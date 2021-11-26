ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО

ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО - ежедневная газета в КНР, центральный печатный орган Коммунистической партии Китая .

Ти­раж около 3 млн. экземпляров (2007). Ос­но­ва­на 15 июня 1948 года в провинции Ху­бэй как из­да­ние ре­гио­наль­но­го от­де­ле­ния КПК. С мар­та 1949 года вы­пус­ка­ет­ся в Пе­ки­не, с августа 1949 года - центральный ор­ган пар­тии. С 1985 года вы­хо­дят из­да­ния «Жэньминь жибао» на английском, японском, французском, испанском, русском и арабском язы­ках. В середине 1990-х годов фи­нан­си­ро­ва­ние «Жэньминь жибао» из государственного бюд­же­та бы­ло со­кра­ще­но, га­зе­та на­ча­ла ис­пы­ты­вать серь­ёз­ную кон­ку­рен­цию со сто­ро­ны других китайских и за­ру­беж­ных ин­фор­мационных из­да­ний. С це­лью мо­дер­ни­за­ции «Жэньминь жибао» 1 января 1997 года был от­крыт её веб-сайт - са­мый круп­ный ин­фор­мационный пор­тал на китайском языке в ми­ре (с 5 июня 2001 года поя­ви­лась его рус­ско­языч­ная вер­сия). «Жэньминь жибао» ори­ен­ти­ро­ва­на на пуб­ли­ка­цию по­ли­тических но­во­стей, ос­ве­ще­ние дея­тель­но­сти КПК и кур­са, про­во­ди­мо­го пра­ви­тель­ст­вом КНР.

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