КОРОЛЬ
Глава монархического государства, имеющего статус королевства, высший после императора монархический титул.
По сведениям рим. историка Тацита, королевская власть зародилась у вост.-герм. племён в период военной демократии. К. обладал высшей воен., судебной и представит. властью, имел право заключения союзов и подписания мира. В ходе Великого переселения народов и образования т. н. варварских королевств власть К. приобрела характер государственной. Наряду с политич. властью К. наделялся сакральной функцией; франц. и англ. К. приписывались чудодейственные способности излечивать от определённых болезней. Некоторые европ. К. имели особые титулы, как правило, дарованные Святым престолом, – «католические короли» (в Испании с кон. 15 в.), «христианнейшие короли» (во Франции в 17–18 вв.), «вернейшие короли» (в Португалии с 18 в.) и т. п. С 13–14 вв. власть К. сочеталась с органами сословного представительства (см. Сословно-представительная монархия); в эпоху абсолютизма легитимность королевской власти обосновывалась ссылкой на её божественное происхождение. Во многих европ. государствах королевская власть и собственно монархич. режим к настоящему времени ликвидированы. См. также Монархия.
Автор статьи: А. П. Черных.