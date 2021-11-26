ЕГИПЕТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1952
ЕГИ́ПЕТСКАЯ РЕВОЛЮ́ЦИЯ 1952 года - государственный переворот, совершённый в Египте в ночь на 23.07.1952 тайной военной организацией «Свободные офицеры» во главе с Г.А. Насером.
Предпосылки
Египетская революция произошла в обстановке общего усиления национально-освободительного движения в арабском мире после 2-й мировой войны, разочарования египетских предпринимателей в способности монархических властей провести модернизацию экономики и общественной жизни страны, неприятия значительной частью египетской военной и политической верхушки пробританского внешнеполитического курса короля Фарука и его окружения. Одной из важных предпосылок переворота являлось поражение Египта в арабо-израильской войне 1948-1949 годов (смотри Арабо-израильские войны).
Ход событий
Свержение монархического режима произошло почти бескровно. Власть в Египте перешла к сформированному 26.7.1952 Совету руководства революцией (СРР), главой которого был объявлен генерал М. Нагиб, пользовавшийся популярностью в Египте благодаря личной храбрости и критике коррупции в конце 1940-х годов (реальным руководителем СРР являлся Насер). В тот же день Фарук отрёкся от престола в пользу 7-месячного сына и покинул Египет. При СРР был учреждён регентский совет (ликвидирован с провозглашением Египта республикой 18.6.1953). После Египетской революции обязанности премьер-министра исполнял А. Махир (июль - сентябрь 1952 года), затем Нагиб (сентябрь 1952 года - апрель 1954 года, с перерывами).
Последствия
Египетская революция привела к власти представителей средних слоёв египетского общества: патриотически настроенных офицеров, интеллигенцию и предпринимателей. Пример Египетской революции оказал значительное влияние на политическое развитие ряда арабских стран (Ирак, Ливия, Йемен и другие). Независимый внутри- и внешнеполитический курс Египта после Египетской революции способствовал развитию отношений Египта с другими странами (в том числе с СССР) и поднял авторитет египетского государства на международной арене.