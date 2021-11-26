ПАРРИ ФЕРРУЧЧО
ПАРРИ ФЕРРУЧЧО - итальянский политический и государственный деятель.
Участник 1-й мировой войны. С 1918 года преподавал литературу в Лицее Парини (Милан), работал в газете «Corriere della Sera». После прихода к власти Б. Муссолини (1922) примкнул к антифашистскому движению. В 1926 году один из организаторов бегства Ф. Турати во Францию, арестован и приговорён к 10 месяцам тюремного заключения. В дальнейшем несколько раз подвергался аресту и ссылке. В 1929 году вступил в подпольную группу «Справедливость и свобода». С 1943 года участник Движения Сопротивления (псевдоним Маурицио (Maurizio)), возглавил партизанские отряды «Справедливость и свобода». Осенью 1943 года избран представителем Комитета национального освобождения, руководившего партизанским движением на территории Итальянской социальной республики, с 1944 года заместитель главнокомандующего Корпусом добровольцев свободы. 2.1.1945 года арестован гестапо в Милане.Освобождён в марте 1945 года в результате переговоров западных союзников с германским командованием в Северной Италии («операция Санрайз-Кроссворд»). Принял участие в Апрельском восстании 1945 года.
После окончания 2-й мировой войны возглавил 21.6.1945 года итальянское правительство (занимал в нём также пост министра внутренних дел), составленное из представителей всех антифашистских партий. Однако после выхода членов Итальянской либеральной партии из кабинета ушёл в отставку (8.12.1945). С 1946 года депутат Учредительного собрания. В 1947 году вместе с другими членами Партии действия (основана в 1942 году) вошёл в Итальянскую республиканскую партию (ИРП), однако из-за разногласий по вопросу о новом избирательном законе в 1953 году вышел из неё и вместе с П. Каламандреи (1889-1956) основал партию Народный союз. В 1957 году вступил в Итальянскую социалистическую партию. В 1958 году избран в Сенат. Внёс законопроект о создании парламентской комиссии по борьбе с мафией (создана в 1962 году). С 1963 года пожизненный сенатор. В Сенате возглавил независимую Левую группу. Издавал журнал «l’Astrolabio» (с 1963), в котором призывал к дальнейшей демократизации общественной жизни и обращал внимание на опасность неофашизма. В 1949-1969 годы президент Итальянской федерации партизанских ассоциаций.
Сочинение:
Scritti 1915–1975 / А cura di E. Collotti e. a. Mil., 1976.