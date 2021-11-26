КОРОЛЬ

Глава монархического государства, имеющего статус королевства, высший после императора монархический титул .

По све­де­ни­ям рим. ис­то­ри­ка Та­цита, ко­ро­лев­ская власть за­ро­ди­лась у вост.-герм. пле­мён в пе­ри­од во­ен­ной де­мо­кра­тии. К. об­ла­дал выс­шей во­ен., су­деб­ной и пред­ста­вит. вла­стью, имел пра­во за­клю­че­ния сою­зов и под­пи­са­ния ми­ра. В хо­де Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов и об­ра­зо­ва­ния т. н. вар­вар­ских ко­ро­левств власть К. при­об­ре­ла ха­рак­тер го­су­дар­ст­вен­ной. На­ря­ду с по­ли­тич. вла­стью К. на­де­лял­ся са­краль­ной функ­ци­ей; франц. и англ. К. при­пи­сы­ва­лись чу­до­дей­ст­вен­ные спо­соб­но­сти из­ле­чи­вать от оп­ре­де­лён­ных бо­лез­ней. Не­ко­то­рые ев­роп. К. име­ли осо­бые ти­ту­лы, как пра­ви­ло, да­ро­ван­ные Свя­тым пре­сто­лом, – «ка­то­ли­че­ские ко­ро­ли» (в Ис­па­нии с кон. 15 в.), «хри­сти­ан­нейшие ко­ро­ли» (во Фран­ции в 17–18 вв.), «вер­ней­шие ко­ро­ли» (в Пор­ту­га­лии с 18 в.) и т. п. С 13–14 вв. власть К. со­че­та­лась с ор­га­на­ми со­слов­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (см. Со­слов­но-пред­ста­ви­тель­ная мо­нар­хия); в эпо­ху аб­со­лю­тиз­ма ле­ги­тим­ность ко­ро­лев­ской вла­сти обос­но­вы­ва­лась ссыл­кой на её бо­же­ст­вен­ное про­ис­хо­ж­де­ние. Во мно­гих ев­роп. го­су­дар­ст­вах ко­ро­лев­ская власть и соб­ст­вен­но мо­нар­хич. ре­жим к на­стоя­ще­му вре­ме­ни ли­к­ви­ди­ро­ва­ны. См. так­же Мо­нар­хия .

Автор статьи: А. П. Чер­ных.

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