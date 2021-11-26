ДУБАЙ
ДУБАЙ - город в Объединённых Арабских Эмиратах, административный центр эмирата Дубай.
Население 1,2 миллиона человек (2007 год; большая часть населения составляют выходцы из Индии и Пакистана). Расположен на северо-востоке Аравийского полуострова. Два порта (Джабаль-Али и Мина-Рашид) на побережье Персидского залива. Международный аэропорт. Строится метрополитен (2007 год).
Возник как небольшое рыбацкое поселение. Первое упоминание о Дубайе в письменных источниках как о центре рыболовства и ловли жемчуга относится к 1799 году. Шейх находился в подчинении у Абу-Даби до 1833 года, пока племя бану яс не захватило город и вожди племени не сделали его своей резиденцией. В 1853 году вошёл в состав Омана Договорного. Во второй половине XIX - начале XX веков Дубай стал крупным портом (неофициально именовался «Венецией Залива») и специализировался на ввозе европейских товаров и вывозе жемчуга. Быстрому росту города способствовало обнаружение в 1960-е годы богатых запасов нефти; Дубай развивается также за счёт свободной торговли, реэкспорта различных товаров (в том числе золота).
Сохранилась застройка исторического квартала Бастакия; форт аль-Фахиди (конец XVIII века, ныне Городской музей); дом шейха Саида аль-Мактума (XIX век), костёл Святой Марии (1966-1967 годы). Среди построек конца XX - начала XXI веков: Большая купольная мечеть в районе Джумейра (1998 год), гостиница «Бурдж-эль-Араб» на искусственном острове (1994-1999 годы, архитектор Т. Райт; высота 321 метр). Ведётся активное строительство (в том числе современных высотных зданий). Среди вузов - Австралийский (1993 год), Британский (2003 год) университеты; Европейский университетский колледж. Театр (2006 год).
Фото Mikael Skotte. Дубай. Гостиница «Бурдж-эль-Араб». Архив БРЭ.