«КРАСНЫЕ БРИГАДЫ»

«КРА́СНЫЕ БРИГА́ДЫ» - левоэкстремистская террористическая организация.

Дей­ст­во­вала в Ита­лии в 1970-1980-х годах. Соз­да­на в 1970 году в Ми­ла­не, ор­га­ни­за­то­ры и ру­ко­во­ди­те­ли: Р. Кур­чо, А. Фран­че­ски­ни, позд­нее - М. Мо­рет­ти и др.

Чле­ны «Красных бригад» со­че­та­ли не­на­силь­ст­вен­ные ме­то­ды (ве­де­ние про­па­ган­ды, соз­да­ние под­поль­ных ор­га­ни­за­ций на за­во­дах и в учеб­ных за­ве­де­ни­ях) с тер­ро­ри­стическими дей­ст­вия­ми, при­зван­ны­ми «по­дор­вать ус­тои бур­жу­аз­но­го об­ще­ст­ва». Пер­во­на­чаль­но объ­ек­та­ми тер­ро­ра бы­ли пред­ста­ви­те­ли за­во­дской ад­ми­ни­ст­ра­ции, биз­нес­ме­ны, проф­со­юз­ные ак­ти­ви­сты, с 1974 года - так­же круп­ные государственные чинов­ни­ки, по­ли­ти­ки, со­труд­ни­ки пра­во­ох­ра­ни­тель­ных ор­га­нов, жур­на­ли­сты. Прак­ти­ко­ва­ли ог­раб­ле­ния бан­ков и по­хи­ще­ния лю­дей с це­лью вы­ку­па. Пик дея­тель­но­сти «Красных бригад» при­шёл­ся на 1977-1981 годы. Наи­бо­лее ши­ро­кий ре­зо­нанс по­лу­чи­ло по­хи­ще­ние и по­сле­дую­щее убий­ст­во из­вест­но­го по­ли­ти­ка А. Мо­ро (март - май 1978 года).

Во 2-й половине 1980-х годов «Красные бригады» прак­ти­че­ски пол­но­стью пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние. В 1990-2000-х годах название «Красные бригады» ис­поль­зо­вал ряд тер­ро­ри­стических груп­пи­ро­вок Ита­лии.

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