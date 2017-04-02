Президент-оркестр. К годовщине смерти Жоржа Помпиду В этот же день в 1996 году: подписан договор о белорусско-российском Сообществе, позже ставшем Союзным Государством 2 апреля 1974 года в Париже на 63-м году жизни скончался второй по счёту глава Пятой республики во Франции. 23 апреля 2017 года состоится первый тур очередных французских президентских выборов. Грязь, которую в ходе предвыборной гонки вылили на всех без исключения кандидатов, измеряется тоннами и заставляет задуматься о том, что в нынешней парижской власти наверху нет и в перспективе быть не может сколько-нибудь приличных людей. Но в ХХ веке такие люди, как ни странно, были, и повод вспомнить об этом – годовщина смерти самого... На чтение: 3 минуты

В этот же день в 1996 году: подписан договор о белорусско-российском Сообществе, позже ставшем Союзным Государством

2 апреля 1974 года в Париже на 63-м году жизни скончался второй по счёту глава Пятой республики во Франции.

23 апреля 2017 года состоится первый тур очередных французских президентских выборов. Грязь, которую в ходе предвыборной гонки вылили на всех без исключения кандидатов, измеряется тоннами и заставляет задуматься о том, что в нынешней парижской власти наверху нет и в перспективе быть не может сколько-нибудь приличных людей. Но в ХХ веке такие люди, как ни странно, были, и повод вспомнить об этом – годовщина смерти самого интеллигентного французского президента.

Лыжи и пассатижи

Происхождение будущего главы государства более чем скромно: Жорж Помпиду появился на свет 5 июля 1911 года в деревушке Монбадиф в семье учителей с крестьянской родословной. Юноша оказался талантлив, и для него в довоенной Франции заработали примерно те же самые социальные лифты, что и в тогдашнем Советском Союзе, так что с товарищем Брежневым, таким же выдвиженцем из самых низов, у Помпиду в принципе было о чём поговорить при их встречах в Пицунде или в замке Рамбуйе.

Закономерный этап для каждого непарижанина из области «понаехали тут» в современной пребыванию Помпиду у власти интерпретации мужа французской актрисы Марины Влади Владимира Высоцкого « А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны – как в русской бане лыжи! » (вариант: пассатижи) пришелец из Монбадифа прошёл более чем уверенно. Получив весьма престижное образование в знаменитой государственной Эколь Нормаль и параллельно в Свободной школе политических наук, Жорж на том не остановился, продолжил научную карьеру в области филологии и искусствоведения.

Такого рода гуманитариев (если не считать искусствоведов в штатском) в политике обычно не бывает, но Помпиду это не смущало. Занимая высокие посты, он ухитрялся сочинять серьёзные литературоведческие труды, а в 1961-м отметился выдержавшей множество изданий антологией французской поэзии. Известный писатель Андре Мальро, по романам которого он составил хрестоматию с комментариями, вошёл затем в правительство Помпиду в качестве министра культуры.

Выдвиженец

Точно так же, по личным связям, оказался в большой политике и сам Жорж: его продвигал известный соратник генерала де Голля Гастон Палевский, знакомый ему по школе политических наук. Имея опыт участия в неудачной войне 1940 года с Гитлером и в движении Сопротивления, Помпиду полностью разделял идеологию де Голля, а с приходом генерала к власти в 1958-м и провозглашением Пятой республики он быстро выдвигается на ведущие роли. В 1962 году знаток поэзии становится премьером и проведёт на этом посту рекордные для французских реалий шесть лет, до июля 1968-го.

На фоне жёсткого и авторитарного де Голля Помпиду смотрелся проще, человечнее, но политику они творили вместе – и в очень непростых условиях. Рухнула французская колониальная империя, шокированное этим общество было очень непросто приводить в чувство. Но голлисты отыскали нужные средства: отныне величие Франции заключалось в её самостоятельной политике – от продвижения родного языка и культуры до политики внешней, выхода из военной организации НАТО и сближения с брежневским СССР и КНР товарища Мао (последний был в том числе и поэтом, за что его особо ценил Помпиду).

Рассорил пожилого президента де Голля и его вероятного преемника громкий студенческий бунт в мае 1968 года. Генерал растерялся, а Помпиду в экстремальной ситуации (баррикады были настоящие, это вам не пятиклассник из Томска) умел и разговаривать со студентами, и прекратить всеобщую забастовку. Де Голль обиделся, и миротворец перестал быть премьером. Не прошло и года, как 28 апреля 1969 года президент, стиль которого спустя 30 лет скопирует Ельцин, устал и ушёл после провала референдума о реформе сената. Основным кандидатом на президентских выборах стал Помпиду.

Ален Делон не пьёт одеколон

Весь мир знает про нынешних хозяев Елисейского дворца в Париже, будь то Николя Саркози или Франсуа Олланд, примерно то же самое, что и о высокой нравственности героя Пьера Ришара из фильма 1980 года выпуска «Укол зонтиком». Французские президенты не просто невоздержанны в общении с женским полом, они попадаются на всякой ерунде, если под ерундой понимать также их пожилых и вышедших в тираж, с точки зрения любого культурного человека, любовниц. На политику эти скандальчики из области эротомании влияют прямо – и на выборы тоже: публика ждёт продолжения банкета. На тех же, кто внебрачным отрядом не обзавёлся, типа нынешнего кандидата Франсуа Фийона, охотятся с помощью безотказных для жадных в быту французов обвинений в мелкой растрате казённых денег.

Президентские выборы 1969 года сопровождались ещё более громким скандалом. Информационные технологии, к счастью для его фигуранта Помпиду, находились тогда в малоразвитом состоянии, а Сергей Доренко мирно ходил себе в школу. По нынешним временам шансов у филолога Жоржа на Елисейский дворец не было никаких: недруги ловко раскрутили совершённое 1 октября 1968-го убийство серба Стефана Марковича, телохранителя и дублёра пребывавшего на вершине популярности Алена Делона. Помпиду на свою беду жил неподалёку от актёра, и политтехнологи подняли градус вранья до несусветного уровня. В газетах написали, что Маркович мог быть убит Делоном в особняке Помпиду по серьёзным мотивам: в древнеримских оргиях в доме покойника якобы участвовала 56-летняя жена политика Клод.

У кинозвезды обнаружилось алиби: в день убийства он снимался в фильме Жака Дере «Бассейн» (по иронии судьбы, в центре сюжета там загадочная гибель друга персонажа Делона). Супруги же Помпиду, жившие в прочном браке с 1935 года, получили мощнейший пиар-удар. Но президентские выборы в июне 1969-го Жорж всё же выиграл, победив во втором туре председателя сената Алена Поэра.

Положенный ему семилетний срок Помпиду до конца выбрать не сумел – в конце жизни он страдал от редкой формы лейкемии. Болезнь президента от французов скрывали (именно этим путём затем пойдут в СССР при хворях Брежнева, Андропова и Черненко), но тот оставался в политике до последних недель жизни, съездив в марте 1974 года в Пицунду к Леониду Ильичу.

Помпиду во главе Франции сделал немало полезного: развивал индустрию, прослыв «полководцем промышленности», а во внешней политике активно продвигал разрядку международной напряжённости. Разрядка имела гурманский уклон: принимая Брежнева в Рамбуйе, хозяин саммита лично подбирал изысканное меню, что лишним для переговоров точно не было. Впрочем, Великобританию, ныне выходящую из ЕС, протолкнул туда в начале 1970-х именно интеллигентный Помпиду.

***

В нынешнем Париже от Помпиду остался только сооружённый в стилистике объектов нефтепереработки центр современного искусства его имени. Если наследием де Голля до сих пор, хотя и очень формально, клянутся, литературоведа во главе Франции спустя почти полвека стали забывать. Кто бы ни стал президентом нынешней весной, ни продолжить линию Помпиду, ни быть на него отдалённо похожим этот политик не сможет. Но ориентир в прошлом у французов есть: глава большой европейской страны в трудные для неё дни может быть приличным, прекрасно образованным и простым в общении человеком, к тому же не восприимчивым к байкам о страшной России. По нынешним свинцовым временам это дорогого стоит.