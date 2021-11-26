КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БИРМЫ (КПБ)

Коммунистическая пaртия Бирмы (КПБ) — политическая партия, основанная в Рангуне (совр. Янгон ) на территории Британской Бирмы 15 августа 1939 на базе левого крыла студенческой патриотической ассоциации, так называемых «такинов», «Добама асиайоун» (ДА — «Наша Бирма»). Первым генеральным секретарем КПБ стал генеральный секретарь ДА Аун Сан (1939—1940), вскоре отошедший от коммунистического движения. Вначале новая партия находилась на нелегальном положении, не играя до оккупации Бирмы Японией в 1942 значительной роли в политической жизни колонии.

Большинство членов ДА, включая Аун Сана, рассчитывали на достижение независимости страны благодаря поддержке Японии, ими была создана Армия независимости Бирмы (с 1943 — Национальная армия Бирмы), участвовавшая в сражениях с британскими силами. В то же время КПБ (возглавленная с конца 1942 Такином Тан Туном), создав сеть партизанских отрядов (большую роль в этом сыграл Такин Со), стала одной из ведущих сил в движении сопротивления японцам. В начале 1943 I съезд КПБ принял решение о создании единого национального фронта борьбы, что должно было способствовать активизации сопротивления. Тем не менее, после провозглашения японцами формальной независимости Бирмы в августе 1943, Такин Тан Тун занял пост министра сельского хозяйства в сформированном коалиционном правительстве, рассчитывая, как и ряд других его членов, в удобный момент начать борьбу с японцами «сверху».

В августе 1944 КПБ инициировала объединение всех патриотических групп в Антифашистскую лигу народной свободы (АЛНС), которая внесла решающий вклад в освобождение Бирмы от японцев в марте — июле 1945. КПБ была наиболее влиятельной и авторитетной политической силой, как в АЛНС, так и среди населения страны. В июле 1945 II съезд КПБ (единственный проведенный партией легально) большинством голосов принял программу мирного развития революции в Бирме.

Но в 1946 обострились противоречия внутри АЛНС и КПБ, вызванные спорами о методах достижения страной независимости. В марте радикальное крыло КПБ сформировало собственную Бирманскую коммунистическую партию Красного флага (БКП КФ), которая во главе с Такином Со решила использовать тактику партизанской борьбы и порвала с АЛНС. Большая часть членов коммунистического движения была объединена в КПБ Белого флага, возглавляемую Такином Тан Туном. Из-за конфликта между КПБ и другими участниками АЛНС, сначала в июле 1946 Такин Тан Тун ушел с поста генерального секретаря Лиги, а осенью КПБ была исключена из АЛНС за публичную критику ее политики, после чего в Лиге стали доминировать социалисты. Наметившееся в 1947 сближение КПБ и АЛНС сорвалось из-за убийства Аун Сана.

К моменту достижения Бирмой независимости в 1948 КПБ, тем не менее, оставалась главной политической силой в стране. Попытка правительства арестовать Такина Тан Туна привела к гражданской войне. 28 марта 1948 КПБ ушла в подполье, начав вооруженное восстание против правительства, вскоре получившее широкую поддержку крестьян, а также значительной части отрядов правительственных войск. БКП КФ принимала активное участие в борьбе, иногда проводя совместные боевые операции с КПБ. Немаловажную роль в успехах коммунистов в первые годы гражданской войны сыграла помощь Китая, позиции которого КПБ приняла во время раскола международного коммунистического движения. В 1949 под руководством КПБ был создан Национально-демократический объединенный фронт (НДОФ). Но уже к середине 1950-х активность отрядов КПБ значительно снизилась из-за раскола среди лидеров партии, конфликтов с вооруженными формированиями боровшихся за независимость бирманских этнических меньшинств (ряд из них первоначально поддерживал коммунистов), а также относительно успешных действий властей. В 1955 на заседании ЦК КПБ было решено отказаться от тактики вооруженной борьбы, после чего КПБ предложила правительству АЛНС начать мирные переговоры, от которых оно отказалось из-за недоверия к коммунистам.

В 1962 в результате государственного переворота к власти в Бирме пришли военные во главе с генералом Не Вином . Хотя политика нового руководства основывалась в том числе и на ряде идеологических установок марксизма (например, проведение национализации промышленности), предпринятая правительством в 1963 попытка мирных переговоров с КПБ провалилась.

В 1964 в стране была установлена однопартийная система с руководством Партии бирманской социалистической программы (ПБСП). Лидеры КПБ отказались войти в ПБСП и объединить свои партизанские отряды с правительственной армией. После безрезультатных переговоров КПБ возобновила повстанческую деятельность и вновь провозгласила курс на захват власти вооруженным путем. К концу 1960-х, после значительного поражения от правительственных войск в центре страны, основные силы КПБ переместились на северо-восточные окраины.

С 1967 по 1969, ориентируясь на Китай (деятельность СССР партия рассматривала как империалистическую), КПБ начала проведение «культурной революции», что привело к значительному сокращению численности бирманских коммунистов, в то время как рост противоречий внутри партии спровоцировал убийство в 1968 лидера КПБ Такина Тан Уна. Тем не менее, КПБ продолжала придерживаться маоистского курса, в том числе во внутренней политике — китайской концепции «народной войны» (расчет на потенциал сельского населения), а в 1978 поддержала правительство «красных кхмеров» в Камбодже.

В 1980 бирманские власти объявили амнистию политическим противникам режима. Но начавшиеся в 1981 переговоры с КПБ провалились после выдвижения сторонами взаимных ультиматумов. 40-летнее участие коммунистов в антиправительственной борьбе во многом подорвало их силы. Это, наряду с сокращением китайской помощи в 1980-е и конфликтами коммунистов с отрядами этнических меньшинств, а также эффективной политикой властей, сумевших благодаря проведению аграрной реформы уменьшить поддержку оппозиции со стороны сельского населения, способствовало фактическому распаду КПБ в 1989. В последующие десятилетия она практически не играла роли в продолжавшихся на территории Мьянмы (название Бирмы с 1989) вооруженных конфликтах и в политической жизни страны.

Лит.: Полонский И. В. Кровь джунглей: партизанские войны в Азии. Екатеринбург, 2016; Васильев В.Ф. История Мьянмы/Бирмы. XX век. М., 2010; Lintner B. The Rise and Fall of the Communist Party of Burma (CPB). Ithaca (N.Y.), 1990; Hensengerth O. The Burmese Communist Party in the State-to-State Relations between China and Burma. Leeds, 2005.