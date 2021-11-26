ИЗРАИЛЬТЯНЕ
ИЗРАИЛЬТЯНЕ - население Государства Израиль; население древнего Израильского царства; евреи Израиля.
Присутствие евреев в Палестине (ишув, йишув) не прерывалось с древности. Возвращение на покинутую родину («шиват Цийон» - возвращение в Сион) - одна из базовых идей иудаизма. В Иерусалиме, Тиверии, Цфате и Хевроне сложился т. н. старый ишув из религиозных евреев, насчитывавших к началу XX века около 25 тысяч человек. Во 2-й половине XIX века зарождается светское движение сионизма, поставившее целью осуществить переселение (алия - восхождение) евреев на историческую родину и создание там еврейского государства.
Первые волны алии («с первой по пятую алию») с конца XIX века - до начала Второй мировой войны включали поселенцев преимущественно из бывшей Российской империи, в т. ч. из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины и Молдавии. В 1930-х годах в алию вошли также беженцы из Германии и оккупированных ею или союзных с нацистами европейских стран (Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии, Австрии и др.). В небольшом количестве в подмандатную Палестину приезжали и сефарды из стран мусульм. Востока, в частности из Йемена.
После окончания Второй мировой войны в Палестину устремились европейские евреи, уцелевшие после холокоста. Британские власти Палестины препятствовали их въезду в страну, поэтому еврейская иммиграция до 1948 года носила преимущественно нелегальный характер (т. н. алия-бет). К моменту создания Государства Израиль в мае 1948 года еврейское население страны достигло свыше 700 тысяч человек. Одним из основных принципов нового государства стала свобода алии, нашедшая своё выражение в Законе о возвращении 1950 года.
С 1950-х годов начинается алия из мусульманскихстран (Марокко, Ирак, Йемен и др.), после 1967 года - из СССР, с 1980-х годов - из Эфиопии (фалаша).
По происхождению 49% израильтяне являются потомками ашкеназов, 51% - потомками сефардов и восточных групп евреев. Наиболее крупные общности иммигрантов в Израиле (чьи отцы родились за пределами Израиля): североафриканские евреи (марокаим; 1,2 млн. человек), советские евреи (русим; свыше 1 млн.человек), иракские евреи (ираким, или бавлим; 400 тыс. человек), иранские евреи (парсим; 230 тыс. человек), восточно-средиземноморские сефарды (сфарадим теорим; 200 тыс. человек), йеменские евреи (тейманим; 220 тыс.человек), курдистанские евреи (курдим; 140 тыс. человек), эфиопские евреи (этьопим, или бета-исраэль; 100 тыс. человек), бухарские евреи (бухарим; 90 тыс. человек), грузинские евреи (грузиним; 80 тыс. человек), горские евреи (кавказим; 80 тыс. человек), индийские евреи (бене-исраэль, или одим; 50 тыс. человек). Различия между этими группами быстро вытесняются общеизраильской культурной моделью. Свыше 1,6 млн. израильтян - сабры (цабарим, буквально - кактусы, колючие снаружи и сладкие внутри), чьи предки (более трёх поколений) жили в стране. Многие из них - потомки смешанных браков между представителями разных еврейских этнических групп.
Примерно 45% израильтян считают себя секулярными евреями (не соблюдающими нормы иудаизма), 35% - иудеи-традиционалисты, преимущественно выходцы из восточных общин, 20% - религиозные иудаисты разных толков. Основные течения внутри ортодоксального иудаизма - ультраортодоксы (харедим) и приверженцы Мизрахи, движения религиозного сионизма, в быту называемые кипот сругот (вязаные кипы). Приверженцы неортодоксального иудаизма менее многочисленны и не признаются государством как равноправные с ортодоксией религиозные деноминации.
Бытовая, социальная и профессиональная культура израильтян во многом отлична от культуры еврейских общин диаспоры. Сельскохозяйственная и индустриальная коммуна (кибуц), несмотря на незначительную долю в современном производстве, по-прежнему считается специфически израильской формой общежития.
Сложилась специфическая кольцевая планировка городских и сельских поселений в форме террас. Крыши сельских домов преимущественно двускатные, крытые черепицей, в отличие от арабских домов с плоскими крышами. Деревни израильтян строятся на вершинах холмов и возвышенностях, в то время как арабские сельские поселения, как правило, располагаются в вади (руслах пересыхающих рек).
В женской одежде распространены длинные юбки, у харедим - высокие башмаки, шляпы, часто с кружевной отделкой; мужчины носят кипы, харедим - чёрные длиннополые сюртуки, шляпы и меховые шапки, молитвенные шали (талит) с белыми кистями, спускающимися ниже пояса (цицит), белые чулки. В пище израильтян преобладают блюда ближневосточной кухни: обжаренные гороховые тефтели (фалафель), маринованные овощи, шашлыки, кебабы, жареные птичьи потроха (меорав), свежие овощи и фрукты, свежевыжатые соки и др.
Традиционная музыкальная культура складывается из нескольких стилистических слоёв: хасидская музыка (сохранила черты музыки древних евреев), музыка западноевропейской традиции (завезена выходцами из Европы, Америки, России, стран бывшего СССР), музыка восточной традиции - репатриантов из арабских стран, музыка евреев Марокко и Эфиопии. Роль фольклора выполняют музыкальные произведения, возникшие в диаспоре (песни на идише и ладино, танцы, народные музыкальные представления - пуримшпил и др.), а также популярные песни др. народов («Марсельеза», «Катюша» и др.) с ивритскими текстами, не связанными по содержанию с текстами оригиналов (например, в основе гимна Израиля «Надежда» лежит румынская народная песня). В 1930-х годах возникли т. н. календарные песни (авторские), связанные с религиозными и национальными праздниками.
Иллюстрация:
Празднование Дня Иерусалима у Стены Плача. Архив БРЭ.