БУДИАФ МУХАММЕД

БУДИАФ МУХАММЕД - государственный и политический деятель Алжира.

Ак­тив­ный уча­ст­ник национального-ос­во­бо­дительного дви­же­ния про­тив французского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства; с 1954 года один из ру­ко­во­ди­те­лей Фрон­та на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния Ал­жи­ра. В 1958-1962 годах государственный министр и ви­це-председатель временного ал­жир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва в Ту­ни­се.

По­сле об­ре­те­ния Ал­жи­ром не­за­ви­си­мо­сти (1962) вы­сту­пил про­тив ав­то­ри­та­риз­ма пре­зи­ден­та А. Бен Бел­лы и ос­но­вал оп­по­зиционную Пар­тию со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции.

С 1964 года в эмиг­ра­ции в Ма­рок­ко. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну (январь 1992 года) по при­гла­ше­нию во­енных кру­гов воз­гла­вил Выс­ший государственный со­вет. Вы­сту­пал про­тив ре­лигиозного экс­тре­миз­ма и кор­руп­ции в государственном ап­па­ра­те, пред­ло­жил план по­ли­тических ре­форм с це­лью пре­кра­ще­ния гражданской вой­ны в Ал­жи­ре.

Убит сво­им те­ло­хра­ни­те­лем (по од­ной из вер­сий, ре­лигиозным экс­тре­ми­стом).