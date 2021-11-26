АББАН, Рамдан

Творец и герой Национально-освободительной революции в Алжире 1954–1962.

Уроженец берберской области Кабилия (Алжир). Муниципальный служащий и ветеран Второй мировой войны . С 1945 — активист подпольной партии алжирского народа (ППА) . В 1950 арестован и осужден на 6 лет тюрьмы, где организовывал стачки протеста. После освобождения в январе 1955 ушел в горы к антиколониальным повстанцам. Быстро выдвинулся как организатор вооруженной борьбы в Кабилии, а с 1956 — как идеолог и политический лидер Фронта национального освобождения (ФНО) всего Алжира. А. организовал самороспуск и слияние с ФНО традиционных национальных партий Алжира, добился единства действий с Алжирской компартией (АКП), созвал в долине Суммам (Кабилия) съезд партизанских командиров и политического актива ФНО, на котором была выработана политическая платформа, учреждена структура подпольной администрации ФНО на местах, утверждены устав и иерархия званий Армии национального освобождения (АНО). Съезд избрал руководящие органы ФНО — национальный совет алжирской революции (НСАР) и его координационно-исполнительный комитет (КИК) из 5 человек, который возглавил А. в ранге «национального политичесого комиссара». Однако разгром подполья ФНО в столице вынудил КИК выехать в Тунис. А., настаивая на возвращении КИК в Алжир, вошел в конфликт с некоторыми членами КИК и в декабре 1957 был убит при невыясненных обстоятельствах.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.