Национа́льно-освободи́тельная ре­волю́ция в Алжи́ре 1954–1962

Национа́льно-освободи́тельная ре­волю́ция в Алжи́ре 1954–1962 (Алжирская вой­на) — вооруженный конфликт между Францией и борцами за независимость Алжира.

С включением алжирских земель в состав Второй Республики с 1848 на правах заморского владения развернулась их активная колонизация французами, а также итальянцами, испанцами и мальтийцами, общая численность которых здесь к 1930 превысила 1 млн человек. В 1‑й половине XX в. демографический подъем среди арабов и берберов («мусульман», 85 % населения) и общий кризис колониализма повысили напряженность между двумя частями алжирского населения. В 1926 сложилось первое «мусульманское» автономистское объединение во главе с А. Мессали Хаджем, на базе которого в 1937 возникла Партия алжирского народа, выступившая за полную независимость страны.

В мае 1945 демонстрации под лозунгами самоопределения привели к массовым беспорядкам и вооруженному противостоянию с колонистами-европейцами («черноногими»). Вторая мировая вой­на 1939–1945 стимулировала национальное движение, что противоречило курсу Четвертой Республики на консолидацию заморских владений ( Алжирский статут 1947 ). В 1954 столкновения между Алжирским национальным движением (АНД) во главе с Мессали Хаджем и Фронтом национального освобождения (ФНО) во главе с Р. Аббаном , А. бен Беллой , М. Будиафом , Л. Бен Мхиди , Б.-Ю. Бен Хеддой и другими, привели к многочисленным жертвам. В ноябре серия нападений ФНО на места дислокации французских войск, административные здания и полицейские участки («Красный День всех святых») положила начало открытому насилию.

Посланные в колонию воинские контингенты и частичная мобилизация на месте с 1956 довели численность армии в Алжире до 470 тыс. человек, с тяжелой артиллерией, танками, авиацией, не считая отрядов ополчения поселенцев и харки — лояльных алжирцев-­мусульман. Против них, при поддержке местного населения, действовали отряды повстанцев (фидаи), число которых к 1962 превышало 300 тыс. человек. Они группировались вокруг вооруженного крыла ФНО — Армии национального освобождения (АНО), среди лидеров которой выделялись полковник А. Х. Амируш, Х. Бумедьен , Ш. Бенджедид , А.-А. Бутефлика . Партизанская борьба охватила сельскую местность в центре и на востоке страны с отдельными очагами в городах. В ответ производились карательные акции, депортации местного населения, аресты нелояльных и перекрывалось снабжение повстанцев с территории Марокко и Туниса.

Боевые действия перешли в открытую фазу с августа 1955, когда в ответ на убийство бойцами ФНО 123 человек, в том числе 71 европейца из гражданских, в Филипвиле (ныне Скикда) французская армия и ополчение поселенцев истребили несколько тысяч алжирцев, впервые применив боевую авиацию. В 1955–1956 генерал-­губернатор Ж. Сустель выступил с программой предоставления алжирцам широких гражданских прав, которую призвана была подготовить система административных секций во главе с офицерами-­французами. Летом — осенью 1956, когда французские вой­ска возглавил Р. Салан — сторонник жестких мер, ФНО осуществил серию терактов в Алжире против гражданского европейского населения и военных.

В январе 1957 для восстановления порядка после всеобщей забастовки в Алжир вошла 10‑я воздушно-­десантная дивизия под командованием Ж. Массю, которая, прибегнув к захвату заложников, массовым арестам и допросам с пытками, ликвидировала повстанческое подполье. На 1957 вой­на, подрывавшая международный престиж Парижа, обходилась ему в 5 млн долларов США ежедневно, возмущая общественное мнение как потерями среди военнослужащих, так и репрессиями в отношении партизан.

Командование колониальных войск при поддержке крайне правых («ультра») и «черноногих» требовало победы, но значительная доля армейского истеблишмента и гражданская бюрократия не была готова к дальнейшим жертвам. На фоне общего кризиса Четвертой Республики весной 1958 военные под руководством генералов Салана и Массю захватили власть в Алжире и взяли под кон­троль Корсику. Для нормализации политической обстановки премьер-­министром был назначен Ш. де Голль , инициировавший в сентябре принятие конституции Пятой Республики и избранный в декабре президентом. Временное правительство Алжирской республики (ВПАР) во главе с Ф. Аббасом , созданное в сентябре в Тунисе, первыми признали Китай , Египет, Марокко и Ливия. В 1958 спецслужбы Франции, спровоцировав масштабные чистки внутри АНО, подорвали ее боеспособность, а армия полностью пересекла коммуникации с Тунисом и в 1959–1961 уничтожила все оплоты сопротивления и до половины личного состава АНО. ФНО перешел к террористической тактике, подкреплявшейся активной пропагандой: к концу 1960 в стране ежемесячно происходило до 300 акций.

Курс на мирное завершение вой­ны предоставлением Алжиру самостоятельности, взятый де Голлем осенью 1959, франко-­алжирцы в январе 1960 встретили «неделей баррикад», которой положили конец верные правительству вой­ска. Летом 1960 прошли первые переговоры между французским правительством и ВПАР. В январе 1961 75 % участников общенационального референдума проголосовало за признание независимости Алжира. В апреле генералы, не желавшие его отделения, организовали путч, после быстрого разгрома которого офицерство и «ультра» создали в подполье террористическую Секретную армейскую организацию (ОАС) во главе с Саланом.

В марте 1962 французское правительство и ВПАР подписали Эвианские соглашения, положив конец боевым действиям; на проведенном референдуме о самоопределении почти 100 % алжирцев поддержали независимость страны, а на референдуме во Франции соглашения одобрили 91 % граждан. Последовавший исход из «заморской территории» европейского населения сопровождался массовым насилием. Общие потери сторон за 1954–1962 составили: среди военных — 25 тыс. солдат и офицеров французской армии и 150 тыс. боевиков ФНО, среди гражданских — 3,6 тыс. лиц европейского происхождения и 400 тыс. алжирцев-­мусульман.

Лит .: Ланда Р. Г. История алжирской революции, 1954–1962. М., 1983; La Guerre d’Algérie par les documents / Dir. de J.-C. Jauffret. 2 vols. Paris, 1990–1998; Courrière Y . La Guerre d’Algérie. Paris, 2001; La Guerre d’Algérie: 1954–2004, la fin de l’amnésie. Paris, 2005; Dalisson R. Guerre d’Algérie: l’Impossible commémoration. Malakoff, 2018. Т. К. Кораев.