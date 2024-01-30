11 класс | Всеобщая история

Бундесвер и НАТО: История создания и развития вооруженных сил ФРГ (1955-1978)

Глазунов Н. К.

На большом документальном материале, преимущественно западногерманском, автор анализирует процесс создания вооруженных сил ФРГ с момента ее открытого вооружения (1955— 1978 гг.). В книге показываются особенности поэтапного строительства армия и флота, их место и роль в военной системе государства и в НАТО, вскрываются господствующие в бундесвере взгляды на предназначение и боевое применение видов вооруженных сил и родов войск.