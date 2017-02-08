Неудобная партия. К годовщине переворота «Баас» в Ираке 8 февраля 1963 года в результате переворота партия впервые пришла к власти в Ираке. «Баас» никогда не была белой и пушистой, но сегодня, когда мы справляем 54-ю годовщину её перехода от слов к делу, стоит поговорить о том, что если партия исчезнет и в Сирии, то на Ближнем Востоке могут наступить «тёмные века». На чтение: 2 минуты

8 февраля 1963 года в результате переворота партия впервые пришла к власти в Ираке.

На днях ООН выступила с довольно громким заявлением о том, что дни ИГ (запрещённая в России организация) в Ираке сочтены. Довольно самонадеянно, учитывая, что после свержения Саддама Хусейна часть его бывших сторонников (в том числе соратников по партии) влилось в то, что после стало называться ИГ. Таким образом, сегодня баасисты воюют по обе стороны фронта.

Да, «Баас» никогда не была белой и пушистой, но сегодня, когда мы справляем 54-ю годовщину её перехода от слов к делу, стоит поговорить о том, что если партия исчезнет и в Сирии, то на Ближнем Востоке могут наступить «тёмные века».

Арабские большевики

Если хотя бы в общих чертах знать историю движения «Баас», позже ставшего партией, то современную историю Ближнего Востока будет понимать гораздо проще.

Сама партия была создана Мишелем Афляком и Заки аль-Арсузи в 1947 году, однако теоретические основы разрабатывались ими уже в конце 1930-х. Идеологические основы «Баас» обычно описывают как арабский социализм, антиимпериализм и панарабизм. Последнее – не что иное как позднейшее удобное название для арабской версии немецкого национализма. Этим, кстати, объясняется тот факт, что во время Второй мировой войны сторонники «Баас» выступали в союзе со странами Оси. Хотя по факту они были не столько в союзе с Германией, сколько против колониальной администрации Великобритании. Однако от нацизма «Баас» взяла минимум – идею панарабского государства и объединения разрозненного арабского мира едиными, надгосударственными целями. В дальнейшем панарабское государство осталось лишь в теории, на практике же, ни попытка объединения с Объединённой Арабской республикой (союз Сирии и Египта в 1958-1971 годах), ни позднейшие попытки объединения с Сирией успеха не имели.

«Баас»– больше чем партия в традиционном политическом смысле. Её отделения есть в полутора десятках арабских государств и в этом смысле они напоминают социалистов начала XX века: не просто партия, которая борется за политическое влияние и представительство, а движение за переустройство всего арабского мира. Поэтому, как и социалисты, «Баас»– партия, практикующая революции.

Корни переворота 1963 года уходят ещё в 1958-й, когда в результате революции Ирак стал республикой. Один из лидеров путчистов, Абдель Керим Касем, стал новым главой государства. И чуть было не перестал им быть спустя несколько месяцев. «Баас» совершила на него покушение, а ранил генерала Касема 21-летний и никому не известный член партии Саддам Хусейн. Но в тот раз не получилось, успешным был только переворот, случившийся пять лет спустя. К Касему накопились вопросы и у «Баас», и у националистов: за проволочки с объединением с ОАР, из-за слишком либеральной (по мнению националистов) политики в отношении курдов, за союз с СССР и покровительство иракским коммунистам. Арабы смотрят на мир со своей колокольни (минарета), поэтому британцы, которых Касем выгнал из страны, и СССР, с которым он задружился вместо британцев, для них лишь разные формы империализма. Для антиимпериалистической «Баас» середины 1960-х, по крайней мере. Правда, уже в конце 1963 года националисты (союзники по перевороту) «Баас» от власти отодвинули. Но партия вернула себе власть в 1968 году и новым лидером Ирака на долгие годы стал тот самый член партии, что в 1958 году неточно стрелял в генерала Касема.

Но это в Ираке. А что в других странах?

В 1963 год был для партии удачным, тогда же «Баас» пришла к власти и в Сирии. И даже удержалась, не пришлось брать реванш, как в Ираке. В Йемене партия входит во власть, но лишь как депутатская группа в парламенте.

Совпадение? Не думаю

Любопытно, что в тех странах, где партия находится у власти, постоянно происходят разного рода неприятности. Несколько военных операций против режима Хусейна, завершившихся его свержением и смертью. В нынешнем Ираке указом президента Фуада Масума (сентябрь 2016 года) деятельность «Баас» запрещена и приравнена к террористической.

Нынешняя война в Сирии? Да, но не только она. Ещё во времена отца Башара Асада «Братья-мусульмане» устроили в Сирии шестилетнюю резню (1976-1982). А в 2003 году Асаду выписали первый билет на войну: Америка наложила санкции на Сирию и обвинила её в поддержке терроризма за критику вторжения США в Ирак.

Таким образом, Штаты постепенно выдавливают партию с Ближнего Востока, и это война, счёт в которой идёт уже на десятилетия. То есть противоречие между сменяющими друг друга администрациями в Белом Доме и доктриной партии фундаментально. И точно также на десятилетия идёт счёт союзничеству в этой войне с радикальными исламистами. Тогда «Братья-мусульмане», сегодня – «умеренная оппозиция». В чём провинилась «Баас»?

Всего лишь в том, что изначально держала курс на светскость государств, в которых укрепилась. Светскость – первый шаг к свержению монархий. А как раз династии, придерживающиеся радикального ислама – залог стабильности контроля региона. Прогрессизм «Баас» явно напоминал США Советскую Россию образца 1920-х (несмотря на сложные отношения «Баас» с КПСС). Да и претензии на объединение всего арабского мира не могли добавить симпатий: только реального союза арабских государств на базе единого движения Штатам тут и не хватало.

Ирония в том, что у голема, созданного для расправы над «Баас», весьма схожие амбиции – построение Халифата на базе исламского мира. Границы исламского и арабского миров во многом совпадают, однако если одни стремятся к развитию и субъектности, то вторых откровенно используют.

***

Многим памятен сюжет из «Белого солнца пустыни»: несколько старичков в тени дома, у одного под головой ящик динамита.

– Откуда?

– Давно здесь сидим.

В этих двух фразах с поправкой на географию – суть происходящего на Ближнем Востоке за последние лет 60: всё, что происходит там сегодня – уже происходило за эти десятилетия хотя бы однажды. И сводится к борьбе арабского мира за право самим распоряжаться своей землёй и судьбой и ответными усилиями по низведению ближневосточных государств до уровня бантустанов. Ну а “Баас” – одна из осей, вокруг которых эта борьба и крутится.