ОРИОЛЬ ВЕНСАН

ОРИОЛЬ ВЕНСАН - французский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи бу­лоч­ни­ка. По окон­ча­нии в 1905 году факультета фи­ло­ло­гии и пра­ва Ту­луз­ско­го университета за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. С 1905 года член Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (СФИО). С 1914 года депутат пар­ла­мен­та от города Мю­ре (в 1925-1940 годах его мэр). На Тур­ском кон­грес­се СФИО (декабрь 1920года) не под­дер­жал всту­п­ле­ние час­ти чле­нов пар­тии в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал и об­ра­зо­ва­ние Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (ФКП). В 1919-1939 годах сек­ре­тарь пар­ла­мент­ской груп­пы СФИО, в 1924-1925 годах председатель фи­нансо­вой ко­мис­сии Па­ла­ты де­пу­та­тов.

За­ре­ко­мен­до­вал се­бя как экс­перт по про­бле­ме германских ре­па­ра­ций, раз­ра­бо­тал про­ект сис­те­мы их вы­плат, ле­том 1924 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции, ут­вер­див­шей Дау­эса план. С при­хо­дом к вла­сти На­род­но­го фрон­та член 1-го и 2-го пра­ви­тельств Л. Блю­ма (министр фи­нан­сов в ию­не 1936 - ию­не 1937 годов, министр по ко­ор­ди­на­ции ми­ни­стер­ских служб в мар­те - апреле 1938 года), ка­би­не­та К. Шо­та­на (министр юс­ти­ции в ию­не 1937 - январе 1938 годов). В 1940 году го­ло­со­вал про­тив пе­ре­дачи вла­сти мар­ша­лу А.Ф. Пе­те­ну. В 1940-1941 годах на­хо­дил­ся под административным аре­стом, в 1941-1942 годах про­жи­вал под на­блю­де­ни­ем вла­стей «Ви­ши» в Мю­ре. В 1942 году ушёл в под­по­лье, скры­вал­ся на юге Фран­ции, ра­бо­тал над кни­гой «Се­го­дня, зав­тра» (впер­вые из­да­на как «Hier... demain: souvenirs, opinions» в 1944 году в Ал­жи­ре; в 1928 году бро­шю­ра под ана­ло­гич­ным на­зва­ни­ем, со­дер­жав­шая од­ну из ре­чей Ориоля в Па­ла­те де­пу­та­тов, вы­шла в Па­ри­же), в ко­то­рой под­верг кри­ти­ке по­ли­тические ин­сти­ту­ты Треть­ей рес­пуб­ли­ки. В 1943 году при­со­еди­нил­ся к воз­глав­ляе­мой Ш. де Гол­лем организации «Сра­жаю­щая­ся Фран­ция», при­был в Лон­дон, за­тем пе­ре­ехал в Ал­жир, где стал чле­ном Временной кон­суль­та­тив­ной ас­самб­леи и председателем её ко­мис­сии по иностранным де­лам.

В октябре 1945 и январе 1946 годов председатель 1-го и 2-го Уч­ре­дительных со­б­ра­ний, внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в раз­ра­бот­ку Кон­сти­ту­ции Чет­вёр­той рес­пуб­ли­ки и на­ла­жи­ва­ние ра­бо­ты коа­ли­ции СФИО, ФКП и На­род­но-рес­пуб­ли­кан­ско­го дви­же­ния. В но­ябре 1945 - январе 1946 годов государственный министр во Временном пра­ви­тель­ст­ве де Гол­ля , в янвпре 1946 года де­ле­гат Фран­ции на 1-й ас­самб­лее ООН в Лон­до­не. В декабре 1946 года пе­ре­из­бран де­пу­та­том и стал председателем Национального со­б­ра­ния. В янвпре 1947 года из­бран пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки, за­ни­мал этот пост до января 1954 года. В мае 1947 года под­пи­сал дек­рет о вы­во­де ми­ни­ст­ров-ком­му­ни­стов из со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва, в 1949 году под­дер­жал всту­п­ле­ние Фран­ции в НАТО, в 1951 году в Ев­ро­пей­ское объ­е­ди­не­ние уг­ля и ста­ли. В мае 1958 года вы­сту­пил за воз­вра­ще­ние де Гол­ля к вла­сти, в де­каб­ре то­го же го­да вы­шел из СФИО из-за раз­но­гла­сий с партийным ру­ко­во­дством, в том числе с Г. Мол­ле.

С 1959 года член Кон­сти­туционного со­ве­та Фран­ции, в мае 1960 года от­ка­зал­ся уча­ст­во­вать в его ра­бо­те в знак про­тес­та про­тив дей­ст­вий де Гол­ля на по­сту пре­зи­ден­та рес­пуб­ли­ки и вре­мен­но ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти. В но­ябре 1962 года вновь уча­ст­во­вал в ра­бо­те Кон­сти­туционного со­ве­та, под­дер­жал при­ня­тие но­во­го за­ко­на о вы­бо­рах пре­зи­ден­та. В 1965 году пуб­лич­но под­дер­жал на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах кан­ди­да­ту­ру Ф. Мит­те­ра­на.

Почетный пре­зи­дент Все­мир­ной фе­де­ра­ции ве­те­ра­нов вой­ны. Ав­тор ме­муа­ров. Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1947).