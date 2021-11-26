АРАФАТ Ясир

Палестинский политический деятель, глава Палестинской автономии в 1994–2004, председатель исполкома Организации освобождения Палестины в 1969–2004, лидер движения ФАТХ с момента его основания.

Настоящее полное имя — Мухаммад Абд ар-Рахман Абд ар-Рауф Арафат ал-Кудва ал-Хусейни), известен также под именем — гоноративом (кунья) Абу Аммар. (–, ) — Лауреат Нобелевской премии мира (1994). Место рождения неизвестно: зарегистрирован в Каире, куда семья переселилась из Палестины, но сам впоследствии утверждал, что родился в Иерусалиме. Также местом рождения А. иногда называют Газу или Цфат. В 1947 А. поступил на инженерный факультет Университета короля Фуада I палестинских студентов. Во время Суэцкого кризиса 1956 он в чине лейтенанта был отправлен командовать подразделением палестинского батальона; но в боевых действиях тогда ему не довелось принять участия. В 1958 А. в качестве инженера-дорожника уехал в Кувейт, где была большая и влиятельная палестинская община. Там он встретил двух членов египетской религиозно-политической организации Братья-мусульмане, — Халиля ал-Вазира и Салаха Халафа, впоследствии получивших известность под именами Абу Джихад и Абу Айяд. Вместе с ними в 1958 или 1959 А. основал ФАТХ — «Движение за национальное освобождение Палестины», о которой впервые упоминается в 1959 на страницах журнала «Наша Палестина: зов жизни» (Филастинуна — Нида’ ал-Хайят), которую издавал Абу Джихад. А. старается привлечь к поддержке движения богатых палестинцев Кувейта и других стран Залива, таких как Катар, где в 1961 он встретил Махмуда Аббаса (Абу Мазена) . Официальной датой рождения ФАТХ считается 1 января 1965 — день проведения первой террористической операции против Израиля . К тому времени по инициативе Насера и при поддержке Лиги арабских государств уже была создана Организация освобождения Палестины во главе с А. Шукейри (1964). Движение ФАТХ отказалось вступить в ООП и действовало параллельно, исходя из того, что единственным эффективным методом борьбы за освобождение Палестины является террор. После Шестидневной войны ФАТХ во главе с А. перебазировался в Иорданию, откуда осуществлялись проникновения на территорию Израиля. При поддержке Насера А. был назначен руководителем ООП вместо Шукейри, после чего ФАТХ присоединился к ООП, заняв 33 из 105 мест в ее Исполнительном комитете. 3 февраля 1969 в Каире на пятой сессии Национального совета Палестины (НСП) А. был избран председателем Исполкома ООП. В то время нарастало напряжение между палестинцами, составлявшими большинство населения Иордании, и правительством этой страны. ФАТХ во главе с А. поставил задачу взять Иорданию под свой контроль, чтобы использовать ее как территорию для подготовки террористических акций против Израиля. Эта же цель была провозглашена на сессии Национального совета Палестины, прошедшей в Аммане в августе 1970. Палестинцам удалось взять под контроль многие стороны гражданской жизни населения Иордании, не подчиняясь иорданской полиции и фактически создав государство в государстве. Было совершено несколько покушений на короля Иордании Хусейна, который пытался уладить потерю Западного берега мирными переговорами с Израилем, западными державами и ООП. Те оказывали давление на иорданское правительство, требуя разобраться с палестинскими отрядами. Хусейн предложил компромиссный вариант: разоружить палестинские отряды в обмен на политические уступки. В частности, он отправил в отставку нескольких антипалестински настроенных членов правительства, а также предложил А. занять должность премьер-министра, но А. отказался. 15 сентября Хусейн объявил военное положение. На следующий день А. стал верховным главнокомандующим Палестинскими революционными силами и возглавил вооруженную борьбу против правительственных войск. События, в результате которых в сентябре 1970 было убито, по разным оценкам, от 1 до 10 тыс. палестинцев, получили название Черный сентябрь. Зоны расселения палестинских беженцев были взяты под контроль правительственных войск, но вскоре столкновения иорданской армии с силами ООП возобновились. 5 июня 1971 в радиообращении А. и другие лидеры палестинского сопротивления призвали к свержению Хусейна. В ответ регулярная армия Иордании начала наступление на северные районы страны, где были сосредоточены палестинские силы. Чтобы не допустить разгрома, А. и около 2 тыс. бойцов покинули Иорданию и переместились в Ливан. С этого момента Ливан становится центром палестинского сопротивления. Позже возникла палестинская террористическая группировка «Черный сентябрь». Каирское соглашение 1969 между А. и ливанским генералом Э. Бустани позволили ФАТХ организовать на юге страны фактически независимое военно-политическое образование. В 1973 А. становится главой политического отдела ООП. 8 июня 1974 на 12 съезде Национального совета Палестины ООП приняла программу 10 пунктов поэтапного освобождения Палестины, предлагавшую создание вместо Израиля единого арабо-еврейского государства с равными правами для населения, вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности. Эта первая инициатива ООП, предлагавшая политическое решение проблемы, стала причиной раскола в организации и выделения из нее так называемого Фронта отказа, участники которого отвергли данный план, поскольку видели в нем путь к признанию еврейского государства. 28 октября 1974 на саммите ЛАГ в Раббате А. добился признания ООП единственным законным представителем палестинского народа и права на полноправное представительство в Лиге. Затем последовало выступление А. с мирной инициативой на сессии Генеральной Ассамблеи ООН . 13 ноября 1974 ООП была признана стороной в переговорах по вопросу о Палестине. Свобода, предоставленная ООП в Ливане, вызывала нарастающее недовольство части политических сил и населения страны, особенно христиан- маронитов и шиитов. Возмущение вызывали террористические акции палестинцев на территории Ливана, в результате которых страдали мирные жители. 13 апреля 1975 началась гражданская война в Ливане, затянувшаяся до 1990. А. выступал против жестких военных мер в ответ на действия право-христианских «Ливанских фаланг», но верх одержала противоположная позиция. К началу 1976 объединенные силы ООП и НПСЛ контролировали около 80 % территории страны, в июне марониты были на грани окончательного разгрома. ООП сохранила свои позиции в Южн. Ливане и оттуда продолжала периодически нападать на Израиль. 11 марта 1978 недалеко от Герцлия в результате захвата палестинцами автобуса погибло 37 израильтян. В ответ через 3 дня Израиль начал операцию, в ходе которой занял весь Южн. Ливан вплоть до р. Литании. А. перебросил силы ООП на север, к Бейруту. Но после требования ООН вывести войска, в июне Израиль передал контроль над территорией армии Южного Ливана, и ООП вернулась на прежние позиции. Но приграничные стычки ООП и армии Израиля продолжались вплоть до июля 1981. 5 июня в Лондоне было совершено покушение на израильского посла Шломо Аргова. Этот теракт послужил поводом для вторжения израильских войск в Южн. Ливан. Израильская армия дошла до Зап. Бейрута и начала его осаду с целью уничтожения штаб-квартиры ООП. 10 августа был согласован план эвакуации из Бейрута вооруженных сил ООП, согласно которому силы американских ВМФ должны были создать коридор безопасности для эвакуации А. и штаб-квартиры ООП в Тунис. 21 августа начался вывод палестинских отрядов из Бейрута, 1 сентября эвакуация завершилась. События в Ливане стали катализатором трений в ООП и ФАТХ. Оппозиция обвиняла А., с одной стороны, в единоличном принятии важнейших решений, с другой — в бесплодных попытках урегулировать палестинскую проблему мирным путем. Общее неодобрение вызвали предпринятые после ухода из Бейрута переговоры А. с королем Иордании Хусейном о создании конфедерации между Западным берегом, Сектором Газа и Иорданией. В 1983 А. вернулся в Ливан и дислоцировался на севере, в Триполи. Но в ноябре-декабре там произошли вооруженные столкновения между сторонниками А. и другими палестинскими организациями, в результате чего А. с 4 тыс. бойцов окончательно покинул Ливан. До 1993 А. находился в Тунисе. 1 октября 1985 был совершен налет ВВС Израиля на штаб-квартиру ООП, в результате штаб-квартира была разрушена, погибло 73 чел., но А. остался невредим. В результате событий в Ливане влияние ООП и А. снизилось, когда возможности сокрушения Израиля извне исчерпали себя; авторитет А. как общенационального лидера все чаще ставился под сомнение. Интифада вернула палестинскую проблему в фокус внимания мирового сообщества. Август-октябрь 1988 А. посвятил дипломатической деятельности. Позиции А. внутри ПДС усилились настолько, что он смог преодолеть многолетнее сопротивление тех сил, которые были категорически против признания легитимности государства Израиль и основанных на этом резолюций ООН . На 19-й сессии НСП 15 ноября 1988 были признаны как основы урегулирования палестинской проблемы резолюции ГА ООН 181 о создании арабского и еврейского государств, а также резолюции Совета безопасности ООН 242 и 338. Однако признание двух последних документов А. связал с согласием США и Израиля на создание Палестинского государства на Западном берегу и в Секторе Газа. Это решение создало основы для переговоров с Израилем, хотя первоначально Тель-Авив отверг инициативы ООП и подтвердил свое отношение к ней как к террористической организации. 13–14 декабря 1988 в Женеве состоялось выступление и пресс-конференция А., в которой он четко обозначил отказ ООП от всех форм терроризма, а также права всех участников конфликта, в том числе государства Палестины и государства Израиль, на мир и безопасность в соответствии с резолюциями ООН. После пресс-конференции США объявили о начале диалога с ООП, что значительно укрепило ее статус на международной арене. Перед подписанием Декларации А. и премьер-министр Израиля И. Рабин обменялись письмами: А. признавал право Израиля на существование, Рабин объявлял ООП официальным представителем палестинского народа в переговорном процессе. Реакция палестинцев была неоднозначной. Декларация была отвергнута исламистами, «Фронтом отказа», палестинскими беженцами в Иордании, Сирии, Ливане, но с энтузиазмом принята большинством жителей оккупированных территорий. 1 июля 1994 А. въехал в Газу. В течение второй половины 1994 палестинской администрации, в соответствии с соглашениями, были переданы вопросы образования, культуры, социального обеспечения, налогообложения и здравоохранения. Отдельный протокол предусматривал передачу в ведение палестинцев торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства. А. разработал структуру Палестинской национальной администрации (ПНА), которая в июле 1994 была провозглашена официальным палестинским правительством, а также основал силы безопасности. 20 января 1996 на всеобщих выборах А. был избран президентом ПНА. ФАТХ получила на выборах 51 из 88 мест в Законодательном совете автономии. Оппозиция во главе с ХАМАС бойкотировала выборы и продолжала борьбу террористическими методами, что провоцировало Израиль на затягивание или прекращение дальнейших переговоров. А. продолжил переговоры с Э. Бараком. На саммите в Кэмп-Дэвиде в июле 2000 Барак предложил для Палестинского государства 73 % территории Западного берега и весь Сектор Газа. Взамен земель Западного берега, на которых проживали израильские поселенцы, Барак предложил равную площадь пустыни Негев. Этот план был неприемлем для А., поскольку предполагал, что Восточный Иерусалим оставался за Израилем. Переговоры продолжились в 2001, но безрезультатно. Неудачи в переговорном процессе, невозможность решения экономических проблем Палестинской автономии без придания ей статуса государства вели к падению авторитета А. и усилению радикальных исламистов. 28 сентября 2000 стало началом второй интифады (интифады ал-Акса), в которой широко применялись террористические методы борьбы. В декабре правительство Израиля официально прекратило диалог с А. В начале 2003 Израиль и США подтвердили свое нежелание видеть А. партнером в переговорах. 11 ноября 2004 А. скончался.

Автор статьи: Галкина Е.С.