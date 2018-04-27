Краткий курс истории. Крупнейшая плотина Нила 27 апреля 1959 года СССР и Египет в самый разгар холодной войны заключили договор о строительстве Асуанской плотины – крупнейшего комплексного гидротехнического узла на реке Нил. Обуздать реку Необходимость сооружения Асуанской плотины можно понять, погрузившись в историю. Еще во времена Древнего Египта самая длинная река на земле служила источником жизни для местного населения. Уже тогда весной и летом воды Нила выходили из берегов, поднимаясь на высоту до 8 метров, и смывали целые поля, оставляя прекрасное природное удобрение – ил. Однако разливы Нила не позволяли крестьянам собирать больше одного урожая в год, и чем быстрее с течением веков росла численность населения... На чтение: 1 минута

27 апреля 1959 года СССР и Египет в самый разгар холодной войны заключили договор о строительстве Асуанской плотины – крупнейшего комплексного гидротехнического узла на реке Нил.

Обуздать реку

Необходимость сооружения Асуанской плотины можно понять, погрузившись в историю. Еще во времена Древнего Египта самая длинная река на земле служила источником жизни для местного населения. Уже тогда весной и летом воды Нила выходили из берегов, поднимаясь на высоту до 8 метров, и смывали целые поля, оставляя прекрасное природное удобрение – ил. Однако разливы Нила не позволяли крестьянам собирать больше одного урожая в год, и чем быстрее с течением веков росла численность населения египетских земель, тем острее становилась необходимость обуздания бурных потоков реки.

Первые проекты

Первая известная по источникам дамба для регулирования вод Нила была построена более 5 тысяч лет назад и защищала Мемфис – древнюю столицу египетского государства. Приблизительно 4 тысячи лет назад, во времена фараона Аменемхета I, были проведены ирригационно-дренажные работы для повышения уровня воды в Меридовом озере за счет вод Нила. Затем были другие работы различного масштаба и степени успешности, но в целом аграрные традиции в Египте развивались медленно. Технические возможности эпохи Великой индустриальной революции позволили в XIX веке начать постоянно орошать земли дельты Нила, даже при низком уровне воды в реке. В 1902 году для регулирования вод Нила англичане выстроили 54-метровую в высоту, так называемую Нижнюю дамбу, и, хотя проект оказался несовершенным и дамбу пришлось дважды наращивать, она охраняла берега Нила до середины XX века.

Асуанский проект

Проектирование новой дамбы началось в связи с исчерпанием возможностей Нижней дамбы, в 1952 году, после Египетской революции. В связи с холодной войной СССР боролся за влияние в странах третьего мира и в 1958 году предложил молодой Египетской республике материальную и техническую помощь в строительстве Асуанской плотины и ГЭС. Спустя два года строительство началось, и продлилось оно до 1970 года. Тогда Асуанская ГЭС дала египетской энергетике половину требуемого объема электричества. Советскому Союзу этот проект позволил усилить свое влияние в регионе и выйти на мировой рынок гидротехнического строительства, а Международная ассоциация инженеров-строителей назвала Асуанскую ГЭС в числе десяти выдающихся сооружений XX века.