-разведчики, должна была сыграть роль приманки и заманить советских летчиков в засаду, где их должны была атаковать группа из восьми истребителей: «4 Dassault Mirage III» и «4 F-4 Phantom II».

Бой 30 июля

30 июля четверка «Миражей» выдвинулась вглубь египетской территории. Самолеты летели по парам, расположившись близко друг к другу, таким образом, чтобы на радарах отображались только два самолета.

На перехват израильских истребителей выдвинулись несколько групп советских Миг-21 общей численностью 20 самолетов. В этот момент «Миражи» развернулись и направились к израильской территории, имитируя бегство. В тот момент, когда группа из 16 Мигов поравнялись с Миражами, израильские истребители, ожидавшие в засаде, атаковали их. Одновременно с этим, самолеты, выполнявшие роль приманки, развернулись и присоединились к атаке. Бой продолжался всего шесть минут. Советские ВВС потеряли четыре самолета (по некоторым версиям – пять), трое летчиков погибли. Один из израильских «Миражей» был подбит, однако сумел дотянуть до аэродрома. После потери четвертого самолета командующий советской авиационной группировкой в Египте генерал-майор Дольников отдал приказ о выходе из боя.

Потери По советским данным потери ВВС СССР составили 4 самолета, по израильским – пять. Погибло трое летчиков, капитаны Владимир Журавлев, Николай Юрченко и Евгений Яковлев. Все погибшие были посмертно награждены Орденом Красного знамени и египетской «Звездой воинской доблести».

С израильской стороны один из истребителей был подбит, однако сумел добраться до аэродрома.

Последствия

1 августа в Египет прибыл командующий советскими ВВС маршал Катуков для расследования обстоятельств боя. Вскоре советским летчикам было запрещено вступать в столкновения с израильтянами. 7 августа между Египтом и Израилем было заключено перемирие. Некоторые израильские исследователи считают, что заключение перемирия напрямую связано с поражением советской авиации в воздушном бою.

Советский контингент оставался в стране вплоть до 1972 года, когда в связи со сменой политического курса Египта советские войска были выведены с его территории.