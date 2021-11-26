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БАГДАДСКИЙ ПАКТ
Неофициальное название Организации Центрального договора (англ. Central Treaty Organization).
Военно-политический союз Ирака (вышел из союза в 1958), Турции, Пакистана, Ирана, Великобритании и США, образованный в 1955. Противостоял советскому влиянию в регионе. После выхода Ирана и Пакистана по инициативе правительства Турции прекратил свою деятельность в августе 1979.
Автор статьи: С. Ю. Серегичев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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