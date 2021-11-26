ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (ИЛП, Partito Liberale Italiano) - по­ли­тическая пар­тия в Ита­лии в 1921-1926, 1943-1994 годах и с 2004 года.

Ли­бе­ра­лизм как по­ли­тическое те­че­ние в Ита­лии, воз­глав­ляе­мое К.Б. Ка­ву­ром , воз­ник в эпо­ху Ри­сорд­жи­мен­то. По­сле объ­е­ди­не­ния Ита­лии в 1861 году ли­бе­ра­лы иг­ра­ли вид­ную роль в по­ли­тической жиз­ни стра­ны. Са­мым из­вест­ным пред­ста­ви­те­лем итальянского ли­бе­ра­лиз­ма был Дж. Джо­лит­ти. Как по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция ИЛП кон­сти­туи­ро­ва­лась в 1921 году.

По­сле ус­та­нов­ле­ния в Ита­лии в 1922 году фа­ши­ст­ско­го ре­жи­ма её пред­ста­ви­те­ли вхо­ди­ли в ка­би­нет Б. Мус­со­ли­ни. Ле­вое кры­ло ли­бе­раль­но­го дви­же­ния уча­ст­во­ва­ло в оп­по­зи­ци­он­ном Авен­тин­ском бло­ке. В 1926 году ИЛП бы­ла рас­пу­ще­на, но её пред­ста­ви­те­ли ос­та­ва­лись де­пу­та­та­ми пар­ла­мен­та до 1929 года. Идей­ным ру­ко­во­ди­те­лем ли­бе­ра­лов стал Б. Кро­че, осу­ж­дав­ший фа­шизм с мо­раль­ных по­зи­ций. По­сле кра­ха ре­жи­ма Мус­со­ли­ни в 1943 году ИЛП бы­ла вос­соз­да­на и при­ня­ла уча­стие в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния.

В по­сле­во­ен­ные де­ся­ти­ле­тия влия­ние ИЛП сни­зи­лось, что во мно­гом бы­ло обу­слов­ле­но её при­вер­жен­но­стью прин­ци­пам эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма, вы­сту­п­ле­ния­ми про­тив на­цио­на­ли­за­ции ря­да от­рас­лей промышленности и рас­ши­ре­ния со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва. Пар­тия опи­ра­лась на сред­ние городские слои про­мыш­лен­но раз­ви­тых северо-восточных рай­онов стра­ны, под­держ­ку ей ока­зы­ва­ли так­же про­тес­тант­ские кру­ги. Ли­де­ра­ми пар­тии бы­ли Дж. Ма­ла­го­ди (1954-1972 годы), В. Дзан­но­не (1976-1985 годы), Р. Аль­тис­си­мо (1986-1993 годы). Пре­зи­ден­та­ми Итальянской Рес­пуб­ли­ки от ИЛП из­би­ра­лись Э. Де Ни­ко­ла (1946-1948 годы) и Л. Эй­нау­ди (1948-1955 годы).

В ре­зуль­та­те про­ве­дён­ной итальянскими пра­во­ох­ра­нительными ор­га­на­ми в 1992-1993 годах опе­ра­ции «Чис­тые ру­ки» вы­яви­лась при­ча­ст­ность ру­ко­во­ди­те­лей ИЛП к кор­руп­ции . Пар­тия ли­ши­лась до­ве­рия из­би­ра­те­лей и в 1994 году бы­ла рас­пу­ще­на. Ли­бе­ра­лы об­ра­зо­ва­ли ряд по­ли­тичесих ор­га­ни­за­ций, ко­то­рые в 2004 году вновь объ­е­ди­ни­лись в ИЛП (председатель пар­тии - С. Де Лу­ка). На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2006 года ИЛП вхо­ди­ла в пра­во­цен­три­ст­ский блок «Дом сво­бод», по­тер­пев­ший по­ра­же­ние.

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