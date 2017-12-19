Краткий курс истории. Символ французского Сопротивления 19 декабря 1965 года генерал Шарль де Голль был переизбран президентом Франции. Предчувствие Шарль родился 22 ноября 1890 года. В своих мемуарах де Голль вспоминал, что благодаря отцу он полюбил чтение и особенно историю, и что уже в детстве у него появилось мистическое ощущение о своей судьбе на службе Франции. В 1912 году де Голль окончил Специальную военную школу в Сен-Сире и поступил на службу в действующую армию. У де Голля было трое детей. После смерти младшей дочери Анны в 1948 году, страдавшей синдромом Дауна, генерал стал попечителем Фонда детей с синдромом Дауна. Две войны Первую мировую войну де Голль встретил... На чтение: 1 минута

19 декабря 1965 года генерал Шарль де Голль был переизбран президентом Франции.

Предчувствие

Шарль родился 22 ноября 1890 года. В своих мемуарах де Голль вспоминал, что благодаря отцу он полюбил чтение и особенно историю, и что уже в детстве у него появилось мистическое ощущение о своей судьбе на службе Франции. В 1912 году де Голль окончил Специальную военную школу в Сен-Сире и поступил на службу в действующую армию. У де Голля было трое детей. После смерти младшей дочери Анны в 1948 году, страдавшей синдромом Дауна, генерал стал попечителем Фонда детей с синдромом Дауна.

Две войны

Первую мировую войну де Голль встретил 12 августа 1914 года в звании лейтенанта. На фронтах он был дважды ранен, в немецком плену пребывал вместе с будущим Маршалом Советского Союза М. Н. Тухачевским, они много общались, особенно по поводу прочитанных в плену книг. Из плена де Голль освободился только в 1918 году. К началу Второй мировой войны полковник де Голль был широко известен лишь в узких кругах – как автор нескольких работ по военной теории. Во время войны он стал лидером французского Сопротивления, и именно де Голлю позорно поверженная в начале войны Франция обязана тем, что в конце с честью вошла в число победителей.

Президент

В годы войны де Голль сблизился со Сталиным , именно в его лице он нашел покровителя среди членов Большой тройки. Кстати, и после войны генерал считал необходимым сохранять добрые отношения с Советским Союзом. А Франция в период его президентства (1959–1969 годы) не поддерживала агрессивную антикоммунистическую политику США и даже вышла из НАТО. Де Голль многое сделал для интеграции Германии в Европу, отсутствие которой было одной из причин немецкого милитаризма накануне Первой и Второй мировых войн. Саму Францию он также вывел на новый уровень: прекратил многолетнюю гражданскую войну в колониальном Алжире, который наконец обрел независимость; провел конституционную реформу, ознаменовавшую начало истории Пятой республики... Скончался великий француз 9 ноября 1970 года.