БАРАКЗАИ

Род племени абдали (с 1747 — дуррани), а также династия эмиров (1826—1926) и королей (1926—1973) Афганистана .

Род Б. был одним из самых могущественных в Афганском государстве, возглавляемом шахами из рода Садозаев, их одноплеменниками. Еще более род возвысился, когда его глава Пайинда-хан стал одним из ближайших сподвижников шаха Тимура (1773—1793). Однако при его преемнике шахе Земане (1793—1801) Пайинда-хан был казнен вместе с 14 другими сановниками, обвиненными в заговоре против шаха.

Его сыну Фатх-хану, также приговоренному к казни, удалось бежать в Гиршик, где собрались его братья. Они решили поднять восстание против Земан-шаха, отомстить за гибель отца. Фатх-хан примкнул к Махмуду — одному из мятежных братьев Земан-шаха, склонил не только свой род, но и ханов других дурраний­ских племен выступить на стороне этого царевича и взял Кандагар . Затем Фатх-хану удалось разбить войска Земан-шаха и в 1801 возвести на престол Махмуда, заняв при нем пост великого визиря .

Махмуд-шах потерял престол в 1803 и вновь захватил его в 1809 при помощи Фатх-хана. Однако в 1814 брат шаха Фируз ад-Дин, опасаясь чрезмерного усиления Фатх-хана, заманил его в свою ставку и приказал ослепить (1815), а позже подверг мучительной казни. Эта расправа вызвала восстание баракзайских ханов; они двинулись против Махмуда и свергли его с престола. Некоторые из последних Садозаев сумели бежать в Герат и далее в Индию под защиту англичан, а Афганистан распался на уделы, где как самостоятельные государи стали править братья и сыновья Фатх-хана.

В 1819 на пограничные территории Афганистана неудачно покушались правители Герата и иранская Каджарская династия, но решительнее и успешнее действовал владыка Панджаба, сикхский махараджа Ранджит Сингх. Он завоевал ранее подчинявшиеся дурранийской державе области северо-западной Индии — Мультан (1818), Кашмир (1819) и Пашавар (1823). Над молодым афганским государством нависла угроза распада. Предотвратить ее сумел Дост Мухаммед-хан, младший брат Фатх-хана и реальный основатель династии Б. В 1818—1826 он сумел объединить Кабул, Газни, Джелалабад, завоевал расположенные к северу от Кабула земли и стал сильнейшим из афганских правителей. Жестоко расправляясь с мятежными ханами и безжалостно подавляя крестьян­ство , Дост Мухаммед покровитель­ствовал торговле и обеспечивал безопасность в стране. В 1826 он принял титул эмира (1827—1862).

Ключевое положение страны на пересечении важнейших стратегических и торговых путей между Индией, Ираном и Средней Азией сделало ее объектом пристального интереса Англии, а затем России. Это обстоятельство непосредственно отразилось на судьбе новой династии. В 1838—1842 разразилась Англо-афганская война . После первых успехов, занятия Кабула, пленения самого Дост Мухаммеда весной и летом 1841 британская армия стала терпеть поражения.

К лету 1842 англичане ушли в Индию, а в конце 1843 английские власти вынуждены были разрешить Дост Мухаммеду вернуться на родину. Именно в это время была заложена основа будущих англо-афганских отношений, заключавшихся в преимущественном сохранении перемирия (нарушавшегося, как только англичанам представлялось, что ситуация вновь благоприятствует экспансии) и заключении компромиссных договоров, должных способствовать усилению «мирного» колониального проникновения англичан в страну (смотрите Англо-Афганские договоры и соглашения ). Начало такой системе взаимоотношений положил договор 1855 между английскими эмиссарами и Дост Мухаммедом. При Дост Мухаммеде был захвачен Балх, территория современной Афганской Туркмении, и началось завоевание левобережья Амударьи. В 1863 Дост Мухаммед подчинил Герат и таким образом объединил под своей властью не только афганские Кандагар и Кабул, но и Герат с его преобладающим таджикским населением.

После смерти Дост Мухаммеда на афганский престол вступил его сын Шер Али-хан (1863—1879). Однако его права на власть стали оспаривать другие сыновья покойного эмира. Сложились две соперничающие группировки. Одну из них возглавлял эмир Шер Али, другая поддерживала притязания его брата Афзаль-хана.

На шесть лет затянулась междоусобная война, осложненная вмешательством англичан. Афзаль-хану в 1866—1867 удалось ненадолго захватить престол, но к 1868 Шер Али окончательно расправился со своими врагами, а англичане стали подстрекать к восстанию против эмира его сына Якуб-хана. После очередного бунта эмир заточил Якуб-хана в кабульском замке Бали-Хиссар. Шер Али возобновил политику завоеваний за Гиндукушем и подчинил Меймене, Балх, Акчу и некоторые другие узбекские ханства. В 1869 ему подчинился Кундуз.

В том же году афганцы начали наступление на Бадахшан и после упорного сопротивления местного населения завоевали его. Левобережье Амударьи стало афганской колонией. С приходом к власти в Англии консерваторов (1874) (смотрите Консервативная партия Великобритании ) вновь начались приготовления британцев к войне с Афганистаном. Английское правительство также было крайне обеспокоено тем, что Россия усиливает экспансию в Средней Азии. А на пути британского проникновения в этот богатый регион по-прежнему находился непобежденный Афганистан. Шер Али отверг требование допустить в Афганистан британского резидента и поручить английским офицерам постройку и инспекцию укреплений и дорог на афганской территории. Это стало поводом для второй Англо-афганской войны.

В самом начале войны, в феврале 1879, умер Шер Али, а новый эмир Якуб-хан (1879—1880) охотно предавал интересы страны в обмен на английские обещания. Подписанный им весной 1879 кабальный Гандамакский договор вызвал возмущение афганцев, и в сентябре 1879 разразилась освободительная война. Якуб-хан бежал на английскую территорию Индии, а патриотические силы возглавили два представителя династии Б.: Аюб-хан, второй сын эмира Шер Али, и будущий новый эмир Абдуррахман-хан (1880—1901), сын и сподвижник мятежного Афзаль-хана, вернувшийся из эмиграции. Абдуррахман, преодолев много опасностей, в начале 1880 овладел Тальканом и Кундузом, и вскоре его власть была признана на большей части Афганистана.

Весной 1880 английское командование больше всего опасалось наступления на Кабул армии Абдуррахмана с севера и войск правителя Герата Аюб-хана с юга. Соглашение с Абдуррахманом стало казаться наименьшим из зол: Великобритании надо было заканчивать тяжелую, затянувшуюся и явно неудачную войну. Весной 1880 англичане признали Абдуррахмана эмиром, передали ему столицу, крупные денежные средства и запасы оружия, отказались от наиболее обременительных для Афганистана статей Гандамакского договора и даже назначили субсидию в размере 1800 тыс. рупий в год. К середине 1881 все находившиеся в Афганистане войска были выведены в Индию.

В июне 1881 Абдуррахман разбил в Кандагаре и изгнал из страны Аюб-хана. Афганистан вновь был объединен — фактически в современных границах. В последующие годы Абдуррахман сумел обеспечить самостоятельность государства, в том числе используя англо-русские противоречия. Он сохранил курс на изоляцию страны и право англичан быть посредниками во внешних связях, но эта уступка стоила Британии немалых ежегодных субсидий, поставок сырья и технической помощи. Доступ на внутренние рынки для них, как и для других европейцев, был закрыт.

Во внутренней политике основные силы были направлены на борьбу с феодальной раздробленностью и племенным сепаратизмом. Проводились реформы в вооруженных силах и административном аппарате. В конце правления Абдуррахмана (зимой 1895/1896) афганцы завоевали Кафристан — высокогорную область на южных склонах Гиндукуша. Языческое население области было обращено в ислам и вошло в состав Афганистана под именем нуристанцы («озаренные светом истины»).

В 1901 Абдуррахмана разбил паралич, и вскоре он умер. Эмиром был провозглашен его сын Хабибулла-хан (1901—1919). Перед новым правителем обозначились прежние проблемы. Афганистан вновь подвергся сильному нажиму со стороны англичан, считавших Хабибуллу не столь сильным и жестким правителем, как его отец. Это, в свою очередь, осложняло неустойчивое внутреннее положение в стране. Эмиру угрожали интриги других претендентов на трон, наиболее опасным из которых был его брат Насрулла-хан. Были раскрыты несколько дворцовых заговоров, что заставило власть усилить систему тайной полиции и внутреннего шпионажа.

В годы правления Хабибуллы возникло движение в пользу конституционных реформ (младоафганцев) и их противников — традиционалистов (староафганцев). Хабибулле приходилось лавировать между этими силами, вызывая, как правило, недовольство и тех, и других. Среди населения все больше начинал пользоваться авторитетом принц Аманулла-хан, третий сын эмира Абдуррахмана, известный своими связями с младоафганцами. В феврале 1919 Хабибулла был убит в результате дворцового заговора. После непродолжительной борьбы с придворными оппозиционерами-староафганцами во главе с Насруллой на трон вступил Аманулла-хан (1919—1929). Исход этой борьбы определила поддержка, оказанная населением Кабула и армией Аманулле, объявившему о намерении добиться полной независимости страны и провести реформы.

28 февраля 1919 состоялась церемония коронации Амануллы-хана и оглашение его первого манифеста, в котором провозглашалась независимость Афганистана. В мае 1919 Англия развязала третью войну против Афганистана. Однако, встретив упорное сопротивление, в июне английское правительство вынуждено было пойти на перемирие, а в августе того же года подписать в Равальпинде мирный договор, подтверждающий полный суверенитет Афганистана.

В начале 1920-х Аманулла-хан приступил к проведению широкого курса реформ по модернизации страны. В целом реформы (введение частной собственности, создание госбюджета, упорядочение финансов, расширение госсектора во многих областях хозяйства, развитие светского просвещения) должны были способствовать социально-экономическому развитию и политической стабильности. Однако поспешность, недостаточная продуманность реформ и проникновение западных инноваций в глубоко патриархальную среду привели к обратному эффекту. Большинство преобразований ущемляло интересы консервативных слоев общества — крупных землевладельцев, ханов племен, верхушку мусульманских богословов. К тому же финансирование реформ потребовало увеличение налогового обложения, что сразу же лишило правительство поддержки народных масс, прежде всего малоимущего крестьянства.

Общее недовольство вызвало ряд вооруженных мятежей, вылившихся осенью-зимой 1928 в массовое Бачаи Сакао восстание. Бачаи Сакао удалось свергнуть младоафганский режим и на короткое время взойти на престол. Аманулла-хан, после неудачного похода на Кабул весной 1929, эмигрировал. Он умер в Цюрихе в 1960. Конец режиму Бачаи Сакао, оставшемуся в памяти как период кровавой анархии, положил двоюродный дядя Амануллы генерал Надир-хан, герой третьей Англо-афганской войны и военный министр в младоафганском правительстве. К концу 1929 в условиях по сути гражданской войны он сумел объединить патриотические силы страны. Его войска заняли Кабул, Бачаи Сакао был низложен и убит.

15 октября 1929 Надир был провозглашен падишахом (королем) Афганистана (1929—1933). Он создал условия для постепенной нормализации жизни, для стабилизации и развития помещичье-буржуазного государства, что нашло отражение в новой, провозглашенной в 1931, конституции. В ноябре 1933 после смерти Надир-шаха (так он именовался после коронации) падишахом и королем стал его сын Мухаммед Захир-шах (1933—1973).

Основные принципы внешней и внутренней политики остались прежними, однако возникли новые трудности, особенно в период после Второй мировой войны. Обострилась политическая обстановка и соответственно этнические и конфессиональные противоречия отсталого и многонационального государства. К тому же реальная власть переходила к противоборствующим правительственным группировкам, возглавляемым родственниками короля.

С 1946 по 1953 во главе правительства находился Шах Масуд, дядя Мухаммед Захир-шаха, в 1953 пост премьера и реальная власть перешла к Мухаммеду Дауду, брату падишаха. Он же и возглавил государственный переворот, произошедший в июле 1973. Монархический строй был упразднен, Афганистан провозглашен республикой. Бывший король эмигрировал в Италию, а ставший в 1977 президентом страны Мухаммед Дауд пытался создать условия для реставрации монархии и своего восшествия на престол, но был убит в ходе нового военного переворота в апреле 1978.

Лишь в начале XXI в. в условиях не прекращающейся гражданской войны в Афганистане возникли призывы к общественному примирению путем возвращения на престол престарелого Мухаммеда Захир-шаха.

Автор статьи: А. М. Родригес.

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