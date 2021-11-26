ИЗРАИЛЬСКО-ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА 1982‒1983

Израильско-ливанская война 1982—1983 (1-я Ливанская война) — война Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Война Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и действовавшем под ее защитой ополчением («милицией») маронитов «Ливанские фаланги» ( Катаиб ) против вооруженных формирований Организации освобождения Палестины (ООП), прежде всего, ФАТХ , и их союзников в Ливане , а также армии Сирии . В условиях, когда переход почти всего Южн. Ливана под контроль ФАТХ вызвал сопротивление «Катаиб», израильское правительство (премьер-министр М. Бегин , министры иностранных дел и обороны И. Шамир и А. Шарон , начальник генштаба Р. Эйтан) ставило задачу вытеснить с территории страны как базы ООП, так и сирийских военных, и привести к власти в Бейруте «фалангиста» Б. Жмайеля (см. Жмайель ), а тем самым — склонить палестинцев на Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа к принятию предложенной Бегином ограниченной автономии и отказу от создания независимого государства. Боестолкновения на израильско-ливанской границе не велись с июля 1981, когда Тель-Авив и ООП подписали перемирие по итогам миссии специального посланника президента США Ф. Хабиба, и поводом для интервенции в июне 1982 послужило убийство израильского посла в Великобритании Ш. Аргова активистом группы Абу Нидаля (противника ООП).

Начавшись с оккупации ливанских земель южнее р. Литани, операция «Мир Галилее» продолжилась продвижением на Бейрут, в западных кварталах которого ЦАХАЛ, соединившись с силами «Катаиб», заблокировал отряды ООП и ее местных союзников. Длившийся весь август плотный обстрел и бомбардировки города привели к тому, что оттуда отступили не только палестинские формирования во главе с руководством ООП, которое перенесло штаб-квартиру в Тунис, но и сирийские и даже американские армейские подразделения. Обеспечив Жмайелю президентский пост, израильское командование не добилось от него согласия на заключение мирного договора и продолжение присутствия ЦАХАЛ в части Южн. Ливана. Его гибель в сентябре послужила толчком к занятию израильтянами Зап. Бейрута и захвату фалангистами южноливанских лагерей Сабра и Шатила с последовавшим массовым убийством палестинских беженцев (от 800 до 1,5 тыс. жертв; косвенную ответственность следственная комиссия во главе с председателем Верховного суда Израиля И. Каханом возложила на Шарона и Эйтана). В октябре ЦАХАЛ эвакуировал Бейрут, куда вошел многонациональный контингент с участием морской пехоты армии США. Мир c Израилем подписал только А. Жмайель (см. Жмайель ) в 1983, а в 1985 ЦАХАЛ покинул большую часть территории Ливана, за исключением приграничной зоны безопасности, которая превратилась в арену антиизраильской партизанско-террористической активности организации «Хизболлах» .

Лит.: Вольнов Л. Л. Ливан: эхо агрессии. М., 1984; Эйтан Р. Повесть солдата / Пер. с ивр. Е. Бауха. Иерусалим, 1991; Friedman T. L. From Beirut to Jerusalem. New York, 1989; Khalidi R. Under Siege: PLO Decisionmaking during the 1982 War. New York, 1985; Schiff Z., Ya’ari E. Israel’s Lebanon War. New York, 1986; The Beirut Massacre: The Complete Kahan Commission Report. Princeton (N.J.), 1983; Thomas Davis H. 40 Km into Lebanon: Israel’s 1982 Invasion. Washington, D.C., 1987.