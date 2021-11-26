ДУБАЙ

ДУБАЙ - город в Объединённых Арабских Эмиратах , административный центр эмирата Дубай.

Население 1,2 миллиона человек (2007 год; большая часть на­се­ле­ния со­став­ля­ют вы­ход­цы из Ин­дии и Па­ки­ста­на). Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-вос­то­ке Ара­вий­ско­го полуострова. Два пор­та (Джа­баль-Али и Ми­на-Ра­шид) на по­бе­ре­жье Пер­сид­ско­го залива. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт. Стро­ит­ся мет­ро­по­ли­тен (2007 год).

Воз­ник как не­боль­шое ры­бац­кое по­се­ле­ние. Пер­вое упо­ми­на­ние о Дубайе в письменных ис­точ­ни­ках как о цен­тре ры­бо­лов­ст­ва и лов­ли жем­чу­га от­но­сит­ся к 1799 году. Шейх на­хо­дил­ся в под­чи­не­нии у Абу-Да­би до 1833 года, по­ка пле­мя ба­ну яс не за­хва­ти­ло го­род и во­ж­ди пле­ме­ни не сде­ла­ли его сво­ей ре­зи­ден­ци­ей. В 1853 году во­шёл в со­став Ома­на До­го­вор­но­го. Во второй половине XIX - начале XX веков Дубай стал круп­ным пор­том (не­офи­ци­аль­но име­но­вал­ся «Ве­не­ци­ей За­ли­ва») и спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся на вво­зе ев­ропейских то­ва­ров и вы­во­зе жем­чу­га. Бы­ст­ро­му рос­ту го­ро­да спо­соб­ст­во­ва­ло об­на­ру­же­ние в 1960-е годы бо­га­тых за­па­сов неф­ти; Дубай раз­ви­ва­ет­ся так­же за счёт сво­бод­ной тор­гов­ли, ре­экс­пор­та различных то­ва­ров (в том числе зо­ло­та).

Со­хра­ни­лась за­строй­ка ис­то­рического квар­та­ла Бас­та­кия; форт аль-Фа­хи­ди (конец XVIII века, ны­не Городской му­зей); дом шей­ха Саи­да аль-Мак­ту­ма (XIX век), кос­тёл Святой Ма­рии (1966-1967 годы). Сре­ди по­стро­ек конца XX - начала XXI веков: Боль­шая ку­поль­ная ме­четь в рай­оне Джу­мей­ра (1998 год), гос­ти­ни­ца «Бурдж-эль-Араб» на ис­кусственном ост­ро­ве (1994-1999 годы, архитектор Т. Райт; высота 321 метр). Ве­дёт­ся ак­тив­ное строи­тель­ст­во (в том числе современных вы­сот­ных зда­ний). Сре­ди ву­зов - Ав­ст­ра­лий­ский (1993 год), Бри­тан­ский (2003 год) университеты; Ев­ропейский уни­вер­си­тет­ский кол­ледж. Те­атр (2006 год).

Фото Mikael Skotte. Ду­бай. Гос­ти­ни­ца «Бурдж-эль-Араб». Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)