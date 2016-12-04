Органы глобального господства. К годовщине концентрации спецслужб США 4 декабря 1981 года президент США Рональд Рейган подписал указ о Разведывательном сообществе США. На чтение: 2 минуты

4 декабря 1981 года президент США Рональд Рейган подписал указ о Разведывательном сообществе США.

Одна из популярных тем, возникающая в СМИ с завидной регулярностью уже, наверное, лет пять – якобы планируемое возрождение КГБ, в который войдут большинство из текущих силовых органов власти. Последний раз новость понеслась по новостным лентам месяца полтора назад. Немедленно возникает два лагеря экспертов, спорящих о том, как лучше: когда много разных спецслужб или одна, но большая.

Сегодня, когда мы справляем 35-ю годовщину образования новой надстройки над американскими разведки, стоит поговорить о том, что можно успешно сочетать.

Многоэтажная госбезопасность

Для начала о терминах. Буквально вчера мы говорили о ликвидации КГБ СССР , из которого вышли все действующие спецслужбы на постсоветском пространстве. К американским спецслужбам мы этот термин («госбезопасность») традиционно не применяем, ограничиваясь дежурным словом «разведка». Что, пожалуй, неправильно. Своего нынешнего положения США достигли даже не столько по итогам Второй мировой войны, сколько тем, как они этими итогами сумели распорядиться. А разведка своя не только у государств – у бизнеса даже есть, и необязательно для этого быть ТНК..

К теме госбезопасности в США мы уже недавно обращались . Однако будет нелишним напомнить, почему возникла она так поздно – оформилась в ходе войны, а закрепилась в первые послевоенные годы. До второй половины 40-х годов политический класс США на ставил перед руководством страны задачу контролировать положение дел в большей части государств планеты – хватало своего полушария. После войны такая задача возникла. И не в последнюю очередь благодаря нам: нужен был инструмент для противостояния советскому влиянию в Европе, Азии и тогдашних колониях. Поэтому сегодня, когда мы пеняем Америке их мировым жандармством, не следует забывать, что мы сами этого жандарма и создали.

Как мы помним, ЦРУ возникло в виде своего рода надстройки над уже существовавшими разведками. То есть разведка как таковая рассматривалась в США как функция, а не как самостоятельная деятельность. Вот есть Государственный департамент, у него есть своя разведывательная служба. У Минобороны тоже есть, а у родов войск тем более, и при этом они с минобороновской не одно и то же. ЦРУ стало органом, который наконец начал координировать деятельность всех этих разрозненных служб.

В 1981 году ситуация по сути повторилась. Американская госбезопасность пристроила себе ещё один «этаж», поскольку возникали новые спецслужбы, их снова нужно было упорядочить. Вместо того, чтобы перевести их все в подчинение ЦРУ и вернуться спустя лет 30-35 к той же ситуации, в США создали открытую структуру, названную Разведывательным сообществом.

На время его создания следует обратить особое внимание. Примерно через полгода Рональд Рейган объявит нас империей зла и провозгласит крестовый поход против коммунизма. А чтобы воевалось успешнее, заране подтянул слабые места, известное дело.

С момента создания и до 2005 года сообщество возглавлял директор ЦРУ. Теперь у Разведсообщества есть собственный шеф (директор Национальной разведки). Помимо ЦРУ в сообщество входят все разведки Минобороны (в количестве 8 штук), разведки Минфина, Минюста, Минэнерго, Госдепа… – всего 16 различных организаций.

Сложно сказать, повлияло ли создание РС на общую эффективность американской госбезопасности до такой степени, что позволило победить в противостоянии с КГБ. Но отметим тот факт, что ровно через 10 лет после создания Разведывательного сообщества прекратил существование КГБ СССР.

Шпионская Wikipedia

Директор Разведсобщества не стал самым главным разведчиком, да и разведчиком, по большому счёту, не стал. Он скорее администратор и не имеет права вмешиваться в дела структур, которые курирует. Главная его задача сводится к тому же, чем занималось ЦРУ до того момента, когда само превратилось в разведку: координировать разрозненную информацию, поступающую из различных источников. То есть складывать кусочки паззла в картинку и указывать на неё всем остальным участникам сообщества.

В настоящее время для этого у РС есть даже своя Википедия (Интеллипедия), работающая на том же движке, что и известная всем онлайн-энциклопедия. Правда доступ в неё возможен только с компьютеров внутри организаций, входящих в РС, поскольку материалы – вплоть до совершенно секретных. Более того, помимо этой общей системы у Госдепа, Минобороны и ФБР есть и свои частные базы данных на MediaWiki, тоже, разумеется, закрытые для обычных пользователей. Это к тому, что разведка – уже давно не плащ и кинжал, а накопление информации на мирно гудящих серверах и умение с ней работать.

Разумеется, сравнивать нашу и американскую госбезопасность не совсем корректно: разные традиции, разные условия работы. Однако если не вдаваться в детали, можно заметить, что:

– В США начиная со второй половины прошлого века росло как количество непосредственно разведывательных структур, так и масштаб их координации.

– Все знают про страшный и всепроникающий «KGB», но мало кому известно, что только в состав Разведсообщества входит шестнадцать (мы специально выделили) разведок.

– В Разведсообществе недаром два генеральных направления работы – военное и гражданское. И они не противостоят друг другу: напротив, это две стороны одной медали. Достаточно вспомнить, что самый популярный поисковик Google и (весьма вероятно, учитывая, что движок MediaWiki используется в как минимум четырёх закрытых базах данных) самая популярная онлайн-энциклопедия – военные разработки. Много ли информации может снять разведка анализируя статистику запросов в Wikipedia? Не очень. Но кое-что получит. К тому же сегодня эта работа всё равно автоматизирована, главное – хранить информацию и правильно строить запросы к базе данных.

– Сколько всё это стоит? Сложный вопрос. В 2007 году в США засветили только надводную часть айсберга, признав, что некоторая часть годового бюджета Разведсообщества составила 43 млрд долл. Вряд ли засветили больше половины, так что можно смело умножать как минимум на два.

В США федеральные расходы и борьба за их сокращение – любимый конёк сенаторов, на котором выигрывались не одни выборы. Тот факт, что там возможно содержать такое количество спецслужб и никто из сенаторов этим особенно не возмущается, прямо указывает: правящий в США класс прекрасно понимает, что это раньше экономика делала США великой страной. Сегодня её такой делает армия и разведка. В смысле госбезопасность.