Армия

(от лат. armare — «вооружать») (вооруженные силы) — основной силовой инструмент разрешения международных конфликтов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности государств и сдерживания потенциального противника. Под А. понимается: 1) совокупность вооруженных сил государства; 2) часть вооруженных сил без ВМФ; 3) оперативное объединение из нескольких соединений, используемое для решения оперативных задач; 4) вооруженная организация различных социальных сил, создаваемая для решения каких-либо задач, в том числе становления нового социального порядка (например, революционная армия). А. различаются по способам комплектования: на основе воинской обязанности, возложенной на отдельные группы населения (например, феодальное сословие); всеобщей воинской повинности; добровольного найма (контракта); смешанной системы. По принципам организации различаются: временные, постоянные, регулярные, милиционные и смешанные А. Раннефеодальный период в истории Зап. Европы характеризуется становлением феодального ополчения. Способом привлечения аристократии на военную службу и оплаты ее услуг являлась раздача бенефициев (фьефов, ленов), т. е. условных земельных держаний, выделяемых на условиях несения военной службы. Впервые феодальное ополчение появилось у франков во времена Карла Мартелла (714—741) и до XV в. составляло ядро армии. Помимо того, к военной службе могли периодически привлекаться ополчения из горожан, реже — из крестьян (так называемая коммунальная милиция). Все перечисленные формирования не были постоянными и по окончания военных кампаний распускались. Поражения французской А. в Столетней войне (1337—1437) вскрыли несовершенство этой системы и подвели к необходимости организации постоянного войска. Ранее, чем в других странах, оно сформировалось у осман: в 1330 султан Урхан II учредил корпус янычар, формируемый в основном из христианских по происхождению воинов, набираемых от подвластного населения на основе повинности девширме (так называемого налога кровью). В XV в. в Европе появились постоянные А. — наемные отряды из германских ландскнехтов и рейтаров, швейцарцев, испанцев и итальянцев. Учредителями таких отрядов выступали полководцы-кондотьеры (от лат. cum ducere — «вести за собой»). Отряды наемников во главе с кондотьерами нанимались на службу в вольные города или к отдельным правителям, получая за ратный труд денежное вознаграждение. Достоинством наемных А. был их высокий профессионализм, а недостатком — космополитизм и продажность. Поэтому параллельно с ними для защиты государственных территорий использовались милиционные формирования. В XVII в. в Зап. Европе применялись национальные и постоянные А., комплектуемые при помощи вербовки, т. е. контракта, условием которого была выплата денежного жалованья. Кроме того, в XVII в. в ряде стран стала применяться система рекрут­ских наборов от податных слоев населения. В конце XVIII в. под влиянием Великой французской революции и революционных войн начали складываться массовые А., комплектуемые на основе всеобщей воинской повинности. На протяжении XIX в. совершенствование организации регулярных А. привело к появлению новых армейских соединений — дивизий и корпусов, а также к формированию штабов как органов управления и оперативного планирования. Во второй половине XIX в. почти во всех странах окончательно утвердилась всеобщая воинская обязанность для гражданского населения, позволявшая посредством 2—3-летней обязательной военной службы готовить мощный военный резерв государства. Исключение составили Великобритания и США, где возобладала добровольно-контрактная система комплектования А. К началу XX в. благодаря промышленному перевороту и развитию наукоемких отраслей производства в составе А. в дополнение к старым родам войск (пехоте, кавалерии и артиллерии) появились войска связи, авиация, бронетанковые и химические войска, части противовоздушной обороны, автомобильные и дорожные части. В период между Первой и Второй мировыми войнами было проведено техническое перевооружение массовых армий ведущих мировых держав. Особенно это относится к нацистской Германии, которая ввела у себя в 1935 всеобщую воинскую повинность. К 1941 вооруженные силы Германии (вермахт) насчитывали 7,3 млн чел., на вооружении было 71,5 тыс. орудий и минометов, 5700 боевых самолетов и 5600 танков. Основным фактором, обеспечивавшим массированное вторжение и сковывание сил противника, являлась моторизация вермахта, располагавшего 500 тыс. автомобилей. Это были вооруженные силы, предназначенные для реализации плана молниеносной войны. Двухлетний опыт мировой войны с легкими победами обусловливал высокий боевой дух герман­ской армии. Однако разгром фашистских войск под Сталинградом и на Курской дуге не только изменил ход мировой войны в пользу СССР и его союзников, но и выдвинул СССР в ранг великой военной державы. По завершении мировой войны в военное соревнование великих держав включился фактор ядерного оружия. Атомная бомбардировка японских Хиросимы и Нагасаки, осуществленная США в августе 1945, испытание аналогичной бомбы, произведенное в СССР в 1949, а также дальнейшее наращивание производства оружия массового уничтожения в период «холодной войны» кардинально изменили представления о характере предстоящей войны и способах сдерживания противника. Российская армия в целом развивалась по тем же алгоритмам, что и западноевропейские. До XV в. главной военной опорой верховной власти являлась княжеская дружина, делившаяся на старшую и младшую. В случаях напряженной борьбы с внешним врагом собиралось народное ополчение. Успешное объединение русских земель вокруг Москвы и задачи свержения ордынского ига требовали создания более боеспособной и мощной армии. При дефиците денежных средств, необходимых для привлечения наемного войска, единственный путь военного строительства состоял в привлечении на службу представителей феодального сословия. По этой причине русская армия изначально формировалась как национальная, ядро которой составляло дворянское ополчение. Периодически привлекалась посоха — ратники от городов и сел, выполнявшие вспомогательные функции по обслуживанию войска. В связи с усложнившимися внешнеполитическими задачами в 1550 было создано первое постоянное войско — стрелецкое, получавшее денежное жалованье от казны и пользовавшееся рядом привилегий. Стрельцы составили ядро контингента служилых людей по прибору, т. е. лиц, поступавших по добровольному найму на военную службу. В него вошли также казаки, пушкари, затинщики и засечные сторожа. В XVII в. состав русской А. усложнился. Так, с 1632 появились полки «нового», или «иноземного», строя, состоявшие из солдат (пехотинцев), рейтаров (конников) и драгун (универсалов, способных сражаться как в конном, так и в пешем строю). В 1658—1660 в эти полки было призвано около 80 тыс. солдат из податных слоев населения, ставших предшественниками рекрутов позднейших времен. Управление армией в XVII в. осуществлялось в нескольких приказах, что затрудняло проведение единой линии в боевой подготовке личного состава и регламентации армейской службы. Регулярная А. в России была создана в ходе реформ первой четверти XVIII в., когда постоянным источником ее пополнения стали рекрутские наборы, систематически производившиеся с 1705. Помимо рекрутов, поставляемых в определенном количестве от сельского и посадского населения, была проведена тотальная мобилизация дворянского сословия. Гарантией поступления молодых дворян на военную службу стал Указ о единонаследии (1714), вводивший институт майората, т. е. передачи недвижимого имущества только старшему сыну в семье. Кроме того, указы Петра I допускали прием на военную службу вольных гулящих людей — лиц без постоянного места жительства, выпавших из тягла. Новая регулярная А. получила четкую организацию и дисциплинарный порядок, закрепленные Воинским уставом 1716. Порядок продвижения вверх по карьерной лестнице и значимые социальные стимулы для военнослужащих не из дворян определяла Табель о рангах (1722). Высокая эффективность проведенной военной реформы была доказана победоносным исходом Северной войны 1700—1721. После Петра I в российской армии происходят перемены, негативно отразившиеся на ее боеспособности. Уступки дворянству со стороны верховной власти, начиная с указа Анны Ивановны 1731, отменявшего единонаследие, и заканчивая манифестом Петра III 1762 о свободе дворян от обязательной государственной службы, привели к массовому оттоку дворян из А. Эту тенденцию продолжили законодательные акты Екатерины II и Николая I, освобождавшие от рекрут­ской повинности привилегированные группы населения (гильдейских купцов, именитых и почетных граждан). В итоге к середине XIX в. служба в А. во многом становится уделом обездоленных слоев населения и утверждается в массовом сознании как наказание без вины. В 1860—1870 Д. А. Милютиным проводится военная реформа. С 1 января 1874 вводилась всеобщая воинская повинность. При этом из ее дей­ствия были допущены существенные изъятия как по национально-конфессиональному, так и по семейному статусам граждан. Укороченные сроки воинской службы вводились для призывников, имевших высшее и среднее образование, и полные (6 лет действительной службы в сухопутных войсках и 7 лет на флоте) — для лиц без образования. С учетом прямой связи между образовательным уровнем и социальным положением призывника такая система закрепляла преимущества цензовых и ущемляла интересы бесцензовых элементов. Вместе с тем позитивное значение имели упорядочение управления войсками, совершен­ствование военного образования и перевооружение А. нарезным оружием, произведенные в ходе военной реформы. Несмотря на принятую в 1913 большую военную программу, предусматривавшую увеличение А. в течение 3 лет на 40 %, оснащение ее новыми образцами артиллерийского и стрелкового оружия, Россия вступила в Первую мировую войну слабо подготовленной. Следствием этого стали крупные поражения 1915 и нарастание революционного брожения в А., создавшие в числе прочих факторов предпосылки Февральской революции 1917. Начало военному строительству советского периода было положено декретом Совета народных комиссаров от 15(28) января 1918 об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. В связи с разгоравшейся Гражданской войной в России 1918—1922 и начавшейся иностранной интервенцией 10 июля 1918 был принят закон о комплектовании А. и флота на основе всеобщей воинской повинности, которая, однако, не распространялась на «социально чуждые элементы». Повышению уровня военного обучения и оперативно-тактического планирования способствовал переход на сторону советской власти в годы Гражданской войны ок. 75 тыс. офицеров царской А. Для контроля над ними и политического воспитания всего личного состава был введен институт военных комиссаров. В 1920—1930-х была проведена кардинальная реконструкция РККА. За это время был создан новый род войск — ВДВ, заново организованы войска ПВО, в разы вырос парк артиллерийских орудий и самолетов, налажено отечественное танкостроение. 1 сентября 1939 был принят Закон о всеобщей воинской обязанности, касавшийся всех граждан призывного возраста. К 1941 в рядах РККА числилось 5 млн чел. Однако к началу войны не были завершены все необходимые меры по подготовке к ней. Известный урон обороноспособности страны нанесли репрессии, обрушившиеся на командный состав в 1937—1938: только за 1938 на должности от командующих округами до командиров батальонов и дивизий было выдвинуто почти 39 тыс. чел., не имевших необходимого боевого опыта. Недостатки боевой подготовки и вооружения РККА показала Советско-финляндская война 1939—1940, потери в которой для РККА составили около 130 тыс. солдат и офицеров. Недостатки подготовки к Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945 пришлось преодолевать по ходу боевых действий. Благодаря сверхцентрализованной системе управления и мобилизации всех народно-хозяйственных ресурсов к концу 1942 СССР располагал хорошо отлаженным военным хозяйством, позволившим частям РККА в 1943 добиться коренного перелома в войне. За годы войны произошло существенное обновление и омоложение командного состава: 38,7 % командиров были не старше 35 лет, а генеральское звание только в сухопутных войсках получили 1753 военнослужащих. По завершении войны была проведена массовая демобилизация А.: за 1945—1948 численность РККА сократилась с 11,4 до 2,9 млн чел. В 1946 РККА была переименована в Советскую А. В конце 1940-х — начале 1950-х была завершена моторизация А. Кроме того, она была оснащена реактивной авиацией, радиолокационной техникой, новыми образцами танков и стрелкового оружия, в том числе автоматами Калашникова. В 1947 появилась первая советская баллистическая ракета, в 1949 — атомная бомба, а в 1955 — водородная. Н. С. Хрущев предложил сократить А. до 500 тыс. чел., а основой оборонной мощи страны сделать ракетно-ядерные силы. Однако реально к 1963 А. удалось сократить с 3,7 до 2,5 млн чел. В середине 1960-х новое руковод­ство во главе с Л. И. Брежневым, не ослабляя усилий в сфере наращивания стратегических вооружений, форсировало развитие военно-космических сил, а также сухопутной армии, ВВС, ПВО и ВМФ. В начале 1970-х СССР достиг военно-стратегического паритета с США, что обусловило процесс разрядки международной напряженности. Однако уже в начале 1980-х в некоторых областях стало заметно военное отставание СССР. Вторжение в Афганистан в конце 1979 показало слабые места в подготовке личного состава Советской А. В годы перестройки в связи с кардинальным изменением ориентиров внешней политики и тяжелыми экономическими проблемами была разработана новая военная доктрина, основанная на принципе «оборонной достаточности». В 1988 начался вывод советских войск из Афганистана, а после «бархатных» революций в странах социалистического содружества — и из Вост. Европы. В 1990-е Российская А. достигла низшей точки своего упадка. По оценке западных экспертов, первая Чеченская кампания (1994—1995) (см. Чечен­ский конфликт) показала, что «Россия не располагает военным инструментом, способным ответить на вызовы безопасности страны». С 1992 начал внедряться эксперимент с введением контрактной службы, однако в 1990-е успеха он не имел. С начала XXI в. на очередь дня поставлена полномасштабная реализация плана введения контрактной службы и сокращения срочной службы до года наряду с введением системы альтернативной службы.