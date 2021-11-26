АЙТ АХМЕД, Хосин

Политический деятель Алжира .

Активист партии алжирского народа (ППА) еще в школьные годы. В юности увлекался марксизмом , что не помешало его избранию на тайном съезде ППА в 1947 на посты члена Политбюро партии и первого главы ее боевой организации. В 1949 был отстранен по обвинению в причастности к этноцентристскому течению «берберизма». Осужденный заочно за свою политическую деятельность французским судом, эмигрировал в 1951 в Каир, где принимал участие в международных антиимпериалистических форумах под псевдонимом «Саид Фархи». Один из «исторических вождей» Национальной революции в Алжире, выступивший в 1954 за начало вооруженной борьбы против колониального режима . «первый дипломат» революции с 1954 и член Национального совета алжирской революции (НСАР) с 1956. В октябре 1956 был арестован французами, перехватившими самолет с делегацией ФНО, летевшей из Марокко в Тунис. Освобожден после прекращения войны в Алжире весной 1962. На съезде ФНО в Триполи в июне 1962 выступил против большинства во главе с Бен Беллой и, будучи избран в политбюро ФНО, отказался войти в него. Депутат Учредительного собрания в 1962–1963. Создав партию Фронт социалистических сил (ФСС), поднял осенью 1963 восстание в Кабилии. Через год взят в плен и приговорен к смертной казни, но помилован президентом Бен Беллой. В 1966 бежал из заключения и обосновался во Франции, где продолжал критику режима, утвердившегося в Алжире. Был популярен среди алжирских берберов. В 1989 вернулся в Алжир, где продолжил пропаганду идей по-своему им трактуемого социал-демократического и берберского партикуляризма во главе возрожденного ФСС. В январе 1992 осудил государственный переворот и «прекращение демократического процесса в стране». В 90-е не раз протестовал против действий властей, за что подвергался разного рода притеснениям и даже высылке из Алжира. После 2000 отошел от активной деятельности, но сохранил авторитет среди сторонников левых и либеральных идей в Алжире, особенно среди берберов.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.