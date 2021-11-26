КАССЕН РЕНЕ САМЮЭЛЬ
КАССЕН РЕНЕ САМЮЭЛЬ - французский юрист, государственный и общественный деятель.
Из семьи еврейского торговца. В 1908 году окончил университет в Экс-ан-Провансе, в 1914 году - Парижский университет по специальности право, экономика, политические науки. Участник 1-й мировой войны, получил тяжёлое ранение. С 1916 года преподавал на юридическом факультете университета в Экс-ан-Провансе, с 1920 года профессор права Лилльского университета, в 1929-1960 годах ординарный профессор гражданского и налогового права в Сорбонне. В 1918 году создал и возглавил Федеральный союз ассоциаций инвалидов и ветеранов войны, был избран вице-президентом Национального совета по опеке. В 1921 году организовал конференции ветеранов войны в ряде европейских стран. В 1924-1938 годах делегат Франции при Лиге Наций. Через Международную организацию труда пытался добиться поддержки ветеранскими организациями различных стран Международной конференции по разоружению 1932 года. После оккупации Франции гитлеровской Германией в 1940 году примкнул к правительству «Свободной Франции» в изгнании, созданному в Лондоне генералом Ш. де Голлем, исполнял обязанности секретаря Совета обороны, позднее занимал пост комиссара юстиции и народного образования. После освобождения Франции, в 1944 году, Кассен - вице-президент Государственного совета (занимал эту должность до 1960 года), в 1960-1970 годах член Конституционного суда Франции. Одновременно был президентом Международного арбитражного суда в Гааге (1950-1960 годы), членом (1959-1965 годы) и президентом (1965-1968 годы) Европейского суда по правам человека, французским делегатом при Организации Объединённых Наций и ЮНЕСКО. С 1946 года Кассен - постоянный член Комиссии по правам человека при ООН, её вице-президент (1946-1955, 1959 годы) и президент (1955-1957 годы). Кассен - один из главных авторов «Декларации прав человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 года. Он также настоял на том, чтобы экономические, социальные и культурные права были приравнены к гражданским и политическим и рассматривались в качестве фундаментальных и неотъемлемых прав человека. В 1968 года за выдающиеся достижения в области защиты прав человека удостоен Нобелевской премии мира. В 1972 году при активной поддержке Американского еврейского комитета организовал конференцию в Уппсале (Швеция), которая оказала влияние на содержание раздела о правах человека в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки в 1975 году. Принимал участие в кампаниях в защиту прав евреев, некоторое время был президентом Еврейского альянса во Франции. В 1987 году прах Кассена был перенесён в национальный пантеон Франции - Дом инвалидов. Награждён Большим крестом ордена Почётного легиона.