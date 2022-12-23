МЕНЗИС , РОБЕРТ ГОРДОН

Мензис ( англ. Menzies) , Роберт Гордон (20.12.1894, Джепарит, шт. Виктория — 15.05.1978, Мельбурн) — государственный и политический деятель, премьер-министр Австралии.

Родом из семьи торговца, обучался в частных школах Балларата и Мельбурна. С началом Первой мировой войны семья приняла решение, что М. останется и продолжит образование (его старшие братья ушли на фронт). В 1918 он окончил юридический факультет Мельбурнского университета, занимался адвокатской практикой. В 1920 женился на Пэтти Лекки, дочери члена Парламента Австралии от Националистической партии.

В 1928 начал политическую карьеру. Стал депутатом парламента штата Виктория от Националистической партии Австралии, в 1929 перешел в законодательную ассамблею штата, в 1932 получил пост министра в правительстве штата. В 1934 был избран в федеральный парламент от Партии единой Австралии (ПЕА, United Australia Party), почти сразу же был назначен генеральным прокурором и министром промышленности в правительстве Дж. Лайонса . В 1939—1944 М. был избран руководителем ПЕА, в апреле 1939 — августе 1941 стал премьер-министром Австралии. М. поддерживал политику умиротворения Н. Чемберлена , однако после начала Второй мировой войны санкционировал вступление Австралии в войну и направил австралийские войска в Европу. В 1941 М. провел несколько месяцев в Великобритании, участвуя в заседаниях военного кабинета У. Черчилля. В Австралии его популярность падала, и по возвращении М. сначала был вынужден уйти с поста премьер-министра, а затем и лидера ПЕА.

В 1944 основал и возглавил Либеральную партию Австралии (ЛПА). После парламентских выборов в декабре 1949 занял пост премьер-министра коалиционного правительства (переизбирался в 1954, 1958, 1961, 1963). Придерживаясь правых политических взглядов, М. попытался запретить Коммунистическую партию Австралии. На международной арене М. стремился к укреплению союзнических отношений с Британией и США, добился отправки австралийского военного контингента для помощи США в Корейской войне 1950–1953 , затем во Вьетнамской войне 1960–1975 . Способствовал объединению Австралии, Новой Зеландии и США в блоки Тихоокеанский пакт безопасности (АНЗЮС, 1951) и Организации договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО, 1954). В 1950 М. был награжден орденом Почетного легиона президентом США Г. С. Трумэном . В 1959—1961 провел ряд законов, направленных против левых организаций и профсоюзов. В период его правления достаточно успешно росла экономика страны, развивалась промышленность и сельское хозяйство, проводились масштабные программы жилищного строительства и привлечения иммигрантов. М. ушел в отставку в январе 1966, его преемником на посту руководителя ЛПА и премьер-министра Австралии стал министр финансов Г. Холт.

В 1963 М. возведен королевой Елизаветой II в рыцарское достоинство, удостоен Ордена Чертополоха, врученного за признание его шотландских корней. В 1965 — пожалован древним английским почетным титулом «Стража Конфедерации Пяти портов» (Lord Warden of the Cinque Ports). После отставки М. много путешествовал по США, где читал лекции в университетах, а также опубликовал два тома воспоминаний. М. занимал пост премьер-министра 18 лет (самый долгий строк в истории Австралии) и до сих пор признается одним из самых авторитетных политиков страны.

Соч. : Afternoon Light: Some Memories of Men and Events. London, 1968.

Лит. : Bunting J. R. G. Menzies: a Portrait. Sydney–London, 1988; Martin A. R. Menzies: a Life. Vol. 1–2. Carlton, 1993—1999. С. Н. Губина.