ИНТИФАДА

Интифада — протестное движение палестинских арабов, направленное против политики Израиля на оккупированных территориях.

В арабском языке глагол «интафада», от которого образовано это слово, означает «интенсивное движение», «протест», «восстание». Слово «И.» вошло сначала в арабский, а затем и в международный политический лексикон благодаря событиям конца ХХ — начала XXI в. Различают так называемые «первую интифаду» и «интифаду аль-Акса», или «вторую интифаду».

Среди внутренних причин первой И.: неудовлетворенность палестинцев жизнью на оккупированных территориях (вкупе с невозможностью возвращения в Палестину беженцев, укрывшихся в соседних арабских странах и в других регионах); ожесточившееся противостояние палестинцев и израильской администрации на палестинских территориях; ухудшающиеся условия жизни наряду с демографическим ростом палестинского населения; ослабление позиций Организации освобождения Палестины (ООП) из-за удаленности от палестинских территорий (в то время ее штаб-квартира находилась в Тунисе). Внешние причины были в основном связаны с политикой арабских стран (прежде всего Египта и Иордании) в отношении палестинского вопроса. К концу 1980-х они полностью отказались от притязаний на Сектор Газа (1978, Египет) и Западный берег р. Иордан (1988, Иордания) и военного противостояния с Израилем. Многие палестинцы восприняли арабо-израильские переговоры по урегулированию локальных конфликтов как отказ от «общеарабского дела» (освобождения Палестины от сионизма).

Комплекс этих внутренних и внешних причин сформировал атмосферу глубокого разочарования и недовольства среди палестинских арабов и послужил началом их массового восстания в декабре 1987. Восстание продолжалось с разной степенью интенсивности несколько лет и проходило на фоне попыток урегулирования палестинского вопроса международными участникам. Наиболее активными были США, при посредничестве которых прошел ряд встреч между представителями Израиля и ООП. Решающей стала встреча в 1993 в Осло, где была подписана «Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению», что фактически ознаменовало конец первой И. Одним из важных ее итогов стал резкий рост популярности Движения исламского сопротивления (ХАМАС), которое со временем превратилось в ведущего участника палестинской политики.

Вторая И., или «И. аль-Акса» началась в 2000. Формальной причиной послужил провокационный, с точки зрения палестинцев, визит израильского премьер-министра Ариэля Шарона на Храмовую гору. Отсюда и название И., т. к. на Храмовой горе находятся знаковые для мусульман святыни — мечети аль-Акса и Купол скалы. Однако реальные причины, как и в случае первой И., связаны с неудачей размежевания палестинских и израильских территорий и незавершенностью двустороннего урегулирования.

Лит.: Батенко А. В., Близняков Р. А., Малышев Д. А., Щевелев С. С. История Палестины: международный аспект (1897—2009 гг.). Симферополь–Киев, 2011; Эпштейн А. ХАМАС в региональной политике. Израиль, Иордания и Палестинская национальная администрация перед вызовом исламского фундаментализма. М., 2007. Said E. W. Chapter 1. Intifada and Independence // Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation / Ed. by Z. Lockman, J. Beinin. New York, 1989.