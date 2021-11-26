ГАЙДЕНС
ГАЙДЕНС - психолого-педагогическая консультативная служба в учебных заведениях США, помогающая людям в любых сложных жизненных ситуациях, а также в познании окружающего мира и применении полученных знаний.
«Гайденс» начала создаваться с 1908 года, получила наибольшее развитие в 1920-х годов. Помощь осуществляется по 3 направлениям: подбор учебных программ; профессиональная ориентация; изучение личности и руководство её развитием. Современные концепции «Гайденс» строятся на принципах прагматистской педагогики, психоанализа и других теорий. В общеобразовательной школе «Гайденс» включает 5 служб: оценочную (сбор информации о каждом ученике и оценка его возможностей), информационную (обеспечение учащихся и их родителей необходимыми сведениями учебного, профессионального и личностно-социального характера), «Каунслинг» (английское counseling - консультирование); службу устройств (направление учащихся в другие учебные заведения или на работу); контрольную (оценка эффективности «Гайденс» на основе достижений учащегося в дальнейшей деятельности). Руководство «Гайденс» в масштабах всей страны осуществляет специальный отдел Министерства образования США, в штатах и округах - подразделения министерства. Специалистов для «Гайденс» готовят в вузах (срок обучения 1-2 года) на базе высшего педагогического образования.