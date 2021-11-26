ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ДКО) - политическая партия в Тунисе.

Ос­но­ва­на в 1934 году Х. Бур­ги­бой, М. Мат­ри и их со­рат­ни­ка­ми в ре­зуль­та­те рас­ко­ла на­цио­на­ли­стич. пар­тии Дус­тур (Кон­сти­ту­ция). Пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­лась Но­вый Дус­тур, с 1964 года - Со­циа­ли­стическая дус­ту­ров­ская пар­тия (СДП). В 1988 году по­лу­чи­ла современное на­зва­ние. В середине 1930-х - 1950-е годах воз­глав­ля­ла борь­бу ту­нис­ских пат­рио­тических сил за национальную не­за­ви­си­мость. С 1956 года яв­ля­ет­ся пра­вя­щей пар­ти­ей Ту­ни­са (до 1981 года бы­ла един­ст­вен­ной раз­ре­шён­ной пар­ти­ей). По­сле фор­ми­ро­ва­ния в Ту­ни­се мно­го­пар­тий­ной сис­те­мы ДКО про­дол­жа­ет иг­рать клю­че­вую роль в по­ли­тической жиз­ни стра­ны. В Хар­тии ДКО (1988) под­чёр­ки­ва­ет­ся её при­вер­жен­ность со­циа­ли­стическому вы­бо­ру Ту­ни­са, его «арабскому и му­сульманскому ха­рак­те­ру», не­об­хо­ди­мость по­этап­ной ин­те­гра­ции Маг­ри­ба как ша­га на пу­ти к об­ще­араб­ско­му един­ст­ву. ДКО стро­ит­ся по про­из­вод­ст­вен­но-тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу, на­счи­ты­ва­ет в сво­их ря­дах свыше 2 млн. чле­нов (2006).

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