Па́льме, Улоф

Па́льме ( швед. Palme) , Улоф (30.01.1927, Стокгольм — 28.02.1986, Стокгольм) — шведский государственный и политический деятель. Из состоятельной семьи, юрист по образованию, активный участник шведского молодежного движения, в 1952–1953 возглавлял Шведский национальный союз студентов, а в 1955–1961 — член руководства Социал-­демократического союза молодежи. В 1953 вступил в ряды Социал-­демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ), стал секретарем премьер-­министра Т. Эрландера. В 1958 был избран в риксдаг, став самым молодым депутатом, принимал участие в работе ряда комиссий. С 1963 занимал посты в правительстве Швеции: 1963–1965 — министр без портфеля, 1965–1967 — министр транспорта, 1967–1969 — министр просвещения и культуры. В октябре 1969 стал председателем СДРПШ и премьер-­министром Швеции (до 1976). В период его премьерства был осуществлен ряд социально-­экономических и политических реформ — расширены права профсоюзов, предприняты меры в области социальной защиты, улучшения условий труда, риксдаг из двухпалатного стал однопалатным. В 1975 была принята новая конституция страны, сократившая церемониальные права монарха, ликвидирован Тайный совет. К началу 1970‑х окончательно оформилась «шведская модель» социального обеспечения. Во внешней политике выступал против вой­ны США во Вьетнаме и поддерживал курс на разоружение и разрядку международной напряженности. С 1976 занимал должность президента Социалистического интернационала . Инициировал в 1980 создание Независимой комиссии по разоружению и безопасности («Комиссия П.»), в рамках которой выдвигал концепцию «безопасности для всех» и выступал против распространения ядерного оружия. В октябре 1982 П. вновь возглавил правительство, продолжил социальные реформы. В мае 1984 выступил с совместной декларацией участников «Делийской шестерки», призывавшей к прекращению гонки вооружений. Погиб при до конца не выясненных обстоятельствах, дело было закрыто шведской полицией в 2020.

Лит .: Östergren B. Vem är Olof Palme? Ett politikk portrett. Stockholm, 1984; Зубков Г. И. Улоф Пальме. М., 1990; Arvidsson C. Olof Palme: med verkligheten som flien. Stockholm, 2007; Wall G. Konspiration Olof Palme: mordet, politikern och hans tysta fiender. Sundbyberg, 2015. В. В. Рогинский.