ЕГИПЕТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1952

ЕГИ́ПЕТСКАЯ РЕВОЛЮ́ЦИЯ 1952 года - государственный переворот, совершённый в Египте в ночь на 23.07.1952 тайной военной организацией «Свободные офицеры» во главе с Г.А. Насером .

Предпосылки

Египетская революция про­изош­ла в об­ста­нов­ке об­ще­го уси­ле­ния национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в арабском ми­ре по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны, раз­оча­ро­ва­ния египетских пред­при­ни­ма­те­лей в спо­соб­но­сти мо­нар­хических вла­стей про­вес­ти мо­дер­ни­за­цию эко­но­ми­ки и об­щественной жиз­ни стра­ны, не­при­ятия зна­чительной ча­стью египетской во­енной и по­ли­тической вер­хуш­ки про­бри­тан­ско­го внеш­не­по­ли­тического кур­са ко­ро­ля Фа­ру­ка и его ок­ру­же­ния. Од­ной из важ­ных пред­по­сы­лок пе­ре­во­ро­та яв­ля­лось по­ра­же­ние Егип­та в ара­бо-из­ра­иль­ской вой­не 1948-1949 годов (смотри Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны).

Ход событий

Свер­же­ние мо­нар­хического ре­жи­ма про­изош­ло поч­ти бес­кров­но. Власть в Егип­те пе­ре­шла к сфор­ми­ро­ван­но­му 26.7.1952 Со­ве­ту ру­ко­во­дства ре­во­лю­ци­ей (СРР), гла­вой ко­то­ро­го был объ­яв­лен генерал М. На­гиб , поль­зо­вав­ший­ся по­пу­ляр­но­стью в Егип­те бла­го­да­ря лич­ной храб­ро­сти и кри­ти­ке кор­руп­ции в конце 1940-х годов (ре­аль­ным ру­ко­во­ди­те­лем СРР яв­лял­ся На­сер). В тот же день Фа­рук от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу 7-ме­сяч­но­го сы­на и по­ки­нул Еги­пет. При СРР был уч­ре­ж­дён ре­гент­ский со­вет (ли­к­ви­ди­ро­ван с про­воз­гла­ше­ни­ем Егип­та рес­пуб­ли­кой 18.6.1953). По­сле Египетской революции обя­зан­но­сти пре­мьер-министра ис­пол­нял А. Ма­хир (июль - сентябрь 1952 года), за­тем На­гиб (сентябрь 1952 года - апрель 1954 года, с пе­ре­ры­ва­ми).

Последствия

Египетская революция при­ве­ла к вла­сти пред­ста­ви­те­лей сред­них сло­ёв египетского об­ще­ст­ва: пат­рио­ти­че­ски на­стро­ен­ных офи­це­ров, ин­тел­ли­ген­цию и пред­при­ни­ма­те­лей. При­мер Египетской революции ока­зал зна­чительное влия­ние на по­ли­тическое раз­ви­тие ря­да арабских стран (Ирак, Ли­вия, Йе­мен и другие). Не­за­ви­си­мый внут­ри- и внеш­не­по­ли­тический курс Егип­та по­сле Египетской революции спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию от­но­ше­ний Егип­та с другими стра­на­ми (в том числе с СССР) и под­нял ав­то­ри­тет египетского государства на ме­ж­ду­народной аре­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)