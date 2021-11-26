АХМАДИНЕЖАД МАХМУД (фарси Mahmūd Ahmadinezhād)

Иранский политический и государ­ственный деятель, 6-й президент Исламской Республики Иран (избран 24 июня 2005).

Родился в очень бедной семье кузнеца. Семья переехала в Нармак — рабочий квартал Тегерана. По национальности — талыш, по вероисповеданию — мусульманин-шиит (см. Шиизм). В 1976 поступил в Тегеранский университет науки и технологий и закончил его с квалификацией транспортного инженера. В 1986 поступил в аспирантуру, защитил докторскую диссертацию в 1997. Стал членом научного совета вуза. В годы студенчества был активным участником антишахского движения. Совместно с сокурсниками участвовал в выпуске студенческого религиозного журнала . После свержения шаха А. примкнул к ультраконсервативной исламистской «Организации за укрепление единства университетов и духовных училищ». В 1980, став добровольцем, участвовал в Ирано-иракском конфликте в составе специального подразделения Стражей Исламской революции («Басидж»). После увольнения из армии А. занялся политической карьерой. В конце 1980-х был главой администрации городов и шахрестанов Хой и Маку в провинции Зап. Азербайджан, затем занял пост советника губернатора провинции Курдистан . С 1993 по 1997 был губернатором Ардебиля, совмещая эту должность с постом советника министра культуры и образования Ирана. Подал в отставку в 1997 после того, как на президентских выборах победил М. Хатами, вернулся к преподавательской деятельности. После 6-летнего перерыва вернулся в политику , в 2003 был избран мэром Тегерана. Уже на посту мэра А. свернул большую часть либеральных реформ, проводившихся его предшественниками. По указу А. были закрыты все западные заведения быстрого питания, место которых стазу же заняли иранские компании. Мужчины на государственной службе должны были придерживаться ряда предписаний, в том числе о ношении рубашек с длинными рукавами и запрете брить бороду. В июне 2005 А. победил на президентских выборах. На посту президента А. начал крупную энергетическую реформу: были введены квоты на продажу бензина населению, ускорилось развитие ядерной программы. Он заявил о намерении сделать нефтяную отрасль более прозрачной и прибыльной для страны, пересмотреть контракты на добычу нефти, заключенные с иностранными компаниями, добиться перераспределения доходов от ее продажи. По инициативе А. женщины были значительно ограничены в правах, проведена «чистка» в вузах. А. придерживается консервативных взглядов, критикует политику правительства США , выступает за усиление связей Ирана с Россией и арабским миром. Занимает позицию, отрицающую холокост. В 2007 А. посетил страны Латинской Америки, лидеров которых объединило противостояние гегемонии США — Венесуэлу, Никарагуа, Эквадор, Боливию. В 2006 Иран и Венесуэла заключили 29 экономических соглашений, в том числе о создании совместных предприятий в сфере добычи и переработки нефти, а также в областях металлургии, машиностроения и фармацевтики, создан фонд в размере 2 млрд долл. для финансирования совместных проектов. В 2007 были подписаны очередные соглашения, А. пообещал в течение трех лет довести иранские инвестиции в Венесуэлу до 3 млрд долл. Он усилил антиизраильскую политику Ирана. А. является активным защитником палестинского народа. Неоднократно имел встречи с представителями части ультраортодоксальных еврей­ских кругов, выступающих за упразднение государства Израиль. В 2008 А. посетил Багдад , подписав ряд соглашений по экономическому сотрудничеству.

Автор статьи: Иванникова Е.М.