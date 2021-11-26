ИОАНН XXIII

Иоанн XXIII (Анджело Джузеппе Ронкалли) (25.11.1881, Сотто-иль-Монте — 03.06.1963, Рим) — папа Римский.

Родился в бедной многодетной крестьянской семье в Ломбардии. В 1900 окончил духовную семинарию в Бергамо, в 1904 — папскую Римскую семинарию. В 1901—1902 проходил службу в армии. В 1903 рукоположен во диакона, в 1904 — рукоположен во пресвитера. Служил секретарем епископа Бергамо, преподавал в духовной семинарии Бергамо. В годы Первой мировой войны служил санитаром в госпитале, затем — военным капелланом. В марте 1925 рукоположен в епископы и направлен в Болгарию. С ноября 1934 — апостольский делегат в Греции и Турции. С декабря 1944 — папский нунций в Париже. В январе 1953 возведен в кардинальское достоинство и назначен патриархом Венеции. В октябре 1958, на конклаве, последовавшем за смертью Пия XII, после 11 туров голосования избран папой. Реформировал работу Римской курии, большое внимание уделял римской епархии, в отличие от ряда своих предшественников часто посещал приходы, бедные кварталы Рима, благотворительные учреждения, больницы и тюрьмы. И. XXIII учредил сотни новых епископских кафедр, главным образом в странах Азии и Африки.

В январе 1959 И. XXIII объявил о решении созвать новый вселенский (согласно католической традиции, 21-й) собор, основные задачи которого были сформулированы им в энциклике Ad Petri Cathedram («К кафедре св. Петра») и заключались прежде всего в обновлении Католической церкви, приближении ее к требованиям эпохи. В 1960 были созданы Подготовительные комиссии для подготовки ко II Ватиканскому собору, работа которого началась в октябре 1962, а закончилась в 1965, уже после смерти И. XXIII.

И. XXIII внес большой вклад в обновление социальной доктрины Католической церкви. Признавая незыблемость частной собственности, он одновременно говорил о необходимости учета интересов трудящихся, в том числе об их участии в управлении производством. Во главу угла он ставил идею общего блага. Особенно важной с точки зрения социального учения папы считается его энциклика Mater et Magistra («Мать и наставница», 1961). Важную роль в деятельности И. XXIII играло миротворчество. Так, он пытался играть роль посредника между сверхдержавами при разрешении Берлинского (1961) и Карибского (1962) кризисов. Его последняя энциклика Pacem in terris «(Мир на Земле»), обращенная не только к католикам, но ко всем людям доброй воли, помимо социального содержания, несет призыв к миру между народами.

Отдельного внимания заслуживает позиция И. XXIII по отношению к инакомыслящим. Папа декларировал изменение отношения Католической церкви как к некатолическим христианским конфессиям, так и к левым движениям, в первую очередь коммунистам и социалистам. Политика более терпимого отношения к «заблуждающимся», к носителям «ложных доктрин» во многом способствовала успехам сторонников политики левоцентризма в Христианско-демократической партии (ХДП), поскольку их усилия по привлечению Итальянской социалистической партии (ИСП) в правительственную коалицию находили поддержку Святого престола. При этом папа не отрицал, что марксизм несовместим с католическим вероучением. Экуменическая политика папы привела к активизации межконфессионального и межрелигиозного диалога и выразилась, в частности, в том, что на II Ватиканский собор были приглашены наблюдатели от православных и протестантских церквей. При этом контакты с православными не означали снятия догматических противоречий, поэтому, в частности, РПЦ изначально отказалась участвовать в работе собора и лишь в ходе непростых переговоров, влияние на которые оказывало советское руководство, согласилась прислать наблюдателей. В период понтификата И. XXIII активизировались контакты Ватикана с Советским Союзом. В этой связи можно отметить обмен посланиями с Н. С. Хрущевым или неофициальный визит А. И. Аджубея в Ватикан в 1963. Стремление папы наладить отношения со странами социалистического лагеря, прежде всего с СССР, были продиктованы не только пацифизмом И. XXIII, но и необходимостью обеспечения интересов многомиллионного католического населения стран Вост. Европы. Папой Иоанном Павлом I. в 2000 причислен к лику блаженных, канонизирован в 2014 папой Франциском.

Лит.: Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор. М., 2004; Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006; Комолова Н. П. Новейшая история Италии. М., 1970; Италия / Отв. редактор Васильков Н. П. М., 1973; Православная энциклопедия. Т. 23. М., 2010; Хормач И. А. СССР — Италия и блоковое противостояние в Европе: вторая половина 40-х — первая половина 60-х годов. М., 2005.