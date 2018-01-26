Краткий курс истории. Анджела Дэвис 26 января 1944 года родилась Анджела Ивонна Дэвис, американская правозащитница, деятельница американского коммунистического движения, педагог. Марксизм и правовая деятельность Анджела родилась в Бирмингеме, штат Алабама. Это американский Юг, славившийся своим сложным отношением к чернокожим еще со времен до Войны Севера и Юга в США 1861–1865 годов. В университете училась у философа-неомарксиста Герберта Маркузе, который научил ее, как можно одновременно быть ученым, активисткой, исследовательницей и революционеркой. Образование продолжала в Европе, где познакомилась с классическими и современными трудами философов. Свободу Анджеле Дэвис! Этот лозунг был знаком каждому советскому школьнику начала 70-х. В условиях холодной войны молодая американка-коммунистка, оказавшаяся за решеткой, привлекла к... На чтение: 1 минута

26 января 1944 года родилась Анджела Ивонна Дэвис, американская правозащитница, деятельница американского коммунистического движения, педагог.

Марксизм и правовая деятельность

Анджела родилась в Бирмингеме, штат Алабама. Это американский Юг, славившийся своим сложным отношением к чернокожим еще со времен до Войны Севера и Юга в США 1861–1865 годов. В университете училась у философа-неомарксиста Герберта Маркузе, который научил ее, как можно одновременно быть ученым, активисткой, исследовательницей и революционеркой. Образование продолжала в Европе, где познакомилась с классическими и современными трудами философов.

Свободу Анджеле Дэвис!

Этот лозунг был знаком каждому советскому школьнику начала 70-х. В условиях холодной войны молодая американка-коммунистка, оказавшаяся за решеткой, привлекла к себе внимание советского руководства. Правда, дело, по которому ей было предъявлено обвинение, никакого отношения к политической деятельности не имело, равно как и к защите прав чернокожих, женщин или пролетариата. Пистолет, зарегистрированный на имя Анджелы Дэвис, участвовал в нападении на здание суда с целью произвести побег заключенных. Девушке, которая личного участия в этом эпизоде не принимала, сначала вменялось убийство первой степени, позже соучастие, в итоге спустя полтора года с нее были сняты все обвинения.

Наследие

Оказавшись на свободе, Дэвис вошла в ЦК Компартии США, побывала в СССР. Однако поддержка, которую оказала Компартия США ГКЧП в ходе Августовского путча 1991 года в СССР, сподвигла Анджелу выйти из рядов коммунистов. Со временем Дэвис стала профессором истории развития разума и феминистских исследований Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Научные работы Анджелы Дэвис посвящены женщинам и политическим заключенным. В 2002 году вышла ее автобиография. Помимо деятельности как философа и правозащитника, всемирную известность ей принесли песни Джона Леннона и группы The Rolling Stones.