Почему "южнокорейское экономическое чудо" было невозможно в КНДР Весьма распространённое мнение, что экономическое благополучие нынешней Южной Кореи в сравнении с Кореей Северной причиной имеет то, что коммунистический север застыл в коммунистическом догматизме и авторитарности, тратя всё на вооружение, в то время, как "демократический" юг за счёт рыночных механизмов добился процветания. Но утверждать подобное можно только не зная всей исторической правды.

Весьма распространённое мнение, что экономическое благополучие нынешней Южной Кореи в сравнении с Кореей Северной причиной имеет то, что коммунистический север застыл в коммунистическом догматизме и авторитарности, тратя всё на вооружение, в то время, как "демократический" юг за счёт рыночных механизмов добился процветания. Но утверждать подобное можно только не зная всей исторической правды.

Итак , в Северной Корее у власти оказались поддержанные СССР и Китаем коммунисты Ким Ир Сена, в Южной Корее вообще управляло "Американское военное правительство", котором лишь один майор худо-бедно говорил по-корейски, по сути – оккупационная администрация. При этом, заметим, в обеих Кореях каких-либо развитых государственных и общественных структур не было вообще, а рабочие и служащие вместе составляли 3% населения. И лишь в 1948 году американцы сколотили из лояльных себе корейцев проамериканское правительство во главе с бывшим протестантским пастором Ли Сын Маном.

Да, коммунистический север (КНДР) действительно представлял собою авторитарную государственность "сталинского" типа. Но едва ли не менее демократической была и Южная Корея. Ли Сын Ман вошёл в историю как почти диктатор, жестоко расправлявшийся не только с любой оппозицией, но и со своими политическими конкурентами. Так его соперник на президентских выборах (насколько "демократично" они проходили в условиях американской оккупации, можно только догадываться) Ким Гу – второй по влиянию человек в Южной Корее – был 26 июня 1949 года убит лейтенантом южнокорейской армии Ан Ду Хи, который в Южной Корее, где даже за простую пропаганду могли приговорить к смертной казни, уже через полтора года вышел из тюрьмы и впоследствии дослужился до полковника.

Если в июле 1947 года в тюрьмах юга сидело 22 тыс. человек (это вдвое больше, чем при японцах), то в 1950 году – 44 тыс., в т.ч. 13 членов Национального собрания (парламента). По всей стране шли карательные рейды, в которых без суда и следствия гибли десятки тысяч корейцев – своей жестокостью они поражали даже "кураторов" – американцев. Был и "ночной террор" легальных националистических организаций (аналог украинских "нацбатов"). Именно массовый террор в приграничных деревнях заставил живущих по ту сторону границы родственников – бывших партизан – перейти границу и начать боевые действия против карателей, что и стало фактически причиной Корейской войны 1950-1953гг с огромным числом жертв.

Так что отнюдь не "демократия" стала причиной южнокорейского процветания. В то время, как после начавшейся в СССР в середине 1950-х антисталинской кампании КНДР практически бросили, США вложили в развитие Южной Кореи, как своего "непотопляемого авианосца" огромные деньги и усилия. Режим Ким Ир Сена и его наследников вплоть до наших дней вынужден был постоянно жить в ожидании того, что американцы попытаются довести до конца то, что не удалось в Корейской войне – уничтожить КНДР. Поэтому огромные ресурсы тратились на оборону, в т.ч. на разработку и производство современных ракет и ядерного оружия. Что, разумеется, сказалось негативно на "невоенной" экономике и социальном благополучии населения. Многим известен термин "идеология чучхе" – но означает он всего лишь "суверенное развитие с опорой на собственные силы". Примерно как у нынешней России в эпоху СВО и санкций.

Что же касается Южной Кореи, находящейся под военной защитой США, она действительно совершила экономический рывок и вышла в число развитых экономик мира. Вот только произошло это отнюдь не по причине либеральной демократии, а скорее – вопреки ей. Индустриализация страны происходила под жёстким руководством правительства и по единому плану. Создавались и получали покровительство суперкорпорации (т.н. "чеболи") – группы компаний с едиными целями и управлением, монополизировавшие соответствующие секторы экономики. Так, годовая выручка известной суперкорпорации "Самсунг" составляет 23% всего ВВП страны, а все "чеболи" владеют примерно третью всего достояния Южной Кореи и 50% её ВВП.

Также именно правительство вложило огромные деньги в образование и профессиональную подготовку молодёжи, что здорово продвинуло страну в ряде областей. И сделала свою экономическую политику строго ориентированной на экспорт, раздавая льготы и субсидии компаниям, работающим на экспорт (экспорт – это 45% её ВВП). Ну и, конечно, сыграли роль огромные иностранные инвестиции – из Южной Кореи сделали передовую мастерскую, дающую на мировой рынок более дешёвую современную продукцию, чем та, которую возможно сделать в США и Евросоюзе.

Добавим к этому, что происходило "южнокорейское экономическое чудо" под руководством президента Пак Чон Хи – по сути диктатора, пришедшего к власти после возглавляемого им военного переворота 1961 года и проводивший модернизацию на японские и американские деньги (последние США давали за участие 300-тысячного южнокорейского контингента на их стороне во Вьетнамской войне). Именно он сформулировал идеологию "чучхесон" (сам себе хозяин"), объявив корейский путь уникальным и исключительным. Так что "идеи чучхе" доминировали и на юге Кореи. Как и по сути автократический режим.

Также Пак прославился репрессиями и пытками, а в 1971 году, выиграв в нарушение Конституции третьи президентские выборы, распустил парламент и протащил новую Конституцию, дававшую ему огромные полномочия. После чего ещё дважды – в 1972-м и 1978-м году ещё дважды избирался президентом – при отсутствии других кандидатов. 6 октября 1979 года Пак Чон Хи был застрелен директором местного ЦРУ, как "враг демократии", но и поныне почитается в Южной Корее национальным героем.

Так что не в "демократичности" режима дело, а в грамотном менеджменте, правильной госполитике и умении "играть вдолгую". Ну, и, конечно, во внешних условиях – в КНДР, обложенной санкциями и вынужденной в первую очередь думать о том, как защититься от внешней агрессии, подобное экономическое чудо вряд ли было возможно.