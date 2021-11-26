ДЕНКТАШ (Denktaş) Рауф
Государственный и политический деятель Кипра.
Получил юридич. образование в Великобритании (Линкольнс-Инн, Лондон). С 1947 адвокат в Никосии; и. о. зам. министра юстиции (1956–58) в брит. колониальной администрации на Кипре. Один из основателей нелегальной Тур. орг-ции обороны, выступавшей под лозунгом «Кипр – турецкий». После провозглашения Кипра независимым гос-вом (1960) – пред. тур. общинной палаты. С февр. 1973 вице-президент Республики Кипр. После оккупации сев. части Кипра тур. войсками (20.7.1974) глава врем. тур. администрации. В 1975 основал Партию нац. единства, получившую поддержку большинства турок-киприотов. 13.2.1975 избран президентом самопровозглашённого Тур. федеративного гос-ва Кипра (переизбран в 1981); 15.11.1983 – президентом Турецкой республики Северного Кипра (переизбран в 1985, 1990, 1995 и 2000). Д. неоднократно вёл переговоры с Макариосом III и др. президентами Республики Кипр, а также с междунар. посредниками об объединении Кипра, однако его жёсткая позиция всякий раз становилась причиной неудачи переговоров. С нач. 21 в. негибкий подход Д. к решению кипрской проблемы начал вызывать критику в тур. общине Кипра, а после вступления Республики Кипр в Евросоюз (1.5.2004) популярность Д. и его Партии нац. единства заметно упала. Проиграв президентские выборы 17.4.2005 М. А. Талату, Д. отошёл от политич. деятельности.
Автор статьи: М. С. Мейер.