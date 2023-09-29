Национа́льный фронт освобожде́ния Ю́жного Вьетна́ма

Национа́льный фронт освобожде́ния Ю́жного Вьетна́ма (НФОЮВ, распространенное за рубежом название — Вьетконг ( вьетн . «вьетнамские коммунисты») — военно-политическая организация в Южном Вьетнаме.

Основан в соответствии с решением январского пленума 1959 ЦК Партии трудящихся Вьетнама (см. Коммунистическая партия Вьетнама ) о переходе «к вооруженному восстанию» на юге страны на учредительном съезде 20 декабря 1960. Председателем Президиума НФОЮВ был избран Нгуен Хыу Тхо. В 1961 были созданы низовые организации фронта, и началось формирование местных сил самообороны и партизанских отрядов. Вначале НФОЮВ в основном использовал политические методы борьбы (агитация, пропаганда). К 15 февраля 1961 были сформированы регулярные вооруженные силы НФОЮВ — Армия освобождения Южного Вьетнама (с 1968 — Народные вооруженные силы Южного Вьетнама). В феврале — марте 1962 1‑й конгресс НФОЮВ принял манифест и программу фронта, направленные на свержение проамериканского режима Нго Динь Зьема , проведение политики неприсоединения, мирное объединение страны и создание коалиционного правительства. В его роли должен был выступить сам НФОЮВ, который объявлялся коалицией различных политических сил и представителем интересов всех социальных слоев южновьетнамского общества (к 1966 в его состав входило более 30 партий, общественных, национальных, религиозных организаций и ряд профсоюзов).

С 1962 НФОЮВ перешел к активной вооруженной борьбе против американских и южновьетнамских правительственных вой­ск, получая помощь от Демократической Республики Вьетнам (ДРВ), КНР, СССР и других социалистических стран. К 1963 НФОЮВ, поставив под свой контроль значительную часть территории Южного Вьетнама, фактически создал там альтернативную государственную структуру. На проведенном после падения режима Нго Динь Зье­ма 2‑м конгрессе НФОЮВ в январе 1964 был создан Президиум ЦК из 15 членов. В 1964 постоянные представительства НФОЮВ были открыты в Алжире, Болгарии, Венгрии, ГДР, ДРВ, Египте, Камбодже, КНР, КНДР, Республике Куба, Польше, СССР, Чехословакии. К концу 1966 НФОЮВ контролировал 4/5 территории Южного Вьетнама, где создавались собственные органы власти, проводились социально-­экономические преобразования (в аграрном секторе — распределение земли между крестьянами, списание долгов, снижение арендной платы за землю). Представители НФОЮВ участвовали в четырехсторонних переговорах в Париже по вьетнамскому вопросу с января 1969.

В июне 1969 руководство внутренней и внешней политикой перешло от ЦК НФОЮВ к Временному революционному правительству Республики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ), представительства НФОЮВ за границей были преобразованы в посольства ВРП РЮВ. Но НФОЮВ сохранил свою роль идейного и политического центра. После свержения сайгонского правительства, объединения страны и образования Социалистической Республики Вьетнам НФОЮВ в 1977 был включен в Отечественный фронт Вьетнама.

Лит. : Щедров И. М. Южный Вьетнам сегодня. Режим Нго Динь Зьема и национально-­освободительное движение (1954–1962). М., 1966; Pike D. Viet Cong: the Organization and Techniques of the National Liberation Front of South Vietnam. Cambridge, 1967; Дэвидсон Ф. Б. Вой­на во Вьетнаме (1946–1975 гг.). М., 2002. М. А. Сюннерберг .