СПААК, ПОЛЬ АНРИ

Спáак ( фр., нидерл. Spaak) , Поль Анри (25.01.1899, Схарбек — 31.07.1972, Брюссель) — бельгийский политический и государственный деятель. Потомственный политик, внук одного из лидеров Либеральной партии Бельгии , племянник премьер-министра П.-Э. Жансона, сын М. Жансон, первой женщины-депутата парламента Бельгии (с 1921). Добровольцем участвовал в Первой мировой вой­не 1914 – 1918 (с 1916), был в плену. Закончил юридический факультет Свободного Брюссельского университета, работал адвокатом. В 1920-е вступил в Бельгийскую социалистическую партию (БСП), с 1932 депутат парламента. Занимал различные министерские посты в 1935–1939, премьер-министр в с 1938. Способствовал денонсации в 1936 франко-бельгийского военного соглашения 1920 с целью избежать конфликта с Германией. В 1940 после капитуляции Бельгии — министр иностранных дел, информации и пропаганды, а затем иностранных дел и внешней торговли в бельгийском правительстве в изгнании в Лондоне. Активно сотрудничал с эмигрантскими правительствами Нидерландов и Люксембурга. После освобождения Бельгии вернулся в Брюссель, министр иностранных дел в 1945–1947. В 1946 избран председателем 1-й Генеральной Ассамблеи ООН. В 1947–1949 — премьер-министр, противник идеи возвращения на престол Леопольда III . Поддержал Маршалла план , а также идею европейской интеграции, создания Бенилюкса и НАТО. В ­1950-е занимал различные руководящие посты в общеевропейских организациях, в 1957 принял участие в подписании Римских договоров о создании ЕЭС и Евратома, сторонник включения в ЕС Великобритании и участия США в европейской безопасности. В 1959–1961 — генеральный секретарь НАТО, по его инициативе штаб-квартира альянса была перенесена в Брюссель (1966). В 1954–1957 и с 1961 — вновь на различных министерских постах в бельгийском правительстве. В 1966 вышел из БСП из-за разногласий в партии по вопросу об укреплении НАТО, закончил политическую карьеру.

Соч .: Combats inachevés. T. I–II. Bruxelles, 1969; La pensée européenne et atlantique / Prés. par. P. F. Smet. Bruxelles, 1980.

Лит .: Willequet J. Paul-Hanri Spaak, un homme, des combats. Bruxelles, 1975. А. О. Хорошева.