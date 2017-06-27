НАТО: 68 лет неустаревающих страшилок 27 июня в мире политики пытаются расшифровать заявления председателя военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павла. Говорил военачальник, сделавший карьеру в военной разведке Чехии, как вы уже догадались, о страшной России. Североатлантический альянс обеспокоен растущим военным российским присутствием. Российская армия модернизируется, развивается и в области традиционных вооружений, и ядерного оружия. Россия способна развернуть войска на дальних расстояниях и эффективно использовать их вдали от своей территории. Если читать между строк, владеющий русским языком генерал отвесил немало комплиментов нашим вооружённым силам. Лыко и вправду оказалось в строку: тем же утром 27 июня наши телезрители смогли наблюдать очередной успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты... На чтение: 1 минута

27 июня в мире политики пытаются расшифровать заявления председателя военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павла. Говорил военачальник, сделавший карьеру в военной разведке Чехии, как вы уже догадались, о страшной России. Североатлантический альянс обеспокоен растущим военным российским присутствием. Российская армия модернизируется, развивается и в области традиционных вооружений, и ядерного оружия. Россия способна развернуть войска на дальних расстояниях и эффективно использовать их вдали от своей территории.

Если читать между строк, владеющий русским языком генерал отвесил немало комплиментов нашим вооружённым силам. Лыко и вправду оказалось в строку: тем же утром 27 июня наши телезрители смогли наблюдать очередной успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». Так что всё в российской армии растёт, всё развивается, и если кому-то очень захочется, то мало точно не покажется.

Только вот ничего нового высокий натовский чин не сказал. 4 апреля 1949 года НАТО создавалось именно как реакция на «российскую угрозу». В апреле 2014-го тогдашний натовский генсек Андерс Фог Расмуссен к очередному юбилею своей конторы говорил вот что: «В то время как тень Советского Союза сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона». Насчёт свободы, закона и всего такого прочего – враньё известное.

А вот о России всё верно: во все времена это хороший повод наращивать вооружения и привлекать их небескорыстных поставщиков. Получается безотказная и перспективная бизнес-цепочка: сначала пугают российской угрозой, потом её же заливают деньгами себе же в прибыль. Страшилок за 68 лет высказано уже столько, что натовским начальникам можно не париться – достали из архива, например, речи первого в истории генерального секретаря НАТО английского барона Гастингса Исмея (1952 – 1955), и в дело пустили, поправив даты и географические названия.

Страшилки работали даже в перестроечные времена и в 1990-е годы, когда НАТО по-хорошему нужно было распускать. Усилиями Горбачёва и Ельцина весь ужас из советской и российской военной угрозы испарился, вместо брюссельского альянса можно было придумать что-то более миролюбивое. Так нет же, уже в 1999 году, воспользовавшись отсутствием той самой угрозы, натовцы принялись бомбить беззащитную Югославию.

Теперь с угрозой опять всё в порядке – ракета «Булава» тому наглядное доказательство. Но Петр Павел, хоть и разведчик (а бывших разведчиков, как известно, не бывает), признался и в том, что в НАТО не знают точных намерений России, но действия её заставляют альянс беспокоиться. Чешскому генералу 55 лет, и на пенсию ему даже по нашим меркам рановато. Но по-хорошему с такими речами выпускнику военной гимназии имени Яна Жижки пора уже на заслуженный отдых. Вопиющий непрофессионализм получается – не знать истинных намерений вероятного противника. Генерал Павел со своей импозантной внешностью мог бы очень пригодиться на родине – например, на атомной электростанции «Темелин», где только что прямо в цехах прошёл конкурс барышень в бикини и строительных касках, претендующих на рабочее место. Ну, а НАТО с такими председателями военного комитета, вероятно, лучше распустить.