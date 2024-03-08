РОСТОУ, УОЛТ УИТМЕН

Рóстоу ( англ. Rostow) , Уолт Уитмен (07.02.1916, Нью-Йорк — 13.02.2003, Остин, шт. Техас) — североамериканский экономист, политический теоретик, советник по национальной безо­пасности президента США (1 апреля 1966 — 20 января 1969). Из семьи еврейских иммигрантов социалистических убеждений. Учился в Йельском университете и Оксфорде, с 1940 преподавал экономику в Колумбийском университете. С 1941 — в разведке США, в частности, определял стратегические цели бомбовых ударов США и Великобритании. Участвовал в разработке Маршалла плана (1947–1948). Преподавал в Оксфорде (1946–1947), Кембридже (1949–1950), Массачусетском технологическом институте (1950–1961), Техасском университете (с 1969).

Советник с 1954 и автор речей с 1958 президента Д. Эйзенхауэра . В 1960 в книге «Стадии экономического роста» предложил общую схему мирового общественного развития: 1) традиционное общество, 2) «условия для «взлета», 3) «взлет» (take-off) — промышленная революция, 4) «движение к зрелости», 5) «эпоха высокого массового потребления». Созданная в борьбе с марксизмом, схема Р. стала ярким выражением модернизации теории , тем самым разделяя ряд марксистских оснований: линейность и общемировые законы исторического процесса.

«Стадии экономического роста» произвели впечатление на Дж. Ф. Кеннеди , который пригласил Р. в свою администрацию. Первый заместитель советника по национальной безопасности (20 января 1961 — 4 декабря 1961), директор по политическому планированию и советник государственного департамента (4 декабря 1961 — 31 марта 1966). Сторонник расширенной экономической помощи странам Азии, Африки, Латинской Америки, в частности программы «Союз во имя прогресса» . Поддержал решение об эскалации вой­ны во Вьетнаме, что, после ухода с государственной службы, закрыло ему возвращение в Массачусетский технологический институт. Впоследствии продолжал считать Вьетнамскую вой­ну оправданной в борьбе против «коммунистического влияния» в Юго-Вост. Азии, которое, в частности, не дало бы «взлететь» странам, известным как «азиатские тигры».

Соч. : British Economy of the Nineteenth Century: Essays. Oxford, 1948; The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge, 1960; The Dynamics of Soviet Society. 2 vols. Cambridge (Ma.), 1952; The Prospects for Communist China. Cambridge (Ma.), 1954; The United States in the World Arena: An Essay in Recent History. New York, 1960; Politics and the States of Growth. Cambridge, 1971; The Diffusion of Power: An Essay in Recent History. New York, 1972; Why the Poor Get Richer and the Rich Slow Down: Essays in the Marshallian Long Period. Austin (Tex.), 1981); The Division of Europe after World War II, 1946. Austin (Tex.), 1981; Eisenhower, Kennedy, and Foreign Aid. Austin (Tex.), 1985; Concept and Controversy: Sixty Years of Taking Ideas to Market. Austin (Tex.), 2003.

Лит. : Milne D. America’s Rasputin: Walt Rostow and the Vietnam War. New York, 2008. А. А. Исэров .