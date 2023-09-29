Наро́дно-демократи́ческая па́ртия Ира́­ ка

Наро́дно-демократи́ческая па́ртия Ира́ка (НДПИ) — политическая партия, основанная весной 1946 Камилем аль-­Чадырчи. Наиболее видные лидеры — Мухаммад Хадид, Абд аль-­Карим аль-­Узари, Хусайн Джамиль, Юсуф аль-­Хаджж Ильяс, Садик Каммуна. Печатный орган — «Саут аль-ахали» («Голос масс»). Ориентировалась на широкие слои горожан. В своей программе (1946, пересмотрена в 1960) выступила идеологической преемницей группы «Аль-­Ахали» («Массы») с лозунгами расширения демократических свобод, осуществления индустриализации и земельной реформы, активизации антиимпериалистической борьбы. Действовала нелегально, резко критикуя курс Нури ас-­Саида. Вместе с Иракской коммунистической партией (ИКП) и другими умеренными социалистическими организациями входила во Фронт национального единства, подготовивший Иракскую революцию 1958 , после которой отошла от сотрудничества с ИКП, а в мае 1959 заявила о прекращении деятельности до «окончания переходного периода», отказавшись от сотрудничества с режимом А.-К. Касема . После раскола в 1960 (когда от нее отделилась Национально-­прогрессивная партия) возобновила активность до октября 1961, когда вновь «заморозила» свое участие в политике и формально самораспустилась, сохранив, в то же время, свои ячейки. Ненадолго возрождена в 2003 сыном К. аль-­Чадырчи, Насиром. Т. К. Кораев.