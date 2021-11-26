ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДУ ИРАНА

ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДУ ИРАНА - общественно-политическая организация, созданная в 1961-1963 годах М. Базарганом и его сторонниками.

По­сле­до­ва­тель­но вы­сту­пало с ли­бе­раль­ных по­зи­ций про­тив ав­то­ри­тариз­ма шах­ско­го ре­жи­ма, его ори­ен­та­ции на США, а так­же за раз­ви­тие пар­ла­мен­та­риз­ма в Ира­не. В ру­ко­во­дство дви­же­ния, со­труд­ни­чав­ше­го с Р.М. Хо­мей­ни, вхо­ди­ли так­же вид­ные ши­ит­ские ду­хов­ные ли­ца. Од­на­ко по­сле Ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ира­не 1979 года дви­же­ние вы­сту­па­ло с кри­ти­кой ис­лам­ско­го ре­жи­ма, в ча­ст­но­сти от­ри­ца­ло прин­цип ве­ла­ят-е фа­ких и при­зы­ва­ло к де­мо­кра­ти­за­ции об­щественной жиз­ни Ира­на.

С 1995 года ли­дер дви­же­ния - Иб­ра­хим Яз­ди. В 1990-х годах дви­же­ние, по­пу­ляр­ное сре­ди иранской ин­тел­ли­ген­ции, осо­бен­но в сту­денческой сре­де, на­хо­ди­лось на по­лу­ле­галь­ном по­ло­же­нии, а в 2001 году бы­ло офи­ци­аль­но за­пре­ще­но.

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