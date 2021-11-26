КУРДИСТАН
КУРДИСТАН - историческая область в Западной Азии, населённая преимущественно курдами.
Фиксированных границ не имеет. Бо́льшая часть Курдистана расположена в пределах Армянского и Иранского нагорий.
Первое упоминание о Курдистане относится к XII веку. В этот период султан Сельджукской империи Муиз ад-Дин Ахмад Санджар (1118-1157 годы) создал провинцию Курдистан с центром в Бахаре. Ею управляли полунезависимые курдские династии (Айюбиды, Хасанвайхиды, Марваниды и другие). В 1-й половине XVI века за Курдистан развернулась борьба между Османами и Сефевидами. После Чалдыранского сражения 1514 года западные, южные и центральные районы Курдистана отошли к Османской империи, а восточные - к Ирану. В 1639 году этот раздел был подтверждён османо-иранским договором в городе Касре-Ширин. На территории Османской империи сложились курдские княжества Бохтан, Хакяри, Бахдианан, Соран и Бабан, на территории Ирана - княжество Арделан.
В начале 1820-х годов вновь обострился конфликт из-за Курдистана между Османской империей и Ираном, закончившийся подписанием Эрзерумского мирного договора 1823 года, который закрепил прежние договорённости между этими странами о разделе Курдистана. В 1837-1852 годах лишены автономии курдские княжества Османской империи (включены в состав Мосульского вилайета), в 1860 году - Ирана.
В 1-й половине XIX века в Османской империи произошёл ряд крупных восстаний курдов (в Бохтане под предводительством Бадрхан-бека, в Соране - под руководством Мир Мухаммеда и других), целью которых было расширение территории курдских эмиратов. К началу 1850-х годов эти восстания были жестоко подавлены войсками султана. Во 2-й половине XIX века курдские восстания возобновились: в 1854-1855 годах под предводительством Езданшира, в 1880-1882 годах - под руководсвом шейха Обейдуллы.
В период Младотурецкой революции 1908 года и Иранской революции 1905-1911 годов в Курдистане начали складываться курдские общественно-политические организации и произошёл ряд крупных восстаний под лозунгами предоставления курдам собственной государственности, которые, однако, закончились безрезультатно. По окончании 1-й мировой войны в связи с распадом Османской империи бывший османский Курдистан был разделён между Турцией, Ираком и Сирией (последние два государства переданы Лигой Наций в качестве мандатных территорий в управление соответственно Великобритании и Франции). Условиями Севрскогомирного договора 1920 года предусматривалось отделение Турецкого Курдистана от Турции и создание самостоятельного курдского государственного образования, границы которого должна была определить англо-франко-итал. комиссия. Договор был отвергнут турецкой стороной и не вступил в силу. В октябре 1924 года Лига Наций утвердила так называемую Брюссельскую линию - пограничную линию между Турцией и Ираком, разделившую Турецкий и Иракский Курдистан. В декабре 1925 года Стамбул передал на рассмотрение Лиги Наций вопрос о включении территории бывшего Мосульского вилайета в состав Турции, но его требование было отклонено.
Национальная политика правительства М. К. Ататюрка, особенно после принятия им в 1928 году Акта о переселении, предусматривавшего депортацию курдского населения с мест постоянного проживания в другие районы страны, стала причиной ряда восстаний в Турецком Курдистане (1924, 1925, 1928, 1930, 1937 годы). В 1920-1930-х годах произошли крупные восстания курдов также в Иракском (1924, 1927-1928, 1931, 1932, 1936 годы) и Иранском (1923-1924, 1930 годы) Курдистанах. В 1939 году в Иракском Курдистане возникла националистическая курдская организация «Хива» («Надежда»). После раскола «Хивы» в 1944 году на базе её левого крыла сформировалась партия «Рызгари курд» («Освобождение курдов»).
В годы 2-й мировой войны по соглашению между СССР и Великобританией территория Иранского Курдистана с августа 1941 года контролировалась советскими войсками. Фактически правителем Иранского Курдистана был градоначальник города Мехабад Кази Мухаммед (1900 или 1901-1947 годы). В январе 1946 года здесь провозглашена Мехабадская Республика. После вывода из Ирана частей Сов. Армии Мехабадская Республика пала (декабрь 1946 года).
В 1946 году члены «Рызгари курд», партии «Шорш» («Революция») и Сулейманийского к-та Демократич. партии Иранского Курдистана (ДПИК) создали Демократическую партию Курдистана (ДПК) под председательством Мустафы Барзани. В 1958 году ДПК поддержала свержение в Ираке монархии и встала на путь активного сотрудничества с правительством А. К. Касема, рассчитывая на предоставление автономии курдам. Отказ Касема от уступок курдскому национальному движению стал причиной восстания иракских курдов, начавшегося в 1961 году.
В 1967 году в Иранском Курдистане под влиянием «белой революции» вспыхнуло восстание под руководством ДПИК, которое в 1968 году было жестоко подавлено правительственными войсками.
В марте 1970 года Багдад достиг врем. соглашения с ДПК, пообещав предоставить курдам автономию, признать курдский язык вторым государственным языком и выделить крупные средства на развитие северных регионов страны. Предполагалось, что закон об автономии будет разработан и согласован сторонами к 1974 году. Однако требования курдов не были выполнены полностью. 11 марта 1974 года правительство Ирака, возглавляемое С. Хусейном, в одностороннем порядке объявило о создании Курдского автономного района (КАР). В его состав были включены административно-территориальные единицы, в которых курды, по данным переписи 1957 года, составляли свыше 50% населения. В КАР, однако, не вошли богатые нефтью Ханакин и Киркук, населённые преимущественно курдами. Такое решение вызвало возмущение курдов и стало причиной эскалации военных действий на севере Ирака. В 1975 году боевые отряды курдского национального движения были разгромлены иракскими правительств. силами. Образование КАР вызвало раскол в рядах курдских националистов. Из ДПК выделилась партия Новая ДПК, вставшая на путь сотрудничества с правительством Ирака. В противовес ей 1 июня 1975 года на базе ряда левых организаций (Марксистско-ленинская лига Курдистана, Социалистическое движение Курдистана и другие) создан Патриотический союз Курдистана (ПСК) во главе с Дж. Талабани.
Иранские курды активно поддержали Исламскую революцию в Иране 1979 года. Однако Р. М. Хомейни отверг просьбу ДПИК об образовании на территории Ирана курдской автономии. Весной 1979 года разногласия между исламским правительством и курдской оппозицией (ДПИК, левая организация «Комала» и другие) переросли в вооруженное столкновения. Летом того же года ДПИК взяла под свой контроль большую часть Иранского Курдистана, но позднее иранское правительство вернуло его под свой контроль.
Во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов иракские курды выступили на стороне Ирана, который с июля 1983 года развернул боевые операции на территории Иракского Курдистана (в марте 1987 года иранские войска подошли к городу Сулеймания). В 1987 году курдские партии и военизированные организации в Ираке объединились в Национальный фронт Иракского Курдистана. На заключительном этапе войны иракская армия провела в северных районах страны операцию под кодовым названием «Анфаль», в результате которой 182 тысяч курдов были уничтожены, 700 тысяч депортированы в другие районы Ирака. В городе Халабджа иракские войска 16 матра 1988 года применили против курдских повстанческих отрядов химическое оружие.
Поражение Ирака в войне в Персидском заливе (смотри Кувейтский кризис 1990-1991 годов) позволило Национальному фронту Иракского Курдистана организовать в начале марта 1991 года новое восстание и к 20 марта 1991 года взять под свой контроль практически весь север страны. Однако уже в конце марта того же года иракские войска захватили Сулейманию и Киркук и подавили сопротивление курдов. В ответ США при поддержке Великобритании и Франции начали гуманитарную операцию по оказанию помощи иракским курдам под кодовым назв. «Восстановление комфорта». В Иракском Курдистане высадились войска стран НАТО. Чтобы нейтрализовать действия иракской авиации, США, ссылаясь на резолюцию Совета Безопасности ООН № 688, объявили территорию Ирака севернее 36-й параллели «неполётной зоной», тем самым фактически обозначив южную границу Иракского Курдистана. К октябрю 1991 года иракские войска выведены с территории КАР. В мае 1992 года там были проведены выборы в Национальную ассамблею, в июле того же года сформировано региональное правительство. В октябре 1992 года парламент КАР принял Декларацию об образовании в рамках «демократического, свободного и объединённого Ирака» государства «Свободный Курдистан» со столицей в городе Киркук (в тот момент ещё оставался под властью Багдада), включившего бывшие иракские провинции Эрбиль, Сулеймания и Дахук.
В 1994 году курдское национальное движение в Ираке пережило серьёзный кризис, переросший в вооруженное столкновения между сторонниками ДПК и ПСК. КАР был разделён на две зоны: Эрбиль и Дахук контролировались ДПК, Сулеймания - ПСК. Заручившись поддержкой Ирана, отряды ПСК попытались захватить подконтрольные ДПК районы Курдистана, однако получили отпор сторонников Масуда Барзани (сын Мустафы Барзани возглавил ДПК после смерти отца в 1979 году), обратившегося за помощью к С. Хусейну. В сентябре 1996 года отряды ДПК овладели Сулейманией. В октябре 1996 года под давлением США между враждующими иракскими курдскими партиями заключено перемирие (соглашение о мире подписано 17 октября 1998 года). В соответствии с программой ООН «Нефть в обмен на продовольствие» КАР стала получать часть доходов Ирака (13%) от экспорта нефти. 4 октября 2002 года возобновил работу парламент «Свободного Курдистана».
В 2003 году Иракский Курдистан оказал активную поддержку США и их союзникам в подготовке и проведении военной операции по свержению режима С. Хусейна, предоставив свою территорию для высадки американской 173-й воздушно-десантной бригады. В апреле 2003 года Киркук взят под контроль курдскими вооруженными формированиями. После завершения операции союзников по антииракской коалиции КАР был преобразован в субъект федерации, курдский язык объявлен вторым государственным языком, что закреплено Конституцией Ирака (15 октября 2005 года). В декабре 2007 года планировалось провести референдум о вхождении города Киркук в состав КАР, однако его проведение было отложено (не в последнюю очередь из-за протестов Турции, пригрозившей в случае включения Киркука в КАР оккупировать Иракский Курдистан).
В 1960-х годах активизировалось курдское национальное движение в Турции, где была создана Демократическая партия Турецкого Курдистана (ДПТК), ставившая целью добиться прав на административную и культурную автономию для курдов в пределах турецкого государства. Стали возникать легальные курдские молодёжные и общественные организации и общества. С начала 1980-х годов в Турецком Курдистане усилилось повстанческое движение под руководством Курдской рабочей партии (КРП). Её влияние распространилось также на значительную часть сирийских курдов. В 1984 году лидер КРП А. Оджалан объявил о начале вооруженной борьбы за создание на территории Турции независимого Курдского государства. Объектами нападений боевиков КРП стали правительственные учреждения, местные органы власти, а также турки, проживавшие на территории Турецкого Курдистана. В ответ на это турецкое правительство ужесточило репрессии в отношении курдского национального движения. К 1998 году боевые группы КРП были разгромлены, Оджалан арестован (в июне 1999 года приговорён к смертной казни, впоследствии заменённой пожизненным заключением). В 2000 году КРП официально заявила об отказе от насилия и террора и переходе к парламентским методам борьбы за права курдов. Однако в августе 2003 года в районе города Сиирт произошёл ряд столкновений между отрядами КРП и тур. войсками. С 2004 года КРП вновь начала использовать методы террора для достижения своих целей.
Подъём курдского национального движения в Сирии начался в 1950-е годы. В 1957 году создана сир. ДПК (ДПК «аль-Парти»), потребовавшая закрепить в сирийской конституции положения о соблюдении национальных прав курдов и обеспечении их участия в органах власти и общественных организациях. Стремясь не допустить волнений на курдских территориях, сирийское руководство сочетало осуществление некоторых экономических проектов с политикой ассимиляции курдов, ограничения использования курдского языка (курдские топонимы заменялись арабскими). В 1961 году принят закон о создании «арабского ("зелёного") пояса безопасности» в Сирийском Курдистане (на стыке сирийско-иракско-турецкой границы). С 1962 года в связи с введённым правительством Сирии запретом на несанкционированное пересечение курдами сирийско-турецкой границы остро встала проблема гражданства сирийских курдов. На рубеже 1960-1970-х годов в политику сирийского правительства в отношении курдов внесены некоторые коррективы, что позволило ему отрицать существование в стране курдского национального вопроса. С начала 2000-х года обстановка в Сирийском Курдистане обострилась. Сирийские курды настойчиво требуют решения проблемы гражданства и гарантирования им равных прав с другими сирийскими гражданами.
Дополнительная литература:
Вильчевский О. Л. Курды. Введение в этническую историю курдского народа. М.; Л., 1961 год
Никитин В. Курды. М., 1964 год
Грантовский Э. А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970 год
Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891-1917 годы). М., 1972 год
он же. Империализм и курдский вопрос (1917-1923 годы). М., 1989 год
он же. Курдистан и курдский вопрос (1923-1945 годы). М., 2005 год
Васильева Е. И.Юго-Восточный Курдистан в XVII - начале XIX вв. М., 1991 год
История Курдистана. М., 1999 год
McDowall D. A modern history of the Kurds. 3rd ed. L.; N. Y., 2000 год
Мосаки Н. З. Курдистан: ресурсы и политика. М., 2005 год. Ч. 1-2
Salih Azad. Freies Kurdistan. Die selbstverwaltete Region Kurdistans. B., 2005 год