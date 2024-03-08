ТРУДА ПАРТИЯ

Трудá пáртия (Партия труда; нидерл. Partij van de Arbeid, PvdA) — нидерландская социал-демократическая партия. Создана 9 февраля 1946 на базе нидерландской Социал-демократической рабочей партии , левой протестантской партии Христианско-демократическая уния и Либерально-демократического союза; объединила 114,5 тыс. человек (1946). В послевоенное время, пользуясь широчайшей поддержкой всех слоев населения, быстро стала одной из ведущих в стране; в 1959 численность достигла максимума за весь период существования — 147 тыс. человек. 13 раз входила в правительственную коалицию, ее лидеры возглавляли правительственные кабинеты в 1948–1958 (В. Дрес), в 1973–1977 (Й. ден Ойл) и 1994–2002 (В. Кок ). С 2017 — в оппозиции. По результатам выборов 2023 имеет 7 мест из 75 в верхней палате Генеральных штатов , на выборах в нижнюю палату 22 ноября 2023 получила 9 мест (из 150), вступила в альянс с партией «Зеленые левые». С июня 2022 председатель партии — А. Кёйкен. На 1 января 2023 имеет наиболее низкий показатель численности за все годы существования (39,5 тыс. человек), но является самой массовой партией Нидерландов. Программа выражает левоцентристскую идеологию; основные цели и задачи — увеличение занятости, социальное обеспечение и благосостояние населения, инвестирование в образование, здравоохранение и общественную безопасность. Имеет научно-исследовательское бюро, молодежные и женские организации; представлена в Европарламенте (с 2019 — 6 мест) и различных международных социал-демократических организациях (Партии европейских социалистов, Прогрессивный альянс и др.).

Лит. : Ruitenbeek H. M. Het ontstaan van de Partij van de Arbeid. Amsterdam, 1955; Zeventig jaar Partij van de Arbeid / Red. F. Becker, G. Voerman. Amsterdam, 2016. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.