На́сер, Гамаль Абдель

На́сер, Гамаль Абдель (15.01.1918, Александрия — 28.09.1970, Каир) — арабский политический деятель, лидер арабского национализма, второй президент Египта . Родился в семье почтового служащего. В 1935–1936, еще старшеклассником, участвовал в антибританских протестах.

В 1937 поступил в королевскую военную академию, с 1938 служил в гарнизонах в Египте и Судане, в 1942 переведен в Каирскую академию генштаба, где стал лидером группы офицеров-­националистов. Отличился в Арабо-­израильской вой­не 1947–1948. Разочарование от поражения и недовольство монархическим режимом превратило группу Н. в 1949 в ядро тайного «Движения свободных офицеров», начавшего в 1952 подготовку военного переворота. Путч произошел 22–23 июля 1952, но Н., его вдохновитель и организатор, оставшись в тени, выдвинул на передний план популярного генерала Мухаммада Нагиба. В борьбе за власть в 1953–1954 Н. показал себя умелым политиком, переиграв группировку Нагиба. В 1954–1956 Н. проявил себя как харизматичный популист, глава радикально настроенных революционеров, 23 июня 1956 стал президентом Египта.

В июле 1956 в ответ на отказ Велико­британии и США финансировать строительство Асуанской плотины Н. объявил о национализации Суэцкого канала. В ходе Суэцкой вой­ны 1956–1957 Н. принял на себя верховное командование. Несмотря на военные не­удачи, Н. сохранял популярность внутри Египта, а в арабском мире его воспринимали как героя, бросившего вызов англо-­французскому колониализму и сионизму. Н. стал лидером арабского национализма ( панарабизма ).

Идеологическим оформлением региональной политики Н. стал насеризм: панарабское социалистическое движение, сторонники которого в 1958 свергли монархию в Ираке, в 1962 — в Йемене, в 1969 — в Ливии. В мае 1964 Н. выступил инициатором создания Организации освобождения Палестины (ООП). 1 февраля 1958 Сирия присоединилась к Египту, образовав с ним Объединенную Арабскую Республику (ОАР), вскоре в конфедерацию с ОАР вошел Северный Йемен. Но успехи были недолговечны: в 1961 ОАР распалась, в Йемене Египет оказался втянут в гражданскую вой­ну 1962–1967.

Придя к власти как египетский националист, антимонархист и антиколониалист, Н. отказался от восстановления парламентской демократии и в 1953 добился запрета всех существовавших партий. Неудачная попытка покушения на Н. 26 октября 1954 стала поводом для масштабных репрессий против Братьев-­мусульман, коммунистов, вафдистов и др. К концу 1950‑х Н. разочаровался в рыночных методах ускоренной индустриализации и взял курс на национализацию крупной собственности, переход к плановой экономике и усиление госсектора. В октябре 1961 Н. опубликовал «Национальную хартию», провозглашавшую социально-­ориентированные реформы в сфере здравоохранения, образования, трудового законодательства и пр. Женщины получили равные права с мужчинами. Не будучи марксистом, Н. пытался соединить идеи социализма с исламом. Единственной разрешенной общественно-­политической организацией с 1962 стал Арабский социалистический союз (АСС) .

Н. выступил как один из основателей Движения неприсоединения (1961) и Организации африканского единства (1963). Проводил курс на сближение с Советским Союзом. После поражения в Шестидневной вой­не с Израилем Н. подал в отставку 9 июня 1967, но на фоне массовых демонстраций в его поддержку отозвал свое заявление. 19 июня Н. занял посты премьер-­министра и главнокомандующего. Последовали репрессии против военно-­бюрократической верхушки, обвиненной в низкой бое­готовности армии. Весной 1968 был провозглашен курс на частичную либерализацию экономики и восстановление гражданских свобод. Поставки вооружения из СССР позволили Н. в 1968 возобновить вой­ну с Израилем (Вой­на на истощение). В региональной политике Н. стремился сохранять роль арбитра во взаимоотношениях Организации освобождения Палестины (ООП) с властями Иордании и Ливана. Прощание с Н. после его смерти в 1970 вылилось в многомиллионные демонстрации в Египте и других арабских странах. Образ Н. до сих пор является культовым среди миллионов арабов.

Лит. : Heikal M. H. The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationship with World Leaders, Rebels and Statesmen. New York, 1973; Jankowski J. P. Nasser’s Egypt, Arab Nationalism, and the United Arab Republic. Boulder, 2001; Aburish S. K. Nasser, the Last Arab. New York, 2004; Роган Ю. Арабы. История. XVI–XXI вв. М., 2019. Т. Ю. Кобищанов .