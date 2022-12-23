МУБAРАК ХOСНИ Мубaрак Хoсни (полное имя — Мухаммад Хусни ас-Сайид Мубарак) (04.05.1928, Кафр-эль-Мусайлаха, мухафаза Минуфия — 25.02.2020, Каир) — государственный деятель Египта.

Мубaрак Хoсни (полное имя — Мухаммад Хусни ас-Сайид Мубарак) (04.05.1928, Кафр-эль-Мусайлаха, мухафаза Минуфия — 25.02.2020, Каир) — государственный деятель Египта. Выпускник Египетской военной академии (1949) и Академии ВВС (1950). В 1959—1961 обучался в советском учебном центре во Фрунзе (ныне Бишкек). В 1962—1963 участвовал в гражданской войне в Йемене в составе контингента Объединенной Арабской Республики (ОАР). В 1964 возглавлял военную делегацию ОАР в СССР, где в 1965 закончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Занимал посты директора Академии ВВС (1967—1969), начальника штаба ВВС (1969—1972), командующего ВВС и заместителя министра обороны (1972—1975), маршала авиации (1974). Руководил боевыми операциями в ходе Войны Судного дня 1973.

С 1975 — вице-президент Египта, с 1978 — заместитель председателя правящей Национально-демократи­ческой партии. После убийства А. Садата (октябрь 1981) стал президентом и председателем Национально-демократической партии, после чего переизбирался на референдумах в 1987, 1993 и 1999 (на безальтернативной основе) и на выборах 2005 (на альтернативной основе).

Во внутренней политике легализовал оппозиционные партии и освободил политзаключенных, придерживаясь в то же время жесткого курса в борьбе с исламским фундаментализмом (в частности, с Брать­ями-мусульманами ). Добился существенного экономического роста главным образом за счет внешних займов (прежде всего у США) и структурных реформ под руководством Международного валютного фонда, направленных на либерализацию, что значительно укрепило позиции крупного национального капитала, но не предотвратило роста безработицы и маргинализации значительной части населения.

Во внешней политике добился улучшения отношений с арабскими странами и СССР, резко ухудшившихся при Садате. В 1989 восстановил членство Египта в Лиге арабских государств . В 1989 и 1993 избирался председателем Организации африканского единства (ныне — Африканский союз ). Опираясь на главу МИД А. Мусу, «вернул» Каир как полноценного участника в переговорный процесс по палестинскому урегулированию. Поддержал С . Хусейна в Ирано-иракской войне 1980—1988 , укрепив контакты с монархиями Персидского залива, но в период Кувейтского кризиса 1990—1991 присоединился к антииракской коалиции (что способствовало списанию части египетского долга США). Однако в 2003 отказался от участия в военной операции США против Ирака. В 2004 добился принятия Египта в Европейский Союз на правах ассоциированного члена. В феврале 2011 под влиянием массовых протестов подал в отставку, в апреле был предан суду по обвинениям в убийстве манифестантов и в коррупции, в 2012 приговорен к пожизненному заключению. В марте 2017 оправдан Высшим апелляционным судом Египта и освобожден.

Лит. : Solecki J. Hosni Mubarak: Pre­sident of Egypt. London, 1991; Arafat A.-D. Hosni Mubarak and the Future of Democracy in Egypt. London, 2012; Martin M. A. Hosni Moubarak: Victime du Printemps arabe. London, 2012. Т. К . Кораев.