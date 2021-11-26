Армия
(от лат. armare — «вооружать») (вооруженные силы) — основной силовой инструмент разрешения международных конфликтов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности государств и сдерживания потенциального противника. Под А. понимается: 1) совокупность вооруженных сил государства; 2) часть вооруженных сил без ВМФ; 3) оперативное объединение из нескольких соединений, используемое для решения оперативных задач; 4) вооруженная организация различных социальных сил, создаваемая для решения каких-либо задач, в том числе становления нового социального порядка (например, революционная армия). А. различаются по способам комплектования: на основе воинской обязанности, возложенной на отдельные группы населения (например, феодальное сословие); всеобщей воинской повинности; добровольного найма (контракта); смешанной системы. По принципам организации различаются: временные, постоянные, регулярные, милиционные и смешанные А. Раннефеодальный период в истории Зап. Европы характеризуется становлением феодального ополчения. Способом привлечения аристократии на военную службу и оплаты ее услуг являлась раздача бенефициев (фьефов, ленов), т. е. условных земельных держаний, выделяемых на условиях несения военной службы. Впервые феодальное ополчение появилось у франков во времена Карла Мартелла (714—741) и до XV в. составляло ядро армии. Помимо того, к военной службе могли периодически привлекаться ополчения из горожан, реже — из крестьян (так называемая коммунальная милиция). Все перечисленные формирования не были постоянными и по окончания военных кампаний распускались. Поражения французской А. в Столетней войне (1337—1437) вскрыли несовершенство этой системы и подвели к необходимости организации постоянного войска. Ранее, чем в других странах, оно сформировалось у осман: в 1330 султан Урхан II учредил корпус янычар, формируемый в основном из христианских по происхождению воинов, набираемых от подвластного населения на основе повинности девширме (так называемого налога кровью). В XV в. в Европе появились постоянные А. — наемные отряды из германских ландскнехтов и рейтаров, швейцарцев, испанцев и итальянцев. Учредителями таких отрядов выступали полководцы-кондотьеры (от лат. cum ducere — «вести за собой»). Отряды наемников во главе с кондотьерами нанимались на службу в вольные города или к отдельным правителям, получая за ратный труд денежное вознаграждение. Достоинством наемных А. был их высокий профессионализм, а недостатком — космополитизм и продажность. Поэтому параллельно с ними для защиты государственных территорий использовались милиционные формирования. В XVII в. в Зап. Европе применялись национальные и постоянные А., комплектуемые при помощи вербовки, т. е. контракта, условием которого была выплата денежного жалованья. Кроме того, в XVII в. в ряде стран стала применяться система рекрутских наборов от податных слоев населения. В конце XVIII в. под влиянием Великой французской революции и революционных войн начали складываться массовые А., комплектуемые на основе всеобщей воинской повинности. На протяжении XIX в. совершенствование организации регулярных А. привело к появлению новых армейских соединений — дивизий и корпусов, а также к формированию штабов как органов управления и оперативного планирования. Во второй половине XIX в. почти во всех странах окончательно утвердилась всеобщая воинская обязанность для гражданского населения, позволявшая посредством 2—3-летней обязательной военной службы готовить мощный военный резерв государства. Исключение составили Великобритания и США, где возобладала добровольно-контрактная система комплектования А. К началу XX в. благодаря промышленному перевороту и развитию наукоемких отраслей производства в составе А. в дополнение к старым родам войск (пехоте, кавалерии и артиллерии) появились войска связи, авиация, бронетанковые и химические войска, части противовоздушной обороны, автомобильные и дорожные части. В период между Первой и Второй мировыми войнами было проведено техническое перевооружение массовых армий ведущих мировых держав. Особенно это относится к нацистской Германии, которая ввела у себя в 1935 всеобщую воинскую повинность. К 1941 вооруженные силы Германии (вермахт) насчитывали 7,3 млн чел., на вооружении было 71,5 тыс. орудий и минометов, 5700 боевых самолетов и 5600 танков. Основным фактором, обеспечивавшим массированное вторжение и сковывание сил противника, являлась моторизация вермахта, располагавшего 500 тыс. автомобилей. Это были вооруженные силы, предназначенные для реализации плана молниеносной войны. Двухлетний опыт мировой войны с легкими победами обусловливал высокий боевой дух германской армии. Однако разгром фашистских войск под Сталинградом и на Курской дуге не только изменил ход мировой войны в пользу СССР и его союзников, но и выдвинул СССР в ранг великой военной державы. По завершении мировой войны в военное соревнование великих держав включился фактор ядерного оружия. Атомная бомбардировка японских Хиросимы и Нагасаки, осуществленная США в августе 1945, испытание аналогичной бомбы, произведенное в СССР в 1949, а также дальнейшее наращивание производства оружия массового уничтожения в период «холодной войны» кардинально изменили представления о характере предстоящей войны и способах сдерживания противника. Российская армия в целом развивалась по тем же алгоритмам, что и западноевропейские. До XV в. главной военной опорой верховной власти являлась княжеская дружина, делившаяся на старшую и младшую. В случаях напряженной борьбы с внешним врагом собиралось народное ополчение. Успешное объединение русских земель вокруг Москвы и задачи свержения ордынского ига требовали создания более боеспособной и мощной армии. При дефиците денежных средств, необходимых для привлечения наемного войска, единственный путь военного строительства состоял в привлечении на службу представителей феодального сословия. По этой причине русская армия изначально формировалась как национальная, ядро которой составляло дворянское ополчение. Периодически привлекалась посоха — ратники от городов и сел, выполнявшие вспомогательные функции по обслуживанию войска. В связи с усложнившимися внешнеполитическими задачами в 1550 было создано первое постоянное войско — стрелецкое, получавшее денежное жалованье от казны и пользовавшееся рядом привилегий. Стрельцы составили ядро контингента служилых людей по прибору, т. е. лиц, поступавших по добровольному найму на военную службу. В него вошли также казаки, пушкари, затинщики и засечные сторожа. В XVII в. состав русской А. усложнился. Так, с 1632 появились полки «нового», или «иноземного», строя, состоявшие из солдат (пехотинцев), рейтаров (конников) и драгун (универсалов, способных сражаться как в конном, так и в пешем строю). В 1658—1660 в эти полки было призвано около 80 тыс. солдат из податных слоев населения, ставших предшественниками рекрутов позднейших времен. Управление армией в XVII в. осуществлялось в нескольких приказах, что затрудняло проведение единой линии в боевой подготовке личного состава и регламентации армейской службы. Регулярная А. в России была создана в ходе реформ первой четверти XVIII в., когда постоянным источником ее пополнения стали рекрутские наборы, систематически производившиеся с 1705. Помимо рекрутов, поставляемых в определенном количестве от сельского и посадского населения, была проведена тотальная мобилизация дворянского сословия. Гарантией поступления молодых дворян на военную службу стал Указ о единонаследии (1714), вводивший институт майората, т. е. передачи недвижимого имущества только старшему сыну в семье. Кроме того, указы Петра I допускали прием на военную службу вольных гулящих людей — лиц без постоянного места жительства, выпавших из тягла. Новая регулярная А. получила четкую организацию и дисциплинарный порядок, закрепленные Воинским уставом 1716. Порядок продвижения вверх по карьерной лестнице и значимые социальные стимулы для военнослужащих не из дворян определяла Табель о рангах (1722). Высокая эффективность проведенной военной реформы была доказана победоносным исходом Северной войны 1700—1721. После Петра I в российской армии происходят перемены, негативно отразившиеся на ее боеспособности. Уступки дворянству со стороны верховной власти, начиная с указа Анны Ивановны 1731, отменявшего единонаследие, и заканчивая манифестом Петра III 1762 о свободе дворян от обязательной государственной службы, привели к массовому оттоку дворян из А. Эту тенденцию продолжили законодательные акты Екатерины II и Николая I, освобождавшие от рекрутской повинности привилегированные группы населения (гильдейских купцов, именитых и почетных граждан). В итоге к середине XIX в. служба в А. во многом становится уделом обездоленных слоев населения и утверждается в массовом сознании как наказание без вины. В 1860—1870 Д. А. Милютиным проводится военная реформа. С 1 января 1874 вводилась всеобщая воинская повинность. При этом из ее действия были допущены существенные изъятия как по национально-конфессиональному, так и по семейному статусам граждан. Укороченные сроки воинской службы вводились для призывников, имевших высшее и среднее образование, и полные (6 лет действительной службы в сухопутных войсках и 7 лет на флоте) — для лиц без образования. С учетом прямой связи между образовательным уровнем и социальным положением призывника такая система закрепляла преимущества цензовых и ущемляла интересы бесцензовых элементов. Вместе с тем позитивное значение имели упорядочение управления войсками, совершенствование военного образования и перевооружение А. нарезным оружием, произведенные в ходе военной реформы. Несмотря на принятую в 1913 большую военную программу, предусматривавшую увеличение А. в течение 3 лет на 40 %, оснащение ее новыми образцами артиллерийского и стрелкового оружия, Россия вступила в Первую мировую войну слабо подготовленной. Следствием этого стали крупные поражения 1915 и нарастание революционного брожения в А., создавшие в числе прочих факторов предпосылки Февральской революции 1917. Начало военному строительству советского периода было положено декретом Совета народных комиссаров от 15(28) января 1918 об организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. В связи с разгоравшейся Гражданской войной в России 1918—1922 и начавшейся иностранной интервенцией 10 июля 1918 был принят закон о комплектовании А. и флота на основе всеобщей воинской повинности, которая, однако, не распространялась на «социально чуждые элементы». Повышению уровня военного обучения и оперативно-тактического планирования способствовал переход на сторону советской власти в годы Гражданской войны ок. 75 тыс. офицеров царской А. Для контроля над ними и политического воспитания всего личного состава был введен институт военных комиссаров. В 1920—1930-х была проведена кардинальная реконструкция РККА. За это время был создан новый род войск — ВДВ, заново организованы войска ПВО, в разы вырос парк артиллерийских орудий и самолетов, налажено отечественное танкостроение. 1 сентября 1939 был принят Закон о всеобщей воинской обязанности, касавшийся всех граждан призывного возраста. К 1941 в рядах РККА числилось 5 млн чел. Однако к началу войны не были завершены все необходимые меры по подготовке к ней. Известный урон обороноспособности страны нанесли репрессии, обрушившиеся на командный состав в 1937—1938: только за 1938 на должности от командующих округами до командиров батальонов и дивизий было выдвинуто почти 39 тыс. чел., не имевших необходимого боевого опыта. Недостатки боевой подготовки и вооружения РККА показала Советско-финляндская война 1939—1940, потери в которой для РККА составили около 130 тыс. солдат и офицеров. Недостатки подготовки к Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945 пришлось преодолевать по ходу боевых действий. Благодаря сверхцентрализованной системе управления и мобилизации всех народно-хозяйственных ресурсов к концу 1942 СССР располагал хорошо отлаженным военным хозяйством, позволившим частям РККА в 1943 добиться коренного перелома в войне. За годы войны произошло существенное обновление и омоложение командного состава: 38,7 % командиров были не старше 35 лет, а генеральское звание только в сухопутных войсках получили 1753 военнослужащих. По завершении войны была проведена массовая демобилизация А.: за 1945—1948 численность РККА сократилась с 11,4 до 2,9 млн чел. В 1946 РККА была переименована в Советскую А. В конце 1940-х — начале 1950-х была завершена моторизация А. Кроме того, она была оснащена реактивной авиацией, радиолокационной техникой, новыми образцами танков и стрелкового оружия, в том числе автоматами Калашникова. В 1947 появилась первая советская баллистическая ракета, в 1949 — атомная бомба, а в 1955 — водородная. Н. С. Хрущев предложил сократить А. до 500 тыс. чел., а основой оборонной мощи страны сделать ракетно-ядерные силы. Однако реально к 1963 А. удалось сократить с 3,7 до 2,5 млн чел. В середине 1960-х новое руководство во главе с Л. И. Брежневым, не ослабляя усилий в сфере наращивания стратегических вооружений, форсировало развитие военно-космических сил, а также сухопутной армии, ВВС, ПВО и ВМФ. В начале 1970-х СССР достиг военно-стратегического паритета с США, что обусловило процесс разрядки международной напряженности. Однако уже в начале 1980-х в некоторых областях стало заметно военное отставание СССР. Вторжение в Афганистан в конце 1979 показало слабые места в подготовке личного состава Советской А. В годы перестройки в связи с кардинальным изменением ориентиров внешней политики и тяжелыми экономическими проблемами была разработана новая военная доктрина, основанная на принципе «оборонной достаточности». В 1988 начался вывод советских войск из Афганистана, а после «бархатных» революций в странах социалистического содружества — и из Вост. Европы. В 1990-е Российская А. достигла низшей точки своего упадка. По оценке западных экспертов, первая Чеченская кампания (1994—1995) (см. Чеченский конфликт) показала, что «Россия не располагает военным инструментом, способным ответить на вызовы безопасности страны». С 1992 начал внедряться эксперимент с введением контрактной службы, однако в 1990-е успеха он не имел. С начала XXI в. на очередь дня поставлена полномасштабная реализация плана введения контрактной службы и сокращения срочной службы до года наряду с введением системы альтернативной службы.